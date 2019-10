Consulta en Baja Norte

Espacio Electoral

Eleazar Flores

Mucho descuido.- A imagen y semejanza de las conocidas “consultas maloski” que desde que Morena existe se hacen por instrucciones de ya sabe quién para ayudar a los favoritos del mismo personaje, la hecha en Baja California norte el domingo para ayudar a Bonilla, salió bien.

Cuidado, no confundir estos adefesios de consulta con la seriedad que Roy Campos imprime a su trabajo a través de su empresa Consulta Mitofsky, de reconocimiento nacional e internacional.

Algo peor, en plena “consulta maloski” el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Ensenada, lo que aumentó el sospechosismo preferente del tabasqueño al gobernador electo Bonilla, acentuado en un acto en el que dejó que los asistentes al mismo, lanzaran sonora rechifla al gobernador saliente Francisco Kiko Vega.

Esta parodia de consulta celebrada el domingo pasado en los cinco municipios del estado de Baja California norte ha sido cuestionada no solo por los dirigentes nacionales de los partidos políticos sino por destacados profesionales del Instituto Nacional Electoral, denunciando una cauda de irregularidades, lo que hacen increíbles los datos obtenidos.

Podría ser entendible la postura de los políticos de cuestionar el resultado, lo inexplicable es que el mismo día del ejercicio haya ido de gira a Ensenada el presidente Andrés Manuel López Obrador, máxime que el gobernador electo Jaime Bonilla ha presumido desde siempre su cercana relación y amistad con el mandatario.

Eso sí, no se atreva a cuestionar al padre de la Cuarta Transformación lo relacionado a dicha visita pues la respuesta sería fácil de adivinar -ya no es como antes, nosotros somos diferentes-, diría el tabasqueño. Pero el litigio por la prolongación de dos a cinco años el mandato del gobernador Bonilla no para ahí, falta el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre todo, porque la Legislatura Local de Baja California tuvo la peregrina idea de efectuar una “consulta popular” misma que llenó todos los requisitos para calificarla de irregular pues careció de la mínima planeación, lo que reportó poca participación de votantes además de que el cómputo se hace por adeptos al mandatario electo Bonilla.

Por todo lo anterior será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que diga la última palabra en este caso Bonilla-Baja norte, y habrá que esperar el tamaño de la independencia del Poder Judicial en relación a la del Ejecutivo Federal como se pregona pero usted ha constatado que en ocasiones la maldita casualidad evidencia todo lo contrario.

¿A quién apoyarán los ministros del Poder Judicial?, la solidez del presidente del INE Lorenzo Córdova, la opinión de AMLO o el deseo de Bonilla.

elefa44@gmail.com