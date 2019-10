Helena Haro conquista “El juego de las llaves”

La actriz española comparte créditos en la serie con Fabiola Campomanes, Maite Perroni y Marimar Vega

Arturo Arellano

La actriz española Helena Haro forma parte del elenco de la nueva serie mexicana “El juego de las llaves” al lado de Maite Perroni, Marimar Vega, Fabiola Campomanes, Ela Velden, Sebastián Zurita, Horacio Pancheri, Hugo Catalán y Humberto Busto, la cual se estrenó a través de la plataforma Amazon Prime Video.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la bella y talentosa actriz detalló que “en esta historia se trata la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el deseo de obtener más de un matrimonio. Mi personaje es la española Carmen, nana de los hijos de Bárbara (Fabiola Campomanes) y Leo (Hugo Catalán), quien logra ponerlos en disciplina, gracias a que es muy estricta. La pareja decide hacer cambios de roles, en los que Carmen se involucra y desata algo inesperado que da un giro a su relación”.

Con dos episodios publicados en Amazon, la actriz explica “la reacción ha sido súper buena estamos muy contentos y sorprendidos porque están creando hasta clubes de fans. Recuerdo que estaban desarrollando una serie y un amigo me dijo que podría estar muy bien para el personaje, hice la audición y lo conseguí. Iba a ser una mexicana, pero la cambiaron a española por mí, para no cambiar el acento, es una institutriz seria, estricta, bien hablada y educada”.

Describe que la serie “habla fundamentalmente de la apertura que puede haber en las parejas, de que ya no son las relaciones tradicionales, o normales, puedes tener tu pareja y abrir la relación en algunos aspectos como el sexual. Creo que es una manera de romper el tabú, a la gente le importa saber, aprender, es un tema que interesa. Mi personaje en su vida privada es una dominatrix, así que para prepararlo practiqué con una verdadera, que me contó todos sus secretos, tuve varias escenas de ese tipo. Me estuvo explicando qué tipo de clientes tenía, porque iban, me sentí empoderada como mujer, porque tomas las riendas de la relación sexual”.

Añade en ese tenor “la serie habla bastante del empoderamiento de la mujer, cita que no somos sumisas, que no nos encargamos solas del hogar o los niños, además somos sexualmente liberadas. Las riendas de la serie la llevan las mujeres, es muy buen mensaje. Hay muchas mujeres que se sienten identificadas. Cambian algo en su vida”.

Por lo anterior asegura: “todo el rodaje ha sido bastante sorprendente porque hay mucho nudismo, esta vez más de hombres, porque generalmente son las mujeres las que se desnudan y eso está muy bien y se agradece. Esa sensación de trabajar en el proyecto se siente, cómo lanzamos un mensaje liberador y rompedor”.

Concluye que “ya está toda la serie en Amazon, aún no sabemos si habrá segunda temporada. No trabajé en el equipo de producción, pero sé que todo esto surgió de la idea del productor y que es algo que él quería. No quería hacer comedia, era un tema abierto de swingers como nació”.

Finalmente, Helena Haro invita al público a ver la serie: “se la van a pasar increíble, quién sabe si se planteen la situación con sus parejas y se lleven una alegría”.