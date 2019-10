Solicitan tratamiento para Síndrome de Morquio

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Innovadora molécula para cáncer de mama avanzado metástasico

AstraZeneca invertirá dos mil millones de pesos en ciencia y tecnología

El Síndrome de Morquio es una enfermedad rara en la cual el cuerpo carece o no tiene suficiente cantidad de una enzima para descomponer cadenas de moléculas de azúcar utilizadas para la formación de los huesos, cartílagos, piel y tendones. El gen lo trasmiten ambos padres y se caracteriza por estatura corta, deformación de los huesos y nivel intelectual bajo. Presentan crecimiento de hígado, riñón y bazo, así como alteraciones óseas o en el sistema nervioso que ocasionan problemas visuales y deformidades en la columna vertebral que con el tiempo los imposibilitan para caminar. No tiene cura pero actualmente existen medicamentos como Elosulfasa Alfa, que detiene la progresión de la enfermedad pero que no lo han surtido en el IMSS, por lo que la Asociación Grupo Fabry.A.C. le entregaron un carta de inconformidad al director del IMSS Zoe Robledo para que atienda el asunto. Además durante el día de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, más de 30 pacientes junto con sus padres y familiares se manifestaron a las afueras de las oficinas del IMSS, exigiendo la inclusión del tratamiento para los derechohabientes afectados. Han pasado 8 meses y siguen sin recibir respuesta ni tratamiento, mientras el deterioro de su salud continúa. En el Senado de la República el Lic Robledo afirmó que “si el medicamento está en el Compendio, entonces el IMSS tendrá que comprarlo”; sin embargo dicho Compendio se encuentra en proceso de armado, análisis y reestructuración por parte del Consejo General de Salubridad y falta un largo proceso para que pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y después ser adoptado por todas las Instituciones de Salud, que tardará al menos 1-2 años.

*****

El estudio internacional MONALEESA 7, presentado en el congreso de la American Society of Clinical Oncology – reportó los resultados obtenidos con una innovadora molécula inhibidora de CDK4/6, que en combinación con otras terapias, demostró supervivencia general de las pacientes con cáncer de mama avanzado (metástasico) en mujeres pre menopáusicas. A más de tres años, la supervivencia estimada, en pacientes que recibieron en combinación la nueva terapia, fue de más de la mitad,70.2%, en comparación a quienes recibieron sólo terapia endocrina. Es el único inhibidor de CDK4/6 que cuenta con el mayor grupo de estudios clínicos de primera línea que demuestran una eficacia constante y sostenida, en comparación con terapia endocrin.a Las mujeres más jóvenes – quienes viven con cáncer de mama avanzado – son las que enfrentan desafíos únicos ante RH+HER2).estudien, sean nuevas mamás o emprendan sus carreras; por ello, los resultados del MONALEESA-7 brindan nuevas esperanzas y perspectivas de supervivencia en el tratamiento. En México, de acuerdo con Globocan de la OMS durante 2018 el número de nuevos casos de cáncer de mama, fue de 27,283 y es la primera causa de cáncer en las mujeres.

*****

Al celebrar 60 años de presencia en México, AstraZeneca reafirmó su compromiso para responder y coadyuvar en la atención a los principales desafíos de salud que enfrentan los mexicanos. La empresa anunció que invertirá dos mil millones de pesos en los próximos tres años, para contribuir a la tecnología aplicada a la salud. Esto, aunado a la inversión anual de 100 millones de pesos en investigación y desarrollo de moléculas que puedan marcar una diferencia real en la vida de los pacientes. El Dr. Alberto Hegewisch, director médico de AstraZeneca en México, destacó que uno de los pilares de la empresa, es crecer a través de la ciencia, lo cual se ha demostrado desde hace 60 años, cuando llegó al país. “Durante seis décadas hemos sentado precedentes en hacer frente a los principales problemas de salud, entre ellos las enfermedades oncológicas, cardio-renal-metabólicas y problemas respiratorios, con moléculas cada vez más especializadas y con mayor enfoque en el bienestar del paciente, como son los anticuerpos monoclonales”. Para hacer frente a los problemas de salud, AstraZeneca lanzó este año el Programa de Salud Joven, para prevenir factores de riesgo en enfermedades no transmisibles entre jóvenes en zonas vulnerables de la Ciudad de México. En menos de un mes, más de 100 jóvenes de estas comunidades voluntariamente se han ofrecido para educar a sus pares sobre la importancia de estos factores de riesgo y se espera impactar a 46 mil jóvenes en los próximos 3 años. Además a través de programas de educación médica continua, cada año la empresa entrena a más de 12 mil profesionales de la salud.

elros05.2000@gmail.com