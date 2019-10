Fin a cacicazgos

Desde el portal

Ángel Soriano

La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), como en su momento ocurrió con Joaquín Hernández Galicia (a) “La Quina” al inicio de la administración del presidente Salinas, es otra acción de poder presidencial. Con La Quina hubo necesidad de emplear a la tropa dado el poderío del cacique bueno, pero hoy no hubo necesidad de tal desplazamiento militar, pues han sido suficientes dos denuncias ante la FGR para documentar sus latrocinios y la inminente acción de la justicia que caerá, o caería, sobre el veterano líder petrolero.

Representa Romero Deschamps los excesos del poder económico y político obtenido a costa del saqueo de Pemex, o de las empresas paraestatales que manejan recursos nacionales y producen miles de empleos, y cuyos trabajadores son sometidos por la fuerza de los líderes basados en la corrupción y la oferta de plazas y canonjías a incondicionales. De esa manera acumularon gran poderío que se había convertido ya en una poderosa fuerza contra el Estado mismo. Maestros, electricistas, burócratas, etc.

Hoy se impulsa la democratización sindical y, en consecuencia, la salida de quienes han dominado diversas ramas productivas en el país, protegidos por funcionarios y líderes del Congreso de la Unión, donde se refugiaron –y se refugian- permanentemente para pasear su impunidad y seguir cometiendo fechorías. Es importante acabar con estas lacras para sanear las instituciones e impulsar la verdadera esencia del sindicalismo, que en realidad no tiene nada de ciencia, pues el Estado es benefactor de los trabajadores y no enemigos de ellos. En realidad, los líderes sindicales sólo lucran con los derechos de los trabajadores y se benefician de las canonjías oficiales. Sólo falta saber si Romero Deschamps pactó su salida del STRPM a costa de su impunidad o la acción de la justicia llegará tan lejos como el pueblo quiere. No es necesario una encuesta para saberlo.

TURBULENCIAS

Fin de la Lotería Nacional

La Cámara de Diputados aprobó con 392 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen que abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y ordena su fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública que asumirá la organización y celebración ininterrumpida de todos los sorteos, y concursos que hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto realizaba Lotenal, que conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de desincorporación por fusión, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestables aplicables…El Movimiento Nacional Taxista en la Ciudad de México informó que el lunes por la inasistencia de la Consejería Jurídica del Gobierno de la CDMX en las reuniones y por la apretada agenda del subsecretario de la SEGOB, Ricardo Peralta, la definición sobre la forma en que las aplicaciones dan servicio de transporte a través de autos particulares se dará el lunes 21 de octubre…La Cámara Nacional de Aerotransporte reconoció al titular de la SCyT, Javier Jiménez Espríu, del subsecretario Carlos Morán Moguel y del Director General de Aviación Civil, Rodrigo Vázquez Colmenares, la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil que garantiza la seguridad aérea de usuarios y concesionarios al aplicar rigurosos estándares internacionales en el ramo…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa atestiguó la toma de posesión al cargo y protesta de bandera del comandante de la octava brigada de la Policía Militar, Rogelio García Pérez, quien encabezará las acciones de la Guardia Nacional en Oaxaca. En la explanada de la 28va. Zona Militar, señaló que esta designación vendrá a robustecer la coordinación de estrategias y tareas de seguridad en el estado, por lo que mostró su beneplácito al respecto de que García Pérez esté al frente de este cuerpo de seguridad…En Tlaxiaco concluye el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes 18 su recorrido por 80 hospitales IMSS-Bienestar e iniciará un nuevo recorrido por las zonas indígenas del país…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com