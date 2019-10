Atentados de seguridad y atentados políticos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Hace algunos años unos policías que estaban destacamentados en zonas como la de Aguililla allá en Michoacán, nos decían a Don Pedro Ferríz y a mi compadre Alexis Pola cuando hacíamos un programa para canal 13 que: “Ellos querían llegar a policías viejos y para ello, la fórmula era el de hacerse pendejos”, recuerdo que llegamos a esa región y llevábamos equipo para el programa, así el ver a unos chiquillos como de trece años, vestidos con pantalones de mezclilla finos y camisas de buena calidad y botas de pieles finas, les solicitaba que nos dieran una mano para meter los equipos en unos vehículos y los dos chiquillos se quedaron mirando y me dijeron: “Pues a menos que nos pagues con oro, porque la plata aquí no la aceptamos”, al solicitar explicaciones uno de ellos sacó de su bolsillo un fajo de dólares de veinte y los mostraba y me decía: pues a lo mejor lo contrato yo o mis jefes… y soltaban la carcajada. De esto que les comento debe ser por los años ochenta así que de esas fechas a las actuales no hay duda de que el narcotráfico avanza en toda la región.

Fuimos un poco por la región de Tierra Caliente y ahí, los policías federales, pusieron un retén para hacer algunas revisiones de vehículos, era un día domingo por la tarde, nuestra sorpresa, para todos, fue cuando uno de los vehículos al darse cuenta de la revisión se daba a la fuga y lo siguieron los policías y encontraron que venía toda una familia con varios paquetes como bolsas de plástico con goma de opio, decían que se dirigían a la capital para seguir para los “unaites”, porque, ellos, ya eran ciudadanos, al hacerles algún interrogatorio confesaron que también de vez en cuando venían de los “uniates” y traían armas y cartuchos.

Ahora, desde hace muchos años, las bandas de narcotraficantes se confunden con los famosos grupos de “autodefensas”, y uno ya no sabe cuál es cuál, hay robos de miles de toneladas de minerales que se exportan desde la aduana de Lázaro Cárdenas y, los aduaneros y policías, en la lela, por ahí llegan miles de kilogramos de precursores químicos y de drogas procesadas para entrar al país o continuar a su destino, a los “unites”, o surtir a los laboratorios que hacen las drogas químicas y los mismos grupos y jefes de las regiones, son los que ahora controlan la producción aguacatera o manejan muchos de los recursos y empresas legales en toda la región, pero curiosamente, los grupos de narcotraficantes, siguen teniendo protección en la región y son como “territorios exclusivos de algunos de ellos” de tal suerte que es claro que muchos municipios son controlados por los grupos de narcotraficantes y que la narco política y los narco negocios son una realidad en toda la entidad, así que una acción de emboscada, donde pierden la vida trece policías, pues es un aviso a algunos políticos, funcionarios y empresarios y policías y esos asuntos, con todo el respeto que me merece el señor presidente, no se resuelven con regaños ni llamadas a sus madrecitas y abuelas para que ellas los llamen a que se porten bien.

Lo mismo sucede en otras regiones del país, Jalisco, Puebla, Morelos, Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Baja California, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Ciudad de México, en fin, grupos organizados de sicarios, de distribuidores, de lavadores, de políticos que les sirven de policías que les apoyan, de jueces que son sus cómplices, de gobernadores que le hacen al “Tío Lolo, en fin, el mal es grave y al parecer no hay solución real para limitar la influencia de los delincuentes, al contrario, cada dia avanzan y controlan mayores territorios y operan con seguridad con la complicidad de muchos grupos y gentes, así que, al parecer, que el “no hacer nada” a lo mejor sirve, cuando menos para que no se desaten las vendettas a nivel nacional en mayor número de las que vemos ahora.

Estar en el mal momento en el lugar inadecuado ha sido la base para justificar los miles y miles de asesinados a lo largo de la “guerra contra el narcotráfico” desatada por Felipe Calderón, por instrucciones de los norteamericanos, y lo terrible es que no vemos que se haga nada por investigar las relaciones mafiosas de los principales asesores y funcionarios de Calderón que fueron los responsables de los saqueos, robos y corruptelas en este campo, lo mismo sucedió con Fox y con Peña Nieto, y además, ahora, se deben acumular los escándalos sobre las corruptelas y los miles y miles de millones de pesos que andan en los bolsillos de políticos, funcionarios, empresarios, banqueros y demás policías y abogados que les sirven a esos mafiosos de cuello blanco, y lo peor, es que no hay nada, solamente intentos y escandalitos que sirven para distraer la atención, y el tiempo pasa, hasta que un buen día estallen los grupos o estallen los escándalos y nadie tenga capacidad para frenarlos.

En realidad todos estamos atentos a las “mañaneras” y creemos leer los datos de cómo vienen las investigaciones y a qué grupo se busca limitar y controlar, entendemos que el presidente no puede abrir todos los frentes para dar las batallas en favor de la legalidad y de la honestidad en el país, pero los tiempo apremian y se le van acabando los datos y apoyos, y lo peor ,es que cuando volteamos y vemos lo que sucede en el país, de la forma en que se transporta y de cómo anda por todos lados, nos aterra el que se desaten las venganzas y se llegue a los atentados en su contra, y la verdad es que el mismo y todos, debemos entender que en un caso extremo donde en un atentado pierda la vida, desatará, en el país, una ola de protestas que puede llevarnos a la crisis y a la brutalidad, sobre todo, porque nadie está preparado ni capacitado ni tiene el valor ni la confianza y credibilidad de la que goza AMLO, por ello, es obligación de todos, cuidarlo, y ver lo que en realidad sucede… porque no tenemos muchas oportunidades de una vida mejor…

