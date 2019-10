Railrod presenta “Soldado Caído”

La agrupación lanza un sencillo dedicado a todos esos amigos que han perdido la vida y se presentarán el 25 de octubre en el Lunario

Rompiendo el silencio desde 2014 y proyectando emociones desbordadas, Railrod retoma la esencia más primitiva del rock de los setentas, potenciando su propuesta con la energía del glam ochentero y obteniendo por resultado una fusión candente de arrojo rocanrolero con la que ahora bajo la batuta de Oscar “The Os” Estrada lanzan su nuevo corte titulado “Soldado Caído”, dedicado a todos aquellos amigos que han perdido la vida y con el que se presentarán el 25 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional.

Oscar, en entrevista con DIARIOIMAGEN, recalcó: “Estoy concentrado en la promoción de este nuevo sencillo, además también en la presentación que tendremos en el Lunario del Auditorio Nacional. Después de haber enfrentado tantas aventuras, como lo fue abrir el concierto de Dios Salve a la Reina, haber pisado la Arena Ciudad de México, abrirle a Aerosmith, tocar con Guns & Roses, entre otras bandas rockeras y recibir una buena aceptación, me siento muy halagado, es algo motivante. Me doy cuenta de que hay públicos distintos aceptando lo que hago, eso me hace ver que si voy avanzando ya pasé el filtro de los fans de bandas legendarias”.

Añade que “el chiste hoy no es solo gustarle al público rockero, sino reconquistar la escena y captar a las nuevas generaciones, es que creo que desde los noventa y principios del 2 mil, no ha habido una banda legendaria. De alguna forma el rock se ha vuelto anticuado, pero cuando me plantee esto en 2016, me propuse a que el rock estuviera de nuevo en el lugar que le corresponde. Muchos no creían que el hard rock pudiera tener ese tipo de incisión en la escena nacional, no obstante, más tarde me he dado cuenta de que sí lo estoy logrando, este esfuerzo ha valido la pena, he pasado de ser un chico iluso al que le cerraban las puertas en todos lados a un tipo de héroe de hard rock nacional”.

Asegura que “los fans están esperando mucho de mi nuevo disco, sobre todo porque con los anteriores ya se dieron cuenta del sonido de Railrod y hay que respetar eso, crudo, macizo, la guitarra en la cara. La mayor parte del nuevo disco va a ayudar a que la gente se prenda y vea una cara más madura del proyecto”. Adelanta que “En el concierto la gente podrá escuchar temas del disco anterior, pero también por primera vez todos los sencillos que componen al nuevo, lo mismo tocaré un par de covers, uno para homenajear a Aerosmith y otro a Guns & Roses”.

Por difícil que parezca, Railrod prepara un cover de Selena. “Hay un tercer cover, pero ese me lo estoy reservando, porque he tratado de mezclar dos géneros completamente distintos y buscar una canción bastante popular. Así llegue a la conclusión de que debía ser una canción de Selena, y es que muchas veces la gente piensa que el rock es el enemigo, pero no ¿cómo haces para que la gente baje la guardia? Pues metiéndote con una canción conocida. Así que por eso tocaré el cover de Selena Quintanilla, es un tema que desde las abuelitas hasta las más niñas se van a saber”. Cabe mencionar que este concierto en el Lunario se va a grabar tanto el audio como el video.