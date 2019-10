El clamor es que renuncie, pero Alfonso Durazo come y duerme tranquilo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si alguien es responsable del papelazo mundial de México por el culiacanazo del jueves pasado, es sin duda el sonorense excolosista, exfoxista y expriísta Alfonso Durazo a quien, afirman sus cercanos, su jefe le dijo: tú no te preocupes.

Como cuando Enrique Peña Nieto tranquilizó con la misma frase a Rosario Robles, a quien ayer el mismo juez que antes la encarceló, el que es sobrino de Dolores Padierna -la enemiga jurada de Rosario-, le volvió a aplicar la misma receta para mantenerla tras las rejas a pesar de que sus abogados y otros jurístas afirman que no existen razones legales para ello.

A partir de ese espaldarazo de ya saben ustedes quien, a lo más que va a tener que enfrentarse Durazo, es a comparecer el martes próximo en el Senado, donde la mayoría de Morena comandada por Ricardo Monreal, le va a dar un par de jalones de oreja, pero luego lo va a proteger de la aguerrida oposición integrada por los del PAN, PRD, PRD y MC.

“… sí, va a comparecer” dijo lacónico el líder de la mayoría senatoria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“Nosotros creemos que sí debe de hacerlo ante comisiones, para explicar todo el operativo de Sinaloa, de Culiacán, y en general de la seguridad pública en el país”., agregó.

El zacatecano consideró que frente a lo ocurrido y dentro de la ola de ejecuciones que vive México, es necesario que el Senador reciba explicaciones sobre la estrategia de Seguridad del Gobierno a fin de proponer soluciones.

“En ese tema no hay sorpresas, creo que se tiene que ir mejorando el plan implementado… por vez primera existe en la ley -antes no existía eso-, una nueva disposición a partir de la creación de la Guardia Nacional.

“Pero sí, el Secretario de Seguridad Pública y Bienestar va a comparecer la próxima semana”, subrayó.

Mientras, otros hechos echan polvo de olvido al culiacanazo y sus consecuencias.

Combate a la obesidad con etiquetas en alimentos

En este contexto los senadores aprobaron ayer por 114 votos a favor, de un total de 128, la obligación de un nuevo etiquetado en los alimentos elaborados, como una medida para combatir la obesidad y el sobrepeso en el país.

Esta nueva norma fue aprobada antes por la Cámara de Diputados en medio de fuertes presiones ya que varios diputados de Morena, como Tatiana Clouthier, se coludieron con lobystas de la industria de alimentos en una pretensión de parar el nuevo etiquetado.

Con esta nueva norma todos los alimentos procesados que se produzcan en México deberán contener información precisa sobre el contenido de los mismos.

Eso permitirá a los consumidores a tomar decisiones informadas respecto a su alimentación.

En otros países esta medida ha repercutido en una baja en la obesidad de sus habitantes.

Integrantes del PAN y PRI sin embargo indicaron que el puro etiquetado no será suficiente, y exigieron que se combata a la obesidad desde la escuela con una buena información y con programas de movilidad.

PRI y organizaciones campesinas protestan

Acompañados por la senadora priísta Beatriz Paredes -expresidenta del PRI, exdirigente de la CNC, exgobernadora de Tlaxcala, exembajadora de México en Cuba y Brasil, expresidenta de la cámara de Diputados y excandidata a la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, entre otros muchos cargos-, organizaciones campesinas denunciaron ayer que el Presupuesto de Ingresos sus sorpresivamente sometida a modificaciones para incorporar el aumento en los derechos que se deben de pagar por los usuarios de los distritos de riego.

Acompañada de integrantes de la Comisión de Hacienda y otros de estados con importantes unidades de riego, la senadora Paredes indicó que estas modificaciones no corresponden “ni al análisis que se venía realizando del paquete fiscal, y mucho menos a una estrategia que se vincule con el desarrollo de la producción alimentaria del país”.

Estas modificaciones a los artículos 223, 224 y 225 de la Ley de Ingresos, dijo, elevarán sustancialmente los costos de producción por hectárea agrícola irrigada, que en algunos casos llegará a 3 o 4 mil pesos, “lo que hará imposible la producción de granos básicos”, advirtió.

Por ello convocó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su mayoría parlamentaria de Morena a rectificar esta reforma y pidió a los otros grupos que representan entidades federativas que son fundamentales para la producción alimentaria del país, a que se sumen al rechazo de esos incrementos, y que se respete la Ley de Ingresos como se ha venido manifestando, legislando en años pasados.

Los gasearon en palacio

A diferencia de los anarquistas que llegan a patear e intentar quemar las históricas puertas de Palacio Nacional, y a quienes ni siquiera son detenidos, una cincuentena de alcaldes del PAN, PRD y PT fueron ayer recibidos con gases lacrimógenos por los cuerpos de seguridad de Palacio Nacional a donde acudieron para intentar ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua, capital de ese estado, los presidentes Municipales pretendían pedirle al mandatario respeto a sus ingresos y participaciones fiscales.

No es la primera vez que estos y otros muchos alcaldes son maltratados en su intento por establecer un acercamiento y un diálogo con López Obrador.

Van por un nuevo ombudsman

Esta semana el Senado inició las comparecencias ante las comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia de los aspirantes a presidir la CNDH.

Durante la primera sesión fueron recibidos 24 de los 57 aspirantes quienes expondrán su propuesta de Derechos Humanos.

Entre ellos destacan: Alberto Manuel Athié, ex sacerdote, quién de niño fuera víctima de violencia sexual; Enrique Carpizo Aguilar, sobrino de Jorge Carpizo; Rosalba Becerril, ex magistrada y ex pareja del Ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel y Héctor Galindo Gochicoa, expreso por el caso Atenco

De igual forma estarán 3 de las 12 mujeres que se presentaron como aspirantes. Ellas son: Rosalba Becerril, Rosy Laura Castellanos y Luz María Islas.

Cada uno de los comparecientes tendrá 5 minutos para presentar su propuesta, y después responder preguntas de los senadores de las comisiones.

Este proceso de selección se da por el término de la presidencia de Luis Raúl González Pérez al frente de la CND institución que ha sido encabezada por: Jorge Carpizo de 1990 a 1993; Jorge Madrazo de 1993 a 1996; Mireille Roccatti de 1997 a1999; José Luis Soberanes de 1999 a 2009 y Raúl Plascencia de 2009 a 2014.

Luis Raúl González Pérez se va en medio de una fuerte confrontación del presidente López Obrador en contra de la CNDH, algo que nunca ocurrió en otros sexenios.

