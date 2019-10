Efraín Berry se une a “Toc toc”

El actor debutará como parte del elenco de la puesta en escena el 16 de noviembre

Arturo Arellano

“Toc Toc” es una divertida puesta en escena que narra la historia de seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos, es protagonizada por Lola Cortés, Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo Fastlicht, Omar Medina, Mario Alberto Monroy, Dari Romo, Pedro Prieto y Sandra Quiróz, quienes alternan en funciones y a quienes se les unirá el talentoso actor y cantante Efraín Berry, que hará su debut en la obra el próximo 16 de noviembre.

Berry visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista comentó “Se dio la propuesta a raíz de que platico con el productor Morris Gilbert de terminar mi ciclo en Mentiras, pero poder seguir en la empresa. El género de comedia me encanta, ya tuve experiencia en ello con Los Bonobos y entonces platicamos el tema de poder entrar a Toc Toc. La temporada ya está avanzada y ha tenido mucho éxito, el elenco está lleno de gente muy talentosa, incluso ya he trabajado con algunos de ellos. Se da esta oportunidad y ha resultado un viaje increíble”.

Su personaje será Camilo, un hombre con aritmomanía, del que dice “dentro de todo lo simpático que se puede ver en escena, se ha hecho un trabajo muy profundo de todos estos trastornos obsesivos y de cómo pueden afectar al desarrollo social, a las relaciones interpersonales. Hice bastante investigación documental, profundización junto con el director en cuanto a los Tocs. La aritmomanía consiste en que la persona siempre está contando, es una estructura mental ordenada y cuadrada, siempre se está contando todo lo que ve”.

Agrega que “el personaje es un genio, porque hace cuentas enormes en muy poco tiempo y entonces entra en un trance donde de manera literal se va a otra dimensión, juega con los números, los acomoda y regresa para soltarlos. Es muy divertido el poder sentir esa diferencia de estructuras mentales entre las personas. Lo que le robó a camilo es un poco esa estructura de pensamiento en relación al orden”.

Argumenta que “este y cualquier trastorno puede llegar a ser doloroso, porque no puedes tener una interacción normal, sin tener que aguantar esa necesidad de contar y estructurar, haces estadísticas y medidas de todo lo que vez. En la obra se expone de manera divertida por que está frente a otros personajes con más Tocs, pero este trastorno que me toca ejemplificar si lo investigue mucho. Al final, todos los trastornos pueden reflejarse en una imposibilidad de relacionarse”.

Efra y Pia es su canal de YouTube

Efraín Berry además de sus proyectos profesionales en teatro y televisión, cuenta junto con su pareja con un canal de Youtube “A partir de ‘Inseparables’, el reality donde participé con mi pareja, la gente comenzó a pedirnos que no desapareciéramos, que querían seguirnos viendo, que abriéramos un canal de Youtube y no nos convencía la idea porque no somos youtubers, pero en agradecimiento al cariño de la gente decidimos aventarnos y abrimos el canal”.

Explica: “Tratamos temas no solo de pareja sino de solteros o de quienes van terminando una relación, contamos experiencias. Hemos hablado de equidad, igualdad, aunque no queremos dar lecciones ni terapias, solo compartir opiniones. En mes y medio ya tenemos 17 mil suscriptores, de modo que estamos contentísimos, porque es un número importante y la gente nos sigue apoyando. Subimos un video por semana y los lunes estamos haciendo un Instagram TV”, concluyó.