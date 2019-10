“Tu ternura Molotov”, una comedia implacable en el foro Un Teatro

Esta obra interpretada por los actores Diana Carranza, y Juan Espadas, se presentará en “Un Teatro” a partir del 26 de octubre y hasta el 15 de diciembre

Asael Grande

Pensada como una comedia negra donde el discurso político se va liberando poco a poco a través del humor, esta obra, original de Gustavo Ott, dirigida por Jesús Delgado, e interpretada por los actores Diana Carranza, y Juan Espadas, se presentará en “Un Teatro” a partir del 26 de octubre hasta el 15 de diciembre.

Pues bien, para Daniel (Juan Espadas) y Victoria (Diana Carranza), el matrimonio protagónico de “Tu ternura Molotov”, lo importante no es tener sexo, sino concebir al primogénito varón que perpetúe los privilegios de su clase, lo trascendente no es una omisión del pasado, sino que ésta pueda “afectar” un sólido y bien remunerado futuro, el relativismo moral ante todo.

Comedia incisiva, implacable, construida sobre diálogos irónicos en los que se abordan con sarcasmo temas polémicos per se cómo el racismo, la religión y la xenofobia, la obra consigue, con admirable naturalidad, despertar la sensibilidad escéptica del espectador; incluso de aquel que no sea consciente de que vivimos en tiempos de decadencia: “es una faceta diferente para mí, me encantó este texto, me enamoró su esencia, que de alguna manera, critica lo que es diferente, tiene la premisa de juzgarnos antes de tener un proceso de sanación, ver cómo estamos interiormente, todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que los haga felices, inicio esta faceta en el área de producción, y compartir esta gran historia, esta obra refleja gran parte de la sociedad, ha sido un proceso intenso y arduo de ensayos, pero finalmente hemos confiado en una gran dirección, de Jesús Delgado”, comentó Diana Carranza a DIARIOIMAGEN.

En “Tu ternura Molotov”, el terror es el mensaje, el efecto que nos produce esta “envidiable” pareja y sus textos habituales, contienen también una extraordinaria fuerza fascista. Son textos que hemos repetido todos y no notamos el alto grado de violencia que guardan: “este montaje es una propuesta sobre hacer una puesta en escena muy activa, muy física, con unos textos y una crítica profunda a nuestra actualidad, a nuestra sociedad, más allá de que se escribió en el 2001, es una obra que sigue vigente, siempre y cuando el ser humano no tome las riendas de su vida, por así decirlo, esto lo reflexiona a través del humor, la obra misma avasalladora, esperamos llevar el mensaje al público, a través del humor, es una comedia inteligente”, agregó el actor Juan Espadas,

En “Tu ternura molotov”, el mensaje es el significado de nuestra identidad y tal vez el terror que nos produce el aceptar que lo que nos define no son nuestros hechos sino tan solo las expectativas de los demás. El mensaje es la pregunta. ¿Somos capaces de convivir en el no terror, de no necesitar del prejuicio, de reconciliarnos y aceptarnos a nosotros mismos?

“Tu ternura Molotov”, presenta funciones los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas en Un Teatro (Av. Nuevo León No.46, Colonia Hipódromo Condesa), con una temporada del 26 de octubre al 15 de diciembre del presente año. Protagonistas: Diana Carranza y Juan Espadas; Dirección: Jesús Delgado.