2,5 millones de personas sufren de psoriasis en México

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se gesta en el transcurso de 25 años, antes de que se identifiquen los primeros síntomas. Su aparición es alrededor de los 50 a 55 años con la presencia de movimientos involuntarios y ocasiona la muerte progresiva y secuencial de grupos neuronales específicos y la eliminación de sus conexiones en diversas áreas del sistema nervioso. Los signos más característicos de esta enfermedad neurodegenerativa son demencias, acompañadas de alteraciones en las funciones sensoriales y motoras. El doctor Gabriel Gutiérrez Opsina y la Dra. Margarita Gómez Chavarín, del Departamento de Biología Celular y Fisiología, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, de la UNAM, realizaron una investigación en roedores provocándoles una lesión en las neuronas utilizando Rotenona, insecticida, que es liposoluble y que se absorbe por piel, alimento y respiración y llega en forma directa al cerebro para inducirlas a un ataque de Parkinson. Se utilizó este producto, tomando en cuenta que este padecimiento es una enfermedad ambiental asociada a agentes neurotóxicos, Al aplicarlo en los roedores, se desarrollan problemas de movilidad, asociadas a la desregulación de la dopamina sobre el control y coordinación de los movimientos. A un grupo de ellos antes de ser expuestos al insecticida, se le dio a ingerir el neuro-protector Omega5 y no sufrieron de problemas de equilibrio, ni síntomas parkisonianos como los que no fueron neuro-protegidos. La conclusión del estudio es que el Omega 5 Nano-emulsificado neuro-proteje y preserva a las neuronas dopaminérgicas en los animales expuestos a rotenona. Disminuye la lipoperoxidación en el núcleo caudado y en la sustancia negra y preserva las funciones motoras. Omega 5 Nano-emulsificado podría ser incorporado como nutracéutico neuro-protector en poblaciones expuestas a tóxicos ambientales, propensas a sufrir Parkinson. Gran Gard es un producto derivado del aceite de la semilla de granada, concentrado en dimensiones nano moleculares. El principal componente es el Omega-5 (Ácido Punícico) y gracias a que es uno de los mejores antioxidantes naturales, se utiliza para contrarrestar la oxidación celular. La nanotecnología permite que el Omega 5 atraviese la barrera hematoencefálica del cerebro en cantidades adecuadas, evitando la oxidación de sus células de manera directa. Estudios experimentales demostraron, además, que el Omega 5 en nanoemulsión protege la cadena respiratoria mitocondrial aun en condiciones de agresión celular. Esta tecnología fue patentada en Europa y es distribuida en México por Distribuidora Biolife

2,5 millones de personas sufren de psoriasis en México. una enfermedad inflamatoria, sistémica crónica no contagiosa que afecta principalmente la piel y las articulaciones, la causa aún es desconocida, pero se sabe que existe un componente genético y factores exógenos y endógenos que pueden desencadenarla, afirma la doctora Rossana Janina Llergo Valdez vicepresidenta de la Fundación Mexicana de la Dermatología. Algunos de los síntomas es ardor comezón y a veces sangrando en cualquier parte del cuerpo. Suele manifestarse principalmente en codos, rodillas y también en los genitales, pies manos, axilas y piel cabelluda. Por su parte la doctora Mariana Pérez Luna dermatóloga del IMSS, explicó que existen varios tipos de psoriasis, la más común es la psoriasis en placas que se manifiesta por lesiones de tamaño variable de unos cuantos centímetros o grandes extensiones. Otro tipo es la eritodérmica que se caracteriza por descamación generalizada con afectación del más 80% de la superficie corporal, también está la psoriasis postulosa, palmo plantar, artritis psorisica, ungueal. Todas causan gran impacto psicológico en el paciente por el rechazo que sufren en la sociedad por el aspecto que tienen las lesiones: enrojecidas, blanquecinas, escamosas, postulosas, porque creen que es contagiosa y no lo es. En cuanto al tratamiento la doctora Laura Estrada jefa del Depto de dermatología del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE afirma que actualmente existen múltiples terapias tópicas sistémicas, fototerpia y tratamientos biológicos muy eficaces que controlan la enfermedad aunque no se cura.

