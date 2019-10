El último vuelo de Franco

José Antonio López Sosa

Marrakech, Marruecos.- Ayer sucedió la controvertida exhumación de los restos de Francisco Franco en España. Para algunos se trató de un hecho de justicia histórica, para otros una irrelevancia dentro de las verdaderas necesidades de España, pero finalmente el hecho se consumó y el fallecido dictador español, no tendrá más un lugar de honor luego de su muerte.

El debate con relación a si se debió o no sacar a Franco de su tumba sigue vivo, con argumentos válidos de un lado y del otro con el aderezo de los radicalismos principalmente vistos en las redes sociales.

Lo que llama la atención, es la cantidad de gente que evoca los tiempos de la dictadura y quienes fueron a rendirle honores a Franco en el lugar donde sacaron y re inhumaron sus restos.

El último vuelo de Franco dejó ver una España dividida, una nación donde una parte de sus ciudadanos echa de menos la dictadura y considera que aquel régimen que terminó en 1975, es mejor que la democracia que desde la muerte de Franco comenzó a gestarse.

Estos brotes radicales, son los que han llevado a personajes como Bolsonaro en Brasil o Trump en los Estados Unidos al poder. Estos brotes radicales dan muestra de una falta de memoria histórica y el desarrollo de la ultraderecha no solo en España, sino en Europa entera.

Lo que queda decir es, ¿Franco merecía tener un monumento?, no; ¿algo gana España con haber sacado a Franco de su tumba?, no; ¿distrajo la atención mundial este hecho? sí; ¿los españoles han sanado las heridas de la dictadura? no.

España tiene mucho que trabajar en sanar sus viejas heridas que volvieron a mostrarse.

