Arrecian los golpes en el cuadrilátero del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Las diferencias en torno al método de elección del nuevo dirigente nacional del partido en el poder, confrontan a las tribus, exhiben su falta de identidad política y su orfandad.

Sí, no saben qué hacer si no está el caudillo, el fundador del movimiento: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El que ya los amenazó con salirse si no se ponen de acuerdo, el que sugirió (ordenó) renovar la dirigencia por una encuesta, mediante un acuerdo político.

Al más puro estilo de “no se hagan bolas”, les marco la pauta a seguir a los tres aspirantes:

Bertha Luján, compañera de lucha que cuenta con el apoyo del operador de los padrones de los programas sociales, Gabriel García; Yeidckol Polevnsky, actual secretaria, pragmática, y con el control de la máquina electoral; y Mario Delgado, apoyado por los políticos más hechos del partido (Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal), que se presenta como una opción de mayor solidez ideológica.

Sin embargo, el manotazo de Palacio Nacional no prosperó, fieles a su ADN del PRD y del PRI, los grupos de poder en Morena no han logrado transitar del movimiento de masas a un partido autónomo. AMLO sigue como punto de convergencia de las tribus, el caudillo que dirige su destino.

Pareciera que la profecía panista les cayó a los de Morena, ganaron el poder y podrían perder el partido.

Las asambleas para elegir a los congresistas que participarán en el Congreso Nacional, donde saldrá el nuevo presidente, los próximos 23 y 24 de noviembre, estuvieron marcadas por la violencia y las irregularidades. Mario Delgado no pudo registrarse; impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación y solicitó la protección de sus derechos políticos.

Los morenistas de cepa lo ven con recelo, no hay que perder de vista que el nuevo dirigente habrá de integrar las listas de quienes aspiren a un cargo público en 2021, antesala de 2024 y donde habrá en juego 15 gubernaturas, 500 diputados y cientos de alcaldes. Una envidiable plataforma para los suspirantes presidenciales que ya mueven a sus alfiles.

Además, está el tema del padrón, “el sospechosismo” sobre la veracidad de sus tres millones de afiliados llegó hasta el INE. Las acusaciones de que está manipulado y rasurado, llegaron hasta el Zócalo, el Presidente tuvo que aclarar que no hay “partido de Estado” y amenazar a los “superdelegados” con despedirlos si apoyan a los candidatos.

En un intento de democracia, López Obrador está soltando a los integrantes de Morena. Sin embargo, se resisten al cambio. Esa izquierda caracterizada por su poca capacidad de unión y organización, radicalizó los vicios de sus tribus y se agudizaron las confrontaciones.

Hoy Morena no puede conducir su primer proceso de cambio de dirigencia nacional. Los grupos internos están en abierta pelea, sin agendas, sin propuestas programáticas.

No entienden que para lograr la permanencia en el poder deben construirse en una verdadera institución y poner orden en su estructura. La tribalización sólo los conducirá a la extinción, como sucedió con el PRD que desapareció cuando se fueron los caudillos: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

VERCIENTOS

Avanza legalización cannabis: Monreal

No hay marcha atrás, está semana se aprobará la despenalización y la Ley de Regularización de Cannabis. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, cabildea entre los grupos parlamentarios el proyecto de dictamen, porque espera que transite en el pleno “sin estridencia, aplicando el buen juicio y la razón”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que generaría ingresos de hasta 18 mil millones de pesos durante 2020. ¡Órale!

Habemus presidente CNDH

Avanza la cuenta regresiva para la renovación de la presidencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el próximo 31 octubre se darán a conocer los resultados del proceso en el que participaron 57 aspirantes. El próximo 15 de noviembre concluye Luis Raúl González Pérez, su periodo de cinco años. La senadora Kenia López Rabadán, que encabeza el proceso, dijo: “Esperamos que ni Morena, ni Andrés Manuel López Obrador busquen tener a un subordinado en la CNDH”. ¡Sopas!

¡Aguas con las tarifas!

Vaya reversa que metieron en el Senado para eliminar el pago por el agua de uso agropecuario. Ismael Hernández Deras, diputado del PRI, reconoció el trabajo de los legisladores. Argumentó que la carga fiscal por el uso de aguas nacionales, maquinada por Morena y sus aliados para recaudar más, haría inviable la actividad agropecuaria, pues los productores pagarían un costo mayor en cada una de sus cosechas, de dos mil 500 pesos, a cuatro mil 500 pesos más por hectárea, lo que aumentaría los precios de la canasta básica, el frijol, maíz, huevo, carne, entre otros. ¡Ups!

