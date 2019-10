La banda Vadrok deja ver sus “Falsas promesas”

El grupo de rock alternativo lanza un nuevo sencillo con el que demuestran su estilo único

Arturo Arellano

Vadrok llega a la Ciudad de México para presentar su más reciente corte titulado “Falsas promesas” con el que deja claro tanto su sonido como su línea en cuestión de letras. El sencillo ya está disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales, mientras que la banda se prepara para ofrecer algunos conciertos, cuyas fechas están por confirmar.

Víctor y Miguel, miembros de la agrupación, en entrevista con DIARIOIMAGEN nos contaron los detalles del sencillo y sus planes a futuro. “El sencillo se estrenó hace poco, afortunadamente nos ha ido muy bien en Guadalajara y todo el Bajío, ahora esperamos que también en la Ciudad de México. El track fue producido por Yunuén Viveros de la Forquetina, que ha producido a bandas bien chidas, afortunadamente caímos con él y fue un año de estar produciendo, no solo este tema sino cinco más, fue un proceso de mucho aprendizaje, nos obligamos a tocar mas chido, porque hay que sacarle jugo a la producción”

Refieren que “fue un proceso laborioso, hicimos preproducción, pero estamos muy contentos con el resultado. Ya queríamos definir un sonido, un concepto y esta producción nos ayudó a lograrlo a encontrar lo que queríamos. Cada sencillo tiene su vibra y su onda, pero finalmente es rock alternativo, porque algo que es muy real es que todo lo que hacemos es de manera honesta, si vibramos algo rocker, así lo tocaremos, si nos sentimos funky o bailable, así será, no nos imponemos limites. Cada canción tiene su ciencia, pero todas caen en la vibra de la banda”.

De “Falsas promesas”, añaden que “no sería el primer sencillo de la banda, teníamos otras opciones, pero durante el trabajo de producción nos encantó y al final decidimos que se lanzaría como primero. Este tema tiene el sonido que define a Vadrok desde el principio, más rockero, aunque después vienen cosas de otro tipo”. Y aseguran: “queremos posicionar el proyecto, para ello iremos sacando varios sencillos, durante este año y el próximo, lo cual viene acompañado de una gira, el plan es para un año, esperamos que todo salga bien, desde aquí hasta llegar al cuarto o quinto sencillo”.

Se describen como músicos muy “alivianados, tenemos buena onda en el escenario, la gente nos lo dice” y Miguel, vocalista asegura que “me gusta mucho que la gente conecte, que se ría, no al grado de hacer un standup, pero si no es la música por lo menos les caemos bien (risas). Obviamente le metemos mucha energía a los conciertos, dejamos un desgaste emocional muy fuerte. Todos tenemos otras actividades aparte que no son el rock, pero son para mantener al rock, entonces en el escenario dejamos todas nuestras frustraciones, enojos, ahí sacamos todo, nos relajamos y esperamos que la gente también lo haga al escucharnos”.

Finalmente, refieren que la apertura en festivales para todo tipo de propuestas está bien “porque lo malo de los festivales de rock que segmentaban todo, resumían todo y habiendo una escena tan grande en la Ciudad de México todo se englobaba en un solo escenario y la gente ya no iba a los shows porque se esperaban al Vive (Latino). Entonces es bueno que ahora haya variedad en esos festivales y crear esa cultura de que la música es de todos y para todos”.

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el siguiente no verá la luz sino hasta febrero del próximo año, lo mismo que el EP completo.