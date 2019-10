El maestro Manzanero y Céspedes anuncian “Armando un Pancho 2”

Se presentarán este 31 de octubre y 1 de noviembre en el Lunario del Auditorio

El compositor aseguró que no está en contra de ningún género musical, pero la respuesta es simple “la buena música permanece y la mala se extingue”

Claudia Arellano

El maestro Armando Manzanero y Francisco Céspedes realizarán una dupla que promete una gran noche de romanticismo en donde el factor principal es la buena música y es que después del gran éxito de su primera presentación en el Auditorio Nacional, será el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre cuando regresen con su show “Armando un Pancho 2”.

En rueda de prensa celebrada en el Lunario del Auditorio Nacional donde se presentarán ambos artistas comentaron que fue difícil nuevamente unir las agendas de ambos pero que por fin estaban juntos para deleitar y hacer gozar a su público con extraordinarios temas pero que esta vez presentan en duetos de antología, al lograr interpretaciones en versiones únicas como: “Un loco como yo”, “Quédate más”, “Nos hizo falta tiempo”, “Remolino”, “Mía” y “Te extraño”, solo por mencionar algunos.

“Armando un Pancho 2”, dicen, es un show que Armando Manzanero y Francisco Céspedes aderezan con un espectáculo renovado que promete estará lleno de anécdotas, canciones, mucho humor y el privilegio de ver a estos dos cantautores interpretando juntos grandes temas de su carrera musical.

“Será una noche entre amigos, no vamos a ofrecer un concierto alargado, sino uno en el que la gente se sienta en casa, que se sienta alejada del bullicio, traemos además, un apoyo increíble dos mujeres que nos acompañan en escena antes de salir, que son un dote de talento como es Rosy Arango, queremos que todos estén esta noche y que sigamos dejando espacio para la buena música”, dijo el maestro Manzanero.

Asimismo el hombre que en septiembre de 2010 asumió la presidencia del comité directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), dijo que México es un país lleno de matices y aseguró que el romanticismo siempre está vivo, sin embargo, el mismo ser humano es quien se ha encargado por evadir las emociones dados los nuevos tiempos, y aunque no critico el reggaetón, advirtió que la balada ha permanecido debido a su calidad, y nuevos géneros ha visto morir ya que son solo moda.

Por su parte Francisco Céspedes comentó, tras ser cuestionado por una reportera, que si estaba enfermo, que no está enfermo y que el hecho de que bajara de peso se debe únicamente a que está teniendo hábitos alimenticios distintos.

“No todo tiene que ser malo, no estoy enfermo, al maestro José José lo mataban a cada rato, pero no, solo fue un cambio de hábitos y me siento mejor que nunca así no todo tiene porque llevar un tinte de amarillismo”, dijo, mientras el maestro Manzanero sonreía.

