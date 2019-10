“Morenos” mexiquenses

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PAN, Ni sus luces-. Extraña que algunos se escandalicen por los pleitos que provoca la elección de delegados municipales al consejo nacional de Morena el mes próximo en municipios otrora tranquilos como Metepec, de Ecatepec ni dudarlo, es su comportamiento constante.

Lo lastimoso es el ostracismo del PAN, antaño con clase política de rango nacional como los Vicencio Tovar, Durán Reveles y demás. Del PRI cuando menos se sabe poco de su proceso interno que también está en espera de lineamientos superiores que eviten a sus huestes equivocarse y salirse del carril tricolor que se orquesta desde Lerdo 300.

Morena-. El Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de México podría catalogarse de mayor fuerza y presencia, incluyendo a la capital del país que (des)gobierna Claudia Sheinbaum, que en habitantes y simpatizantes de Morena es menor a la población mexiquense, concretamente diez millones de chilangos contra 16 de paisanos de Sor Juana y Nezahualcóyotl.

Por si fuera poco, la Cámara de Diputados mexiquense, la más numerosa del país con 75 legisladores, la domina Morena con su líder de la Junta de Coordinación Política, un ex priista del valle de México, Maurilio Hernández, pero que al parecer ha sido muy útil a la dirigencia nacional del partido, -no forzosamente Yeidckol sino al hijo de ya saben quién-.

Con todo y lo que significa, esta fuerza no es todo pues Morena domina al valle de Toluca con alcaldías icónicas como la misma capital, pero también la cuna de seis ex gobernadores y un ex presidente de la república, Atlacomulco y “aún hay más”, Metepec, residencia actual de la clase política de las últimas tres décadas y también del pesado empresariado mexiquense.

PROSPECTOS-. En este momento si algo le sobra a Morena son prospectos para presidir el partido y hasta el gobierno dentro de tres o más años si el PRI o el PAN no se recuperan. Los aspirantes más visibles son el senador texcocano con licencia Higinio Martínez, ex candidato a gobernador a fines del siglo posado. Si Higinio dejó su escaño fue por algo.

También el mismo diputado y líder de la Jucopo, Mauricio Hernández y quienes saben creen que la opinión de la súper delgada Delfina Gómez será determinante, pues en los dos años que lleva en el cargo ha sabido hacer los amarres suficientes con la naciente clase política morena, pues hay que considerar que ésta se formó de panistas y priistas de cuño.

Del PRI ni hablar pues no obstante que están programadas asambleas municipales electivas, ningún sector se mueve ni en favor ni en contra de algún prospecto. Lo harán la semana entrante.

elefa44@gmail.com