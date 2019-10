Ovidio: investigadores investigados

Desde el portal

Ángel Soriano

Ahora resulta que los participantes en la orden de captura de Ovidio Guzmán López, solicitada por el gobierno estadunidense y frustrada el pasado 17 de octubre, serán investigados para deslindar responsabilidades y el porqué de la fallida operación, en lugar de volver a reintentar la ejecución del mandato judicial, las autoridades se investigan así mismas.

Las mismas fuerzas de seguridad que llegaron al fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán recibieron trato de delincuentes por los violadores de la Ley, fueron objeto de agresiones y la población civil fue cercada y sus vidas en riesgo si es que se detenía a Ovidio, lo cual desactivó todo el operativo y hoy Alfonso Durazo, principal responsable del operativo, es llamado por el Senado.

Las autoridades pues, están en el banquillo de los acusados, en tanto la violencia en el país sigue al alza y la Fiscalía indagando quien incumplió con el fallido operativo. Desde el presidente de la República, secretarios de Estado y tropa están sometidos a investigación en lo que sería una acción de autoridad, se convierte en una acción delictuosa por incompetencia o complicidad.

La realidad es que los investigadores se convierten en investigados y las fuerzas armadas que combaten la delincuencia son increpados y tratados con desprecio, como infractores de la Ley. Esto es lo que vive el país en la IV Transformación: todo va al revés: trato preferencial a los vándalos y desprecio para las autoridades municipales electas; desprecio a los taxistas y trato preferencial a concesionarios ricos.

TURBULENCIAS

Gobierno sin medios: Domínguez Cordero

Al sustentar su tesis “El periodismo en México en la IV Transformación” para ingresar a la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG), Arnulfo Domínguez Cordero, después de hacer una amplia crónica de lo que ocurre en las conferencias mañaneras donde grupos entrenados abuchean a los reporteros que hacen preguntas incómodas, dijo que se corre el riesgo de que lleguemos a un Gobierno sin medios o medios sin Gobierno; en tanto Teodoro Raúl Rentería Villa, en su ponencia “Sin Libertad de Expresión no hay Democracia”, habló de las dificultades de las radiodifusoras para cumplir con la normatividad no sólo por las prolongadas sequías de publicidad en tiempos electorales, sino porque tienen que cumplir un refrendo a alto costo y, sino lo hacen, pueden perder las concesiones; muchas están en riesgo de desaparecer, dijo…Tony Gali, ex gobernador de Puebla departió con académicos y periodistas durante un convivio luego del ingreso de ambos periodistas a la ANHG y demostró no sólo su profesionalismo político, sino sus dotes artistas, en Puebla se investiga a 39 notarías irregulares -39 dadas por el extinto gobernador Rafael Moreno Valle y 3 por Tony Gali-, en tanto que el ex director de Notarías, Mauricio García León se suicidó. El consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, dijo que hay un excesivo número de notarías en la entidad, que no van de acuerdo con las necesidades de la población…Juan Carlos Lastrini, ex colaborador de Rosario Robles, aparentemente fue detenido en Zacatlán, Puebla, al ser vinculado en la Estafa Maestra. Lastrini tiene una amplia trayectoria política en Puebla y en el Gobierno Federal…En Oaxaca causó revuelo la designación del técnico electricista David Antonio Jiménez como nuevo director de la Policía Vial del estado, en sustitución del experimentado José Guzmán Santos. La incredulidad de los oaxaqueños es porque Jiménez es yerno del ex presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas, acusado de realizar innumerables negocios al frente de la alcaldía y, sobre todo, porque en su oportunidad enfrentó al actual gobernador al llamarlo desarraigado y de no cumplir los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. De larga trayectoria priista, Hernández Fraguas es cuestionado todavía porque dejó múltiples problemas en la capital del estado que han dañado la imagen de la capital del estado…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com