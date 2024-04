Urge política de gestión para actualizar reglas en manejo del agua: Marcela Guerra

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pepe Yunes Zorrilla, muy por encima de Rocío Nahle

Pese a toda la actividad política en la cuenta regresiva para las elecciones más importantes que vivirá México, el tema del agua sigue siendo sumamente preocupante y ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que la escasez de agua potable apta para el consumo humano debe ser en nuestro país, una prioridad de seguridad nacional, ya que 80 por ciento del territorio nacional enfrenta carestía o sequía, razón por la cual, la diputada priista urgió a destinar mayor financiamiento público para mejorar la infraestructura hídrica, más y mejores controles de calidad y combatir prácticas como la no factura o cobro del agua, por la deficiencia del padrón de usuarios y el clandestinaje.

“Se requiere de una nueva política de gestión que incluya actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua. La escasez de este líquido se puede convertir en una crisis social, toda vez que afecta a los grupos más vulnerables de la población. Las familias mexicanas destinan el 16 por ciento de su ingreso mensual a la compra de agua embotellada y pipas, aunado a que pagan la tarifa pública”, advirtió.

La población de algunas zonas de la Ciudad de México no es la única que enfrenta este problema, esto lo reportan estudios de El Colegio de México (Colmex) que consignan que el agua que se suministra en algunas partes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, sobrepasa los límites de contaminación.

Debido a lo anterior, urge la toma de decisiones para que México cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número 6 que habla de agua limpia y saneamiento, como parte de las políticas para mejorar la vida y las perspectivas de las familias mexicanas.

Por ello se requiere invertir en modernización y conservación de infraestructura para una gestión más eficiente e incluso se debe analizar la conveniencia de permitir la inversión extranjera para enfrentar esta problemática, tomando en cuenta que se necesita una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años para enfrentar la sequía y desabasto.

También —subrayó la diputada Guerra Castillo—, es momento que el sector empresarial asuma mayor responsabilidad en el tratamiento de las descargas hídricas, para luego aprovecharlas en el reúso, incluso como fuente de abasto a las redes, atendiendo así la creciente demanda en todo el país.

Municiones

*** Mal y de malas llegó al segundo debate presidencial ni más ni menos que el candidato presidencial “patiño” y se trata de Jorge Álvarez Máynez, pues fue ampliamente difundida no solo por las “ex benditas redes sociales”, una fotografía en la que aparece un joven Jorge Álvarez junto al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se sabía que el abanderado presidencial naranja se caracteriza por ser muy acomodaticio y al ver esta foto que dice que tiene más de veinte años, no le quedó más que argumentar que en muchas ocasiones acompañó al tabasqueño, “sobre todo en la lucha contra el desafuero que significó una defensa de la democracia” y luego, Máynez agrega en sus redes: “Desde hace 11 años, sin embargo, decidí apostar por construir una alternativa de futuro distinta a la que él representa” y concluye con que hace cinco años lo escribió en un texto que hizo público. Lo cierto es que el ahora flamante candidato naranja, ya no sabe cómo zafarse o como justificar que está en esa posición para hacerle segunda a López Obrador. Con razón en el primer debate presidencial, el de MC dirigió sus ataques a la abanderada presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez y se cuidó mucho de quedar bien con la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, posición que conservó también ayer por la noche.

*** Lo que sí hay que aclarar es que Álvarez Máynez peca de ingenuo al suponer que así como por arte de magia, las tendencias en la votación del ya próximo 2 de junio, van a dar un vuelco para favorecerlo a él. Nada de eso, pese a su famosa cancioncita bien puede pronosticarse que él y su partido van a quedar muy abajo en dichos comicios. O sea, seguirá siendo el candidato “patiño”, porque qué casualidad que se la pasa atacando la alianza PRI-PAN y PRD.

*** En el primer debate que se llevó a cabo entre los candidatos al gobierno de Veracruz, menuda arrastrada se llevó ni más ni menos que la abanderada de Morena, PT y PVEM, Rocío Nahle García, las encuestas reportaron que alcanzó el 38.7% de las preferencias para su infortunio, el candidato de la coalición PAN, PRI y PRD, José Francisco Yunes Zorrilla, rebasó a la ex secretaria de Energía para alzarse con un 51.9% y muy abajo quedó del abanderado de Movimiento Naranja, sí, ese partido que lidera Dante Delgado y creen que solitos van a ganar todo, Hipólito Deschamps. A la pregunta de “¿quién cree que va a ganar la elección después de ver el debate?”, también Yunes Zorrilla se colocó por encima de Nahle García que está en el ojo del huracán por denuncias provistas de las correspondientes pruebas que ha presentado el empresario veracruzano Arturo Castagné, quien “casualmente”, ha sido víctima de amenazas anónimas de muerte. Además, de acuerdo a los que estuvieron presentes en dicha jornada, la ex secretaria de Energía llegó tan, pero tan nerviosa, que no quiso saludar a Yunes Zorrilla; intentó atacarlo, pero la desesperación le ganó y tuvo cualquier cantidad de errores cuando leyó sus tarjetas. Si bien el desarraigo; el no ser veracruzana, ha sido un hierro que ha marcado a Rocío Nahle, en mucho la ha ayudado a empañar una ya de por sí empañada imagen, ni más ni menos que su esposo, José Luis Peña Peña y otros miembros de su familia que gozan de una posición económica muy importante, ¿gracias a quién?, pues podría decirse que ahora resulta explicable el sobre costo de la Refinería de Dos Bocas y nadie sabía dónde quedaron los millonarios recursos. ¡Qué tal!

