Histórico y millonario adeudo con ex braceros

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Los años pasan y las “deudas históricas” con los mexicanos en pobreza, los más vulnerables, siguen ahí, durmiendo el sueño de los justos.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió por parte de representantes de Pueblos Indígenas el Bastón de Mando, se creyó que eso lo comprometía a saldar deudas históricas con estos pueblos, principalmente el atraso histórico en el que viven sus comunidades, muchas de ellas empobrecidas y sin servicios básicos.

Pero hasta ahora esa “deuda histórica” no ha sido saldada. Los pueblos siguen sumidos en la pobreza y su horizonte no está claro todavía.

Ahora, no tan añeja como la de los pueblos indígenas, está la de los ex braceros, aquellos hombres y mujeres que trabajaron durante 1942 y 1964 en Estados Unidos, dentro del programa bracero, y cuya deuda con ellos sigue pendiente, aunque durante su gobierno Felipe Calderón haya asegurado que “quedó saldada”.

Este hecho quedó avalado por la diputada de Morena, Julieta Kristal Vences Valencia, quien se comprometió a ser “voz y rostro” (de los ex braceros) para defender su causa auténtica, justa y legítima, que constituye una “deuda histórica”.

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, que preside Vences Valencia, realizó una sesión de parlamento abierto con Ex trabajadores Migrantes (Ex braceros) para analizar su situación.

Ante diversas organizaciones de ex braceros, la legisladora informó que esta comisión solicitará el “presupuesto necesario” para responder a sus demandas, pero “sin crear falsas expectativas…”

Aseguró que hay sensibilidad a las necesidades de la gente, y sin importar colores ni partidos, “estamos para ayudar”.

Destacó que se participará en las mesas de diálogo de interlocución con las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores para abonar lo más posible desde el Legislativo, con reformas de ley y presupuesto.

Durante la sesión de parlamento abierto se recibieron las propuestas de ex trabajadores migrantes, así como de organizaciones de ex braceros, para que del Presupuesto 2020 se asignen al menos mil millones de pesos para cubrir 28 mil 382 folios que no se han publicado para pago.

Se explicó que se busca la restitución de los fondos de ahorro, del 10% que se les retuvo a estos trabajadores en Estados Unidos entre 1942 y 1967, que era un 10% en dólares, más los intereses y actualizaciones, que se han acumulado en los 77 años que han transcurrido y que, según cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, hacia 2008 el monto total de la deuda con los ex braceros rebasaba los cinco billones de pesos, y dividiendo esa cantidad entre el número total de contratos, estimaron que a cada uno correspondería un millón 96 mil pesos”.

El diputado Óscar Rafael Novella Macías, del mismo partido, coordinador de la Subcomisión de Ex braceros, aseguró que la respuesta a estas demandas tiene que ver con la distribución del presupuesto, “y en la política de la 4T hay una serie de prioridades y una de ellas tendrá que ser el tema de los ex braceros”.

María Eugenia Espinosa, diputada del PAN, también se pronunció en el mismo sentido, en tanto que la legisladora

María Libier González Anaya, de Movimiento Ciudadano, señaló que en Estados Unidos hay muchos connacionales que solicitan el pago del apoyo social a ex braceros. El titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Waldo Fernández González, afirmó que este encuentro se da en un momento trascendental, dado que está por definirse el Presupuesto de Egresos de la Federación.

HABLANDO DE PENSIONES… Se dice que “los sistemas de pensiones de todo el mundo se enfrentan a una esperanza de vida sin precedentes y a una presión creciente sobre los recursos públicos para apoyar la salud y el bienestar de los ciudadanos mayores”.

lm0007tri@yahoo.com.mx