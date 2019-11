Presentan plataforma Play-G-Box en honor a Germán Robles

Una nueva plataforma de streaming

Ofrecerá contenidos de cultura, teatro, medicina, cine, comedia, labor social, política, entre otros temas.

La escritora y dramaturga mexicana, Ana María Vázquez, junto a la primera actriz, Raquel Pankowsky, Xanaluz, Eliz, Ana Cristina Zamora, Claudia Rivera, Ramón de la Cruz, y el crítico teatral, Jorge Medina, presentaron en conferencia de prensa, el preámbulo de lo que será la plataforma PlayGBox: “un proyecto que toca a nivel internacional, se llama PlayGBox, una plataforma mexicana hecha por mexicanos con contenidos nacionales, que van a estar todo el tiempo con nosotros; el programa que lleva Pankowsky, se llama ¿Dónde estás?, y está constituido por un apoyo social, la plataforma tiene que ver con cambiar conciencias, se trata de mostrar el otro lado de lo que somos como mexicanos, y de lo que podemos hacer como mexicanos, y podemos hacer muchas cosas; PlayGBox se está haciendo con mucho amor, con mucho corazón, en honor a Germán Robles, para honrar su memoria, que él hubiera querido tener algo qué decir a México, ese México que tanto amó, es por ello que, de México para él, y para el mundo, surge esta plataforma”, informó Ana María Vázquez.

Por su parte, Pablo Robels, creativo y CEO de PlayGBox, comentó: “esta plataforma, PlayGBox, tiene la intención de cambiar conciencias, esta plataforma está haciendo las cosas de maneras distintas, aquí no vamos por grandes producciones, que sólo se quedan en grandes producciones, y que no tienen ningún contenido, ningún mensaje, y ningún motivo; México es un país increíble, sabemos lo que es vivir en México, cada país del mundo tiene su orgullo muy bien puesto, y esta plataforma es una oportunidad para todo México, porque se hace de todo México, somos incluyentes, trata de diversidad, estamos empezando a querer mostrarle a México que, el querer hacer las cosas a la mexicana, ya no está de moda, pero sí está de moda, hacerlas en México”.

Una de las pasiones de Don Germán Robles era el teatro y por espacio de una hora se hablará de ello en el programa “Entre piernas” con especialistas en la materia e invitados especiales, “la plataforma se llama Play-G-Box, será de paga y entrará en operaciones a finales del mes de noviembre, quien se tome su tiempo para vernos no se sentirá defraudado con el contenido”, señaló Ana María Vázquez.

Finalmente, en entrevista con DIARIOIMAGEN, Raquel Pankowsky, actriz mexicana de televisión, teatro y cine, nos dijo: “yo voy a estar en una sección, en donde las personas que requieren ayuda, se van a comunicar conmigo, y yo voy a ver la manera de ayudarles, todavía no lo tengo muy claro, me acaban de hablar, realmente no sé bien de qué se va a tratar, pero si se trata de ayudar, a mí me interesa, porque todos necesitamos ayuda, aún no sé bien cómo lo vamos a canalizar, pero me gusta mucho esta idea, de que las personas que hemos requerido ayuda, porque todos necesitamos, en un momento dado, tengamos un canal dónde comunicarnos, estoy encantada, lo que yo pueda hacer, me encanta la idea”, finalizó.

La plataforma Play-G-Box será de paga y entrará en operaciones a finales del mes de noviembre con un gran contenido y estará disponible para suscriptores del sur de Estados Unidos, Centro y Sudamérica”, señaló Ana María Vázquez.