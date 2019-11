El presidente de la AMAV, Eduardo Paniagua Morales, informó que en el marco del programa el Buen Fin 2019, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) firmó una carta compromiso de colaboración con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) para promover el evento.

Detalló que, con la firma de esta carta, más de mil 778 agentes de viajes afiliados a nivel nacional, se sumarán a la promoción del programa, cuya edición 2019 se realizará del 15 al 18 de noviembre, fecha en la cual concluirá la vigencia del acuerdo, que impulsará la venta de viajes con descuentos y esquemas especiales de pago.

De acuerdo con la carta compromiso de colaboración firmada, la AMAV se compromete a impulsar entre sus miembros afiliados el programa, a fin de lograr que las promociones y ofertas que ofrezcan en el programa se encuentren entre las mejores del año respecto a calidad y precio, en estricto apego a lo señalado en las bases de colaboración.

El programa “Buen Fin” surge de una iniciativa de colaboración público-privada para apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno protegiendo al consumidor y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

Más de mil 778 agentes de viajes ofrecerán descuentos y esquemas especiales de pago durante el llamado “Buen Fin”, en donde los comercios ofrecer presuntos descuentos a los consumidores.

Desfalco millonario en Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II representó desfalcos financieros por 2 millones 218 mil 800 pesos, además de agresiones al medio ambiente y violaciones a leyes y reglamentos, tanto federales como del municipio, por lo que emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados, dos recomendaciones a la institución encargada de los trabajos y tres pliegos de observaciones.

Lo anterior fue el resultado de la auditoría a los trabajos a cargo del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para la construcción de vivienda en Quintana Roo. Obras que se realizaron en 2018, aun bajo la administración de Enrique Peña Nieto, quien inauguró las instalaciones en octubre del mismo año.

Aseguran que los desfalcos por casi 2 millones 219 mil pesos se generaron por dos tipos de “pagos indebidos” realizados por el ISSFAM durante el desarrollo de las obras. Se pagaron indebidamente recursos por 1 millón 811 mil 700 pesos por cuatro conceptos de obra que se consideraron en repetidas ocasiones. Otros 407 mil 100 pesos se pagaron de manera indebida porque se adquirió una mayor cantidad de acero a lo necesario.

“Deficiente planeación” del proyecto

La ASF describió que fue una “deficiente planeación” del proyecto, por lo que se derivaron las irregularidades. Dado que se hicieron adecuaciones a la construcción y, por ello, se modificaron los costos y obras que antes habían sido autorizadas. “Los conceptos autorizados originalmente no correspondieron con los conceptos de obra ejecutados finalmente, debido a que se autorizó la ejecución de conceptos extraordinarios, se incrementaron volúmenes de obra, y disminuyeron y cancelaron cantidades de obra, tanto de origen como extraordinarios.”, refiere la ASF.

Lo mismo destacaron, que la licencia de construcción y el acta de entrega-recepción de los trabajos, además del acta de finiquito de la obra se formalizaron de manera extemporánea y se incumplió una condicionante de carácter ambiental con la que fue aprobado el proyecto.

No implementaron el “Programa de Corredores Biológicos”

La autorización para la construcción había sido otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) bajo la condición de que se implementaría un “Programa de Corredores Biológicos para ser aplicado en el sistema ambiental regional”, mismo que jamás fue llevado a cabo. En tanto, que la unidad habitacional hace uso de un pozo de agua potable sin permiso de explotación.

De acuerdo con el examen de la ASF, la construcción de la unidad habitacional militar en la zona continental de Isla Mujeres, violó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 30, párrafo tercero, y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 66, fracciones I y III.

De la misma manera se dice que incumplieron un oficio resolutivo emitido por la Semarnat, además de un convenio de colaboración que habían firmado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el ISSFAM, entre otras irregularidades.

Liberarían a casi mil 500 reos en

Quintana Roo con Ley de Amnistía

Hasta octubre, las cárceles del estado alojaban a 2 mil 894 reclusos

De aprobarse la Ley de Amnistía en México y según cálculos de Alejandro Francisco de Jesús Betancourt Pérez, ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Quintana Roo, la mitad de los reos hoy presos en las cárceles del estado quedarían libres.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, al lunes 14 de octubre, las cárceles alojaban a 2 mil 894 reos, por lo que casi mil quinientos serían puestos en libertad, según el jurista.

En contraparte, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional asegura que la inmensa mayoría de los delitos no pertenecen al ámbito federal, por tanto, la norma sería prácticamente inaplicable a menos que las entidades se unan a la iniciativa. De los 2 mil 894 internos en prisiones del estado, 2 mil 579, pertenecen al fuero común y sólo 315, son del federal.

De manera desglosada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún hay mil 311 reos, de los que 266 cometieron delitos federales y mil 45 del ámbito común. En el Cereso de Chetumal hay mil 29 reos, 49 de competencia federal y 980 de jurisdicción local. En tanto, el de Cozumel alberga a 111 presos, todos del fuero común, y el Centro de Retención Municipal de Solidaridad, con sede en la Playa del Carmen, tiene 443 prisioneros, todos de competencia estatal.

Todos los reos tienen derecho a pedir fianza

El jurista Betancourt Pérez afirma que con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales todos los reos tienen derecho a pedir fianza, pero “la gran mayoría no tiene dinero, algunos están presos por 200 pesos”.

“La idea es liberar a los primodelincuentes que están por robo menor, como robo famélico, o sea, los que no han causado ‘mucho daño’; sin embargo: saldrían muchos, yo creo que por ahí de la mitad, fácil porque son robos de cuantía menor. Acuérdate que quien no puede salir es porque no tiene dinero, eso queda claro”, aseveró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado 15 de septiembre a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para otorgar amnistía a personas que hayan cometido cierto tipo de delitos. No obstante, Betancourt Pérez sostiene que en caso de que se dé la amnistía, habría que tener mucho cuidado porque “hoy el problema de la inseguridad en prácticamente todo el país es muy serio, por eso las liberaciones serían por medio de un juez. Podría desfogar cárceles, que es lo que se quiere, sí, pero vas a liberar a mucho delincuente. Yo calculo que por ese tipo de delitos, de cada 10 lo menos cuatro están por esa modalidad, el robo simple. La mayoría de los presos que están por robo y por ese tipo de situaciones, es gente amolada. Si no tienes buena defensa y para pagar una fianza, por eso no sales” concluyó.