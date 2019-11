Redes sociales, la verdadera guerra

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como autores de la campaña de desprestigio de su gobierno a la familia y ex funcionarios del ex presidente Felipe Calderón –“con mi hijo no se meta”-, y a ex funcionarios del gobierno de Peña Nieto derivado del culiacanazo que, independientemente de los dimes y diretes, el objetivo central de capturar a Ovidio Guzmán no se ha cumplido, lo cual confirma la genialidad del sinaloense.

Mientras la administración pública se divide entre si hay o no golpe de Estado y la inteligencia policiaca investiga los orígenes de los ataques en redes sociales, la violencia en el país va en ascenso, los delincuentes son liberados por funcionarios judiciales que han encontrado en este mecanismo una verdadera mina de oro, y la economía va en franco retroceso a consecuencia de la baja producción petrolera y el entorno económico mundial.

El mismo tabasqueño confirmó que el origen de la versión del Golpe de Estado fue consecuencia del discurso del general Carlos Gaytán, en el desayuno presidido por el titular de la SEDENA, Luis Crescencio Galván, cuya presencia avaló lo dicho por el ex subsecretario de la Defensa del presidente Calderón como lo dijo en el mismo evento, toda vez que agradeció haber sido invitado para decir las palabras que dijo “muy bien pensadas”.

López Obrador de inmediato tomó el discurso como una advertencia pues Gaytán dijo que no representaba –el presidente- a las mayorías, sino a un tercio de éstas, y que los mandos militares ahí presentes están inconformes con la conducción del país, pero no habló de un movimiento para derrocarlo, sólo que “en lo institucional” hay halconeo para el alto mando. Precisado el origen de los rumores, ex panistas y ex priistas, conviene enderezar el entuerto y corregir el rumbo del país por la vía civilizada, no por un golpe de Estado.

En el caso de la ampliación del mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ratificó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso estatal. Como siempre lo he sostenido en mi carácter de secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado, y lamentó que haya sido gravada y difundida, sin su autorización, su expresión hecha en privada con el mandatario, pero dijo que tanto en público como en privado ha sido y es congruente a lo largo de su amplia trayectoria en el servicio público…Concluyeron en Zipolite los Juegos Nacionales de Surf con la ronda de finales de tres modalidades de este deporte en las diferentes categorías, donde los representantes de varios estados lograron subirse a lo más alto del podio; la premiación de los primeros lugares se realizó con la presencia de la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecude), Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze y dio por terminada la competencia en esta sede del Festival Internacional de Surf Oaxaca 2019. Los estados de Oaxaca, Sinaloa y Baja California se repartieron los primeros lugares de la modalidad Bodyboard, Dropknee y Skimboard, que incluyeron a la rama varonil y femenil en divisiones infantiles y hasta la Máster; acudió también el presidente de la Federación Mexicana de Surfing (Femexsurf), Gerardo Lagunes y autoridades municipales… En representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal entregó aquí, material, mobiliario y equipo a 117 planteles educativos y supervisiones escolares indígenas de 36 municipios y 65 localidades de la región Mixteca, en beneficio de siete mil 528 alumnos y 422 docentes…

