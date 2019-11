IMSS combatirá rezago en consultas y cirugías

Con la finalidad de incrementar la atención en consultas en turnos vespertinos y fines de semana, así como disminuir el rezago quirúrgico en especialidades médicas de alta demanda, el director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, anunció la estrategia Unidades Médicas de Tiempo Completo. Para implementar este programa para 2020 se tiene considerada la contratación de cinco mil 196 plazas, de las cuales dos mil 96 serán para doctoras y doctores, 80 médicos administrativos, mil 668 enfermeras y mil 352 áreas paramédicas. En total serán 10 mil 794 nuevas plazas. Las Unidades Médicas de Tiempo Completo son clínicas familiares y hospitales de segundo nivel en los que se otorgará atención en consulta médica, de estomatología, procedimientos quirúrgicos programados, estudios de laboratorio y radiología en turnos y días que antes no se realizaba como horarios vespertinos, sábado y domingo. El programa se implementará en 36 Unidades de Medicina Familiar (UMF) divididas en 18 delegaciones del IMSS: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México Sur, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. esto permitirá utilizar la infraestructura actual a su máxima capacidad al tiempo disminuir la demanda y mejorar la oportunidad de atención a los derechohabientes. La meta es pasar de 19 mil cirugías que se hacen en fin de semana a 64 mil; y de 521 mil a 898 mil consultas en Unidades de Medicina Familiar. El programa arranca en enero de 2020 con 3 UMF y 6 hospitales.

El Síndrome de Morquio pertenece al grupo de enfermedades lisosomales que son de origen genético y se caracterizan por la falta de una enzima (N-acetilgalactosamina-6-sulfatasa), que se encarga de depurar las cadenas de azúcar en el organismo, por lo tanto al haber una deficiencia o una falta total de la misma, estas cadenas se acumulan en diversos órganos ocasionando daño y crecimiento de diversos órganos como el hígado, riñón, bazo, alteraciones óseas y en el sistema nervioso, en la vista y el oído. Aunque no hay cura para esta enfermedad, existe un tratamiento llamado Terapia de Reemplazo Enzimático (Elosulfasa Alfa) que ayuda a detener la progresión de la enfermedad y les brinda una mejor calidad de vida. Las personas con Síndrome de Morquio tienen baja estatura, infecciones respiratorias frecuentes, voz ronca, cara tosca, alteraciones esqueléticas que les provocan dificultad para caminar, deformidad en la caja torácica, cuello corto, desviación de la columna vertebral, cabeza grande y su esperanza de vida sin tratamiento no sobrepasa los 35 años de vida; la mayoría muere de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, no tienen daño intelectual, por lo que tienen capacidad de aprender y ser productivos. La mayoría de los pacientes son niños y adolescentes que sufren alguna discapacidad, considerados un grupo prioritario de atención que, de acuerdo con la ONU, deben contar con el apoyo del Estado para disfrutar de una vida satisfactoria. Se estima que en México la enfermedad afecta aproximadamente 1 de cada 250 mil nacidos vivos, y se calcula que hay 300 personas afectadas de todas las edades, sin embargo, sólo hay 130 diagnósticos. Instituciones como el ISSSTE, ISSEMyM, PEMEX, ISSEMyM, SEDENA y el Seguro Popular, aprobaron la inclusión del tratamiento, pero en el IMSS sólo han encontrado negativas de las autoridades, por lo que Alejandra Zamora, coordinadora nacional de pacientes Grupo Fabry, entregó una carta de inconformidad a Zoé Robledo, director del IMSS desde hace casi un mes para que puedan tener acceso a la Elosulfasa Alfa, único tratamiento que detiene la progresión del Síndrome de Morquio, pero hasta ahora no han tenido respuesta.

El 8,9 y 10 de noviembre en Zozocolco, un pueblo mágico que se encuentra en la zona norte del estado de Veracruz, se lleva a cabo el Festival Internacional de Globos de Cantoya de grandes dimensiones y realizados con papel de china. Es una tradición ancestral con el propósito de que al elevarse al cielo sus pobladores mandan un saludo a sus difuntos. Además, en las festividades del día de muertos, abren sus casas para que el visitante pueda admirar sus ofrendas y le convidan su rica comida típica como un guiso llamado Pashnikaka que lleva piñones, ajonjolí y hojas de mafafa. El pueblo está enclavado entre pozas, cascadas y ríos que emergen de las montañas de la Sierra Madre Oriental. Esta cerca de Papantla y Coscomatepec.

