El Show del Viejo Lesbiano se presentará en inglés

Eduardo Talavera se hará acompañar de Sam Butler, Juan José Covarrubias y Eliana Lacasa

El espectáculo de cuatro comediantes ofrecerá función especial este sábado 9 de noviembre en Woko de la Condesa

Arturo Arellano

Luego de varios meses de presentarse sábado a sábado en Woko de la Condesa, uno de los focos más importantes del Stand Up Comedy en México, por primera vez el show del Viejo Lesbiano y sus Amigues se presentará en inglés este sábado 9 de noviembre con un elenco encabezado por el implacable Eduardo Talavera, que se hará acompañar de Sam Butler, Juan José Covarrubias y Eliana Lacasa.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Talavera comentó: “Está dirigido al público bilingüe nacional y a quienes únicamente hablen inglés como turistas gringos, australianos de donde sean. No es la primera vez que se hace este show y lo hacemos porque se trata de ofrecer mayor variedad de comedia, que la gente sepa que en este lugar siempre hay un buen espectáculo para ir a reírse. El Show del Viejo Lesbiano y sus Amigues siempre se presenta ahí probando material, pero esta vez será en inglés”.

Explica que “Las raíces del standup son anglosajonas, se basa en un grado de experiencias, vivencias que tomamos de nuestra vida y las convertimos en humor, por eso cuando tú escuchas algo que te pasó también, pero desde el humor puedes sentirnos de cerca y dices ‘uff eso me pegó’, se identifican. Nosotros los standuperos salimos de lo que normalmente se hacía en México, que es cuenta chistes, nosotros abordamos temas en un tenor de más identificación, porque son vivencias personales”

Adelanta que su rutina se basa en “una parte que habla un poco de superhéroes, hay otra que hago sobre las diferencias entre hombres y mujeres y finalmente estoy adaptando al inglés una rutina de perros y gatos. En el caso de mis compañeros traen temas variados, como la cultura latina en Estados Unidos, la segunda generación de migrantes que va mucho en relación a esta nostalgia de la gente que se va a Estados Unidos, pero extraña México. Eliana que es argentina es más que un tema feminista, una comedia inteligente, mientras que José Covarrubias es más ácido, más negro y en inglés es buenísimo”.

Por otra parte, señala que “Estamos en la cultura de la ofensa, gana más puntos el que se ofende o valide su ofensa bajo el argumento de ‘heriste mis sentimientos’, que realmente no es válido, porque la vida es difícil a nadie le hacen favores. Pero a los cuatro comediantes nos importa un chorizo, no buscamos ofender, porque la gente se para en esa muralla de la ofensa sin analizar los temas. No se tiene la intención de ofender, es humor. La comedia no se burla de nada, no es el fin, la burla y la sátira, lo ridículo son herramientas para transmitir la comedia, el fin de la comedia es encontrar el humor en todos los sentidos de la vida. La gente que se ofende busca controlar, disfrazan una especie de fascismo en su postura de ofendido”.

Concluye que “hay que jugar este juego todos, el humor radica en la intención de la persona que lo da. Si sabes que alguien quiere ofender, la gente no se va a reír, el límite de la comedia son las risas. Estoy hablando de comedia profesional”.

El Show del Viejo Lesbiano y sus Amigues se presentará en inglés este 9 de noviembre a las 21.00 horas en Woko ubicado en Nuevo León 139, Colonia Condesa.