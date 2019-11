“Médicos. Línea de vida”

Llegó el gran día para que Televisa estrene su telenovela estelar

Una historia original de José Alberto “El Güero” Castro, Fernando Garcilita y Vanesa Varela, creadores del gran éxito a nivel mundial de las dos temporadas de “Por amar sin ley”, misma que tendrá un crossover con esta gran e impactante producción

Será este lunes 11 noviembre en punto de las 21:30 horas cuando “las estrellas” estrene su telenovela-serie estelar “Médicos. Línea de vida”, bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro y que narrará la historia de un grupo de profesionales de la salud, que cotidianamente enfrenta el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas.

El Palacio de la Escuela de Medicina de la Ciudad de México, fue el recinto donde se presentó esta gran producción protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas.

El grupo de médicos que dan vida a las diversas historias que presentará esta nueva producción, trabaja en uno de los más prestigiados hospitales de la Ciudad de México, bajo la dirección del doctor Gonzalo Olmedo, personaje interpretado por José Elías Moreno

El evento fue conducido en todo momento por el productor José Alberto “El Güero” Castro, quien, al inicio, expresó su sentir por poder realizar este proyecto, lo que implicó, toda la investigación previa, y posteriormente, presentó la que será la canción de la telenovela, interpretada por Río Roma.

Al finalizar la canción, se presentaron los créditos de inicio, luego se visualizó un avance y para finalizar, se presentó al elenco que conforma esta producción como Rodolfo Salas, Grettell Valdez, Carlos de la Mota, Federico Ayos, Isabel Burr, Rodrigo Murray, Erika de la Rosa, Daniel Tovar, Lorena García, Scarlet Gruber, Mauricio Henao, Michel López, Marisol de Olmo, Dalilah Polanco, Iliana Fox, Osvaldo de León, Luis Gatica, Raquel Garza, Eugenia Cauduro, Lía Ferré, María Alicia Delgado, Miguel Pizarro, Carina Ricco y la participación especial del gran Jorge Ortiz de Pinedo.

“Médicos. Línea de vida” también ofrecerá información útil sobre temas relacionados con la salud, así como mensajes prácticos para la prevención de enfermedades.

“Médicos. Línea de vida” es una historia original de José Alberto Castro, Fernando Garcilita y Vanesa Varela, dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos y Santiago Barbosa.

DIARIO IMAGEN entrevistó a sus creadores José Alberto “El Güero” Castro, Fernando Garcilita Herrera y Vanesa Varela Magallón, quienes también escribieron las dos temporadas de “Por amar sin ley”, que fue de las telenovelas más vistas en la historia de Televisa.

José Alberto “El Güero” Castro, quien es el productor y creador de “Médicos. Líneas de vida”, ha destacado por su estilo impecable de producir telenovelas con una trayectoria de mas de 27 años en televisión nacional, nos respondió:

—¿Qué lo motivó a realizar “Médicos. Líneas de vida”?

“Después de haber terminado la segunda parte de ‘Por amar sin ley’ había el reto de ver cómo poder adaptar esa estructura que habíamos utilizado en ella con otro tipo de historia, con otro tipo de personajes y de ahí salió la idea de hacer ‘Médicos. Líneas de vida”.

—¿Hay alguna tendencia sobre realizar proyectos acerca de profesiones? Por ejemplo, con “Por amar sin ley” eran abogados, ahora médicos.

“Más que la profesión es el hecho de lo que representa. Un abogado y un médico siempre tienen que ver en cosas que van involucradas intrínsecamente en el desarrollo de la vida de una persona. Ya sea vida o muerte, ya sea cárcel o libertad, tener la razón o no tenerla, son como elementos muy clavados para eso, entonces yo creo que decirte que ahora hay una temática por el punto de profesiones no va por ahí”.

“MÉDICOS. LÍNEA DE VIDA” REFLEJA EL LADO HUMANO DE LOS DOCTORES MEXICANOS: JOSÉ ALBERTO “EL GÜERO” CASTRO

—¿Busca igualar o superar el éxito de “Por amar sin ley” con “Médicos. Línea de vida”?

“‘Por amar sin ley’ ya cumplió un tiempo, ya hizo su parte de vida, y esperemos que venga pronto la tercera temporada, pero más que buscar superar o no tengo una responsabilidad, tengo que hacer que este proyecto funcione correctamente. No es un reto el qué pasó antes, ahorita es el que tengo hoy y el que tengo que seguir atendiendo.

—¿Qué distingue a “Médicos. Línea de vida” de otras series de médicos?

“La vida de nuestros doctores es la de aquí, es la del doctor de México, no es la del americano que tiene otra actitud y otra forma de atender a la gente o de interrelacionarse con las personas”.

—La temática en sus últimas novelas ha sido sobre profesiones cotidianas y complejas, como abogados o ahora médicos, ¿cuál sería y por qué un posible tema para una próxima novela?

“Hemos agarrado estos temas de abogados y médicos porque son muy interesantes y porque siempre están como al límite. Los abogados están entre la libertad y la prisión, por así decirlo; los médicos están entre la vida y la muerte. Hay pocas profesiones que son tan radicales y tan extremas, teníamos una idea por ahí de hacer una historia en un periódico, porque sabemos, y no por echarles flores a ustedes, sino porque sabemos que la vida de un reportero también es muy intensa y porque vive al momento, tiene que tener la información al momento, entonces a lo mejor esa sería una posible. Claro que también existen los policías, los bomberos, de personas que son muy humanos y que su mundo es muy interesante”.

SI EN MÉXICO CONOCES A BUEN AMIGO QUE SEA MÉDICO,

YA TIENES QUIEN TE CUIDE DE POR VIDA: FERNANDO GARCILITA

Por su parte, Fernando Garcilita Herrera, quien es precursor en la creación de nuevos géneros con el súper drama, como “Por amar sin ley”, que mantuvo el rating más alto del año en prime time en México y en Estados Unidos, superando exitosos programas de cadenas estadounidenses como ABC, CBS y NBC, nos respondió:

—En tus personajes se siente una gran calidad humana, ¿te has sentido identificado con ellos?

“Los personajes, para cualquier escritor, son parte de uno, entonces tratar de ensalzar lo bueno que puedes llegar a compartir con los demás, creo que esa puede ser la constante. Más allá de dar mensajes morales o algo así por el estilo, creo que la intención es buscar personajes con los que la gente se pueda identificar y también inspirar, que digan “ah, yo puedo ser así”, como en el caso de los abogados, como en el caso de los médicos, eso es lo que busco con los personajes”.

—¿Alguno de tus personajes te ha inspirado a ser algo más aparte de escritor?

“Sí, eso pasó en ‘Por amar sin ley’. Hicimos mucha investigación, tanto Vanesa Varela como yo, al grado de que me metí a estudiar derecho. Con ‘Médicos. Línea de vida’ es más difícil estudiar la carrera de medicina, pero nunca es tarde”.

—¿Qué crees que cure más, la sensibilidad del médico o la medicina?

“Yo creo que tiene que ir junto con pegado. La sensibilidad del médico es la que puede guiar al paciente a través del tratamiento, puede ser algo muy doloroso o muy difícil como una quimioterapia, pero si tienes algún medico que ha estado apoyándote es más fácil”.

—¿Crees que hace falta humanidad en los médicos?

“Es justo lo que decía el “El Güero” Castro en la presentación de ‘Médicos. Línea de vida’, si en México conoces a un buen médico, que sea amigo tuyo o que sea de tu familia, ya tienes a alguien que te cuide de por vida. Eso no funciona así en otros países del mundo, porque hay un tema como más legal, más riguroso y eso siento que los médicos de México, la mayoría opera no de la manera óptima, con muy pocos recursos, pero tienen esa apertura de ayudar como sea.

ESCRIBIR “MÉDICOS. LÍNEA DE VIDA ME DEJÓ MUCHO APRENDIZAJE Y RESPETO POR LA PROFESIÓN DE LOS MÉDICOS: VANESA VARELA

En su momento, Vanesa Varela, quien ha sido parte del equipo creativo y de desarrollo de guiones de algunas de las telenovelas más exitosas de los últimos años, como “Teresa”; “La que no podía amar”; “Corona de lágrimas”, “Pasión y poder”, “Por amar sin ley”, nos contestó:

—¿Esperan con “Médicos. Líneas de vida”, igualar o superar el éxito de “Por amar sin ley?

“Sí, me encantaría. Me encantaría superarlo, claro que ‘Por amar sin ley’ lo tengo en mi corazón todavía, pero me encantaría que la gente se enganchara tanto o más como con ‘Por amar sin ley’”.

—Se han tenido avances en el descubrimiento de medicinas para muchas enfermedades, pero cada día se pierde más calidad humana de los médicos, ¿qué opinas y qué propondrías o propones en esta novela?

“Esta novela está tratando de reflejar el lado humano de los médicos. Todo lo que sufren, porque al final de cuentas ellos también arriesgan y dejan mucho de su vida personal y eso nunca lo vemos como pacientes, como pacientes les exigimos nada más de ‘te quiero para mí, para que me resuelvas lo que me duele’, pero nunca nos detenemos a pensar en lo que están pasando. Si yo le hablo a mi doctor y le digo “me siento muy mal” a lo mejor él está atravesando un momento muy difícil en su vida y le exijo que me responda como doctor. Entonces tratamos de sensibilizar también a los que somos pacientes, de que entendamos que ellos también pueden pasar por momentos duros”.

—Para Vanesa Varela y Fernando Garcilita, ¿qué les deja haber escrito “Médicos. Línea de vida”?

Vanesa: “Mucho aprendizaje, respeto por la profesión de los médicos. Esta novela también tiene mucha investigación como ‘Por amar sin ley’, cuando hicimos la investigación de ‘Por amar sin ley’ era un poco menos versátil la forma en que respondían los abogados, se apega a la ley, el resultado del juez. En la medicina, es un arte, cada médico tiene su forma de abordar el padecimiento, de las tendencias en cuanto a medicamentos que va a recetar, y depende mucho de la visión del médico, el tratamiento que te va a dar, y eso es completamente diferente a ‘Por amar sin ley’”.

Fernando: “Valorar mucho el tema de la vida y la salud. Sí te das cuenta que hay bacterias, malos hábitos o simplemente no hacerle caso al doctor y tomar un tratamiento a medias, ya te sientes bien y lo dejas, no sabes cómo repercute en tu organismo. Entonces la verdad como que saber todo eso sí me ha hecho un poquito más consciente de que al doctor hazle caso de lo que te diga de principio a fin, cuídate, tápate si hace frío, o sea todo lo que te decían las mamás antes, ya me cobra más sentido ahora”.

“Médicos. Línea de vida” llegará a la pantalla de “las estrellas” este lunes 11 de noviembre a las 9:30 de la noche con las actuaciones estelares de Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas, quienes vivirán al límite en el Instituto de Especialidades.