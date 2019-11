Morena, quiere quedarse con todo el pastel

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

AMLO debería verse en el espejo de Evo Morales

La democracia se nos puede ir de las manos: Córdova

De lo único que ha dado muestras la llamada cuarta transformación, es de que quiere quedarse con “todo el pastel”, o sea, todo el poder no para ese tan llevado y traído “pueblo bueno y sabio”, sino más bien, concentrado en una sola persona: Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, al parecer la historia le está dando una lección que el tabasqueño debería aprender. Debería verse en el “espejo” que le puso con el caso de Evo Morales, quien después de 14 años de permanecer en la presidencia de Bolivia, todavía quería más, hasta que afortunadamente, el pueblo de esa Nación se lo impidió y no le quedó de otra más que presentar su renuncia y convocar a nuevas elecciones.

En este caso no queda más que preguntarse, ¿y todo el discurso de que, -cuando asumió la presidencia boliviana-, traía sobre que él era el representante de los pueblos originarios y se sometería a sus designios, dónde quedó?

En fin, ahora, tanto el presidente López Obrador como su partido, Morena, tienen un nuevo objetivo que es arrebatarle de la manera más impune la presidencia del Instituto Nacional Electoral a su titular, Lorenzo Córdova Vianello. De acuerdo a una propuesta de legisladores morenistas, de la forma más burda pretenden que la presidencia del INE dure tan solo tres años y no nueve, período para el que fue designado Córdova; y lo quieren para ya, pues el año entrante se renovarían cuatro consejeros en dicho Instituto. ¡Qué tal!

No deberían olvidar los morenistas que la ley no es retroactiva, sin embargo, el problema va mucho más allá y nos basta con remitirnos a la incomodidad que le produce al inquilino de Palacio Nacional los contrapesos y la voz del consejero-presidente del INE, ha sido una coherente y sobre todo, democrática.

En su participación más reciente durante la entrega 2019 del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, del Premio de Acceso a la Información Pública y del concurso CUBACRÓN, el doctor Córdova Vianello, envió un mensaje que no tiene desperdicio al señalar que “la defensa de la democracia es una responsabilidad de todos y si no cumplimos con ella, la democracia se nos puede ir de las manos”.

Agregó el consejero-presidente del INE que “la democracia no puede preservarse si la ciudadanía no cuenta con los elementos informativos necesarios para construir sus juicios y darle información crítica a sus validaciones sobre el poder público, la comunidad en que vive, las empresas con las que se relaciona o el lugar donde se encuentra”.

Estuvieron en esa ceremonia, el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña; el ya casi saliente Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra.

Sin duda, el presidente debería de reflexionar sobre la posición que está asumiendo en contra de todo y todos aquellos que le representan un contrapeso y que para él, son un estorbo.

MUNICIONES

*** Aun cuando los indicadores económicos generales en el país evidencian un estancamiento económico, en el municipio de Bahía de Banderas se vive un auge en generación de empleo e inversión privada. En su segundo informe de gobierno, el alcalde Jaime Cuevas Tello, manifestó que en 2019 Bahía de Banderas ha consolidado inversiones turísticas por más de 800 millones de dólares que generan 33 mil 096 empleos directos, 6 mil 428 indirectos y 4 mil 728 cuartos nuevos, destacando el desarrollo Susurros, St Regis, Grupo W y Marriot. Este municipio nayarita se ha convertido en poco tiempo en el segundo lugar nacional preferido por los vacacionistas y es el único destino del país que cuenta con playas certificadas para uso recreativo. Actualmente, Bahía de Banderas tiene una afluencia turística de 1.6 millones personas de forma anual, y es el segundo lugar nacional en ocupación hotelera, solo por debajo de Playa del Carmen en la Riviera Maya. Cuevas Tello destacó el premio otorgado como mejor destino turístico, por la prestigiosa mayorista estadounidense Apple Vacations, así como el hecho de que a través del fondo PRODERMAGICO se ejecutaron obras por un monto de 14.2 millones para Movilidad Turística en Sayulita.

*** Con respecto al nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, la bancada del PAN que coordina en el Senado de la República, Mauricio Kuri, se van con todo y le demandaron, mediante un escrito a la presidenta de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa, Mónica Fernández Balboa, que no cite para mañana a Piedra Ibarra a rendir protesta a la CNDH y solicitaron reponer el procedimiento, es decir, proponer una nueva terna. Por su parte, el senador Damián Zepeda, le pidió a Rosario Piedra que no acepte este nuevo nombramiento, cosa que por cierto, se ve muy difícil. Asimismo, la senadora Kenia López Rabadán, en conferencia de prensa, agradeció los posicionamientos que sobre este asunto tuvieron del PRD, del PRI y de Movimiento Ciudadano, “agradezco su acompañamiento su lógica ética en este tema. Decir que por su puesto esto es una lucha de la institución, no es la lucha de una persona, de un partido, sino es la lucha de la institución y por ello queremos reconocer al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de Movimiento Ciudadano, porque han hecho públicos ya también ellos este reclamo que les da un estatus que para nosotros es absolutamente compartido, un espacio de dignidad en este Senado que hoy tanto se necesita. Adelante”. Estas expresiones las hizo la senadora López Rabadán porque los morenistas ya la traen “entre ceja y ceja” para quitarle la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y con esto, la legisladora albiazul hace evidente que no se intimida.

*** Ahora bien, de inmediato respondió la fracción parlamentaria de Morena, vía el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien señaló que el proceso no se repetirá, “porque se trató de una elección calificada, legal, transparente y jurídicamente consumada”. Agregó que Rosario Piedra no se legitima con su toma de protesta, sino que únicamente cumplirá con un requisito legal, “pues su legitimidad viene de décadas de trabajo y lucha social a favor de las víctimas”. ¿Se vendrán negros nubarrones mañana en el Senado?, porque los morenistas acusaron al PAN de, con este tema, querer “desestabilizar al gobierno y a la propia Cámara Alta”.

morcora@gmail.com