Información o propaganda política

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues resuelta muy curioso cómo el sistema bancario impone trampas y aparecen en los teléfonos llamadas como si fueran de varias partes del país, y al contestar, una dulce voz, pregunta el nombre y de inmediato le dice: “pues soy su asesora financiera”, y bueno, uno espera que como tal, nos vaya dando la información para que podamos obtener mayores recursos de cualquier tipo de operación y además, nos brinden la información privilegiada para hacer los negocios o chanchullos que hacen los bancos, pero no, al final de cuentas, todo se cae y desmorona, cuando nos explican que el motivo de su llamada es que nos deben recordar que tenemos un adeudo o que está próximo a vencer el plazo y quieren un compromiso para el pago, así que, de ASESORES FINANCIEROS, pasan, sin más ni más, a COBRONES DE TELÉFONO, y pues nadie les impone un freno a esas trampas que, al final, pues son chapuzas contra los cuentahabientes…

Seguramente, al Presidente, este tipo de cuestiones le tienen sin cuidado, él es un tipo ahorrador, que no gasta, que por fortuna tiene quién le preste el vehículo en el que se mueve y cuates que, seguramente, le ayudan y apoyan, pues, así, puede llegar sin problema a fin de mes, y además, pues ahorra una lanita, no sé si debajo del colchón o en alguna institución o en negocios que le recomienden sus cuates multimillonarios, pero así se la lleva, pateando el bote, y lo que les suceda a los demás, que no son los miembros del infeliciaje nacional sino los clasemedieros a los que, al parecer, tiene una enorme tirria, pues se la deben pasar con esos problemas, y todo porque al final de cuentas, en los análisis electorales, se vino a dar cuenta que ese sector de la población es el que más se encuentra influido en su contra y vota, por ello. en su contra. también, y bueno, el asunto es que si ganó el proceso electoral no solamente es para hacer un cambio de forma, sino de fondo, y para ello, lo primero que debe hacer es eliminar a los posibles obstáculos que puedan encabezar protestas y conflictos en contra de su mandato. Recordemos que el asunto es cambiar el sistema, no andar en pendejadas…

Y tan es así, que en algunas reuniones con “empresarios de la comunicación”, pues, abiertamente declara que la “comunicación tradicional”, le vale, porque se ha demostrado que, dos horas diarias, mantienen la línea de acción y el apoyo de los ciudadanos que son, cada uno, un medio de comunicación para hacer los cambios que requiere, y por tanto, pues se cambian las cosas, él sabe, cómo la pérdida de confianza y credibilidad mostrada por la realidad, hacen milagros en el apoyo y confianza hacia el dirigente del momento, y esto ha sido la magia demostrada por AMLO y que, los “analistas y los intelectuales orgánicos y los chapuceros y vendidos “chayoteros”, que se conocen al paso del tiempo, pues al parecer, no vieron, y les ganó la realidad a pesar de sus muchos tiempos y cuartillas gastadas en apoyar o pretender cambiar las opiniones de las gentes con la mentiras que, caían, ante la realidad que se vive en el país…

Se les olvidó a los “comunicadores y expertos en asuntos electorales y políticos, a los de imagen, que la política y la realidad de un país no se opera como una campaña de publicidad para vender un producto chafa como si fuera magnífico o hiciera magia y maravillas, como los que se venden en la TV, cuando anuncian que con un mes, “uno cambia su figura ,y si no, pues le regresan su dinero y se puede quedar con algo de los productos comprados”, ellos saben que la gente no fácilmente acepta que la regó o se equivocó y se expone a pelear en contra del engaño comercial, y así, según me han comentado los “mercadologos”, solamente, uno de cada cien que caen en el engaño se atreven a solicitar que se les devuelva el dinero estafado, así era en la política, y como se sabía que se hiciera lo que se hiciera, el poder del partidazo y del gobierno, era tal, que como magia ganaban o imponían a los que querían, hasta que, el encabronamiento y el hartazgo de la gente, al darse cuenta del engaño nacional, del saqueo, del robo y de las corruptelas cínicas, pues, optaron, en un acto valiente, en dar su voto a un hombre que por años, en su necedad y visión política, venía denunciando, al parecer en el “desierto”, las trácalas de esos políticos a los que de golpe venciera y eliminara a sus partidos y mostrara, sin más, los traseros cagados de la hoy oposición.

Pues ahora se podrá especular mucho sobre la “calidad de la información que cada ciudadano” puede operar en las redes, las benditas redes, pero eso, solamente quedará en teoría, porque efectivamente cada teléfono o computadora es un arma política que es capaz de eliminar hasta la “credibilidad y los análisis” más sesudos de los intelectuales, al final de cuentas, ellos no ven ni entienden que la educación general del infeliciaje nacional, de los pobres que ahora son primero, no llega al quinto año de primaria, y ellos, siguen haciendo sus “puñetas mentales”, mientras los jodidos, pues, gozan cada vez que les dan un tapón de boca o los exhiben públicamente, y esto, que jamás se había visto, es lo que mueve a las masas, y lo que ahora importa, son las masas, la gente y su apoyo real, la movilización que no controlan los viejos y caducos políticos y sus operadores o “intelectuales orgánicos” cuando solamente se quedan en el chisme y en los análisis, en que nadie cree, solamente, porque no les entienden… pues, así es la cosa.

Los intelectuales pueden quedar asombrados cuando AMLO declara que de lo que se trata es de cambiar el sistema, y a la raza, eso le vale, si sigue recibiendo atención y apoyo que jamás había recibido, ellos, saben que vivir en un sistema o en otro es estar en manos de los políticos, y si no creen en ellos, pues endiosan al dirigente, y esto es lo que ahora sucede con la dirigencia de AMLO, lo endiosan, porque así es la cosa, a lo mejor sin explicación, pero al final de cuentas habla bonito y se le entiende…y, nos guste o no, al parecer, AMLO y sus gentes, se quedarán en el poder por algunos años…

socrates_campos8@yahoo.com.mx