Hareld Leyra, puro amor cubano para México

El cantante lanza su nuevo sencillo “Mi fantasía”

Arturo Arellano

Hareld Emilio Leyra Rodríguez es un cantante y violinista, nacido en La Habana, Cuba, donde se gradúa como instrumentista, profesor de violín y práctica de conjunto. Llegó a México en 2004 para visitar a su familia; la cual, años atrás ya radicaba en este país y actualmente promociona su más reciente sencillo “Mi fantasía” en el género de pop latino, con el que se ha venido dando a conocer desde hace algunos años.

El cantante, durante una visita a DIARIOIMAGEN, en entrevista nos platica: “Mi nuevo sencillo es autoría de un amigo cubano y mía, el día de la grabación lo estuvimos trabajando. Pretendemos sacar un sencillo más y posteriormente un disco completo, todo va enmarcado por los ritmos latinos, pero sobre la base del pop, es algo digerible, con un toque de urbano, pero respetando el pop”. Añade que para elegir sus temas “me fijo mucho en que tengan una buena melodía y una letra positiva interesante, que diga algo que no sea grotesco, así es como voy eligiéndolas”.

Ahonda en el tema del sencillo que “lo que atrapa de esta canción es que todos hemos tenido alguna vez una fantasía, es este caso una historia de amor, pero durante el tema le voy pidiendo a Dios que se me hiciera posible estar con la persona que me gustaba y al final, incluso en el video, se puede ver que me lo concede. Estoy en una fiesta y entonces por fin tengo oportunidad de estar cerca de esa mujer que además es mi vecina. El video va narrando esta historia que fue creada por el director del video, es muy moderna”.

De su estancia de más de 14 años en México dice: “He aprendí mucho, trabajé con La Típica, orquesta mexicana, me empapé de muchos géneros, agrupaciones y maestros, siempre escuchando y aprendiendo. Este país está lleno de buena música, de la salsa, la cumbia, de la regional de este país, un poco de todo, hasta de las baladas, porque en México hay grandes baladistas, de los cuales uno aprende mucho en la manera de cantar”. Por lo que se consideró un artista completamente versátil: “canto balada, salsa, pop latino y algunas cumbias también. Aprendo de los grandes artistas, sin imitar, solo estudiando mucho”.

De los conciertos describe que “diría que soy una persona alegre, apasionada, con un toque de romance, pero también le canto al desamor, porque es parte de. Me gusta que en mis shows siempre haya un ambiente romántico. Somos como catorce músicos en el escenario, toda una sección de trompetas, piano, trombón, procuramos que lo que suceda en el escenario sea de manera orgánica”, de lo cual enfatiza que “mi tarea es precisamente esa que, si bien, tenemos esa onda electrónica en el fondo, somos catorce músicos en escena, tocando en vivo, con arreglos para orquesta es un trabajo muy bien equilibrado”.

Nos confiesa que uno de sus temas más pedidos en vivo, además de sus éxitos inéditos, es un cover del recién finado José José. “Me piden mucho que cante ‘El Triste’, la gente disfruta de todo mi repertorio, pero siempre me piden ‘El Triste’, que hacemos de otra manera, con otros arreglos, existe uno que fue hecho para el disco de Kalimba, en ese nos basamos, pero bajo mi concepto, con mi voz y mi estilo”.

El disco de Hareld será lanzado en 2010, mientras que “Mi fantasía” ya está disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales. En redes sociales el cantante irá dando sus próximas fechas para presentaciones en vivo.