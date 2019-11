Alejandro Gou renueva “Hoy no me puedo levantar” con Belinda

En entrevista con DIARIOIMAGE N,el exitoso productor nos da más detalles

El musical de Nacho Cano estará a partir del 31 de enero en el Centro Cultural Teatro 2 y solo contará con 60 funciones para esta temporada que concluirá en abril de 2020

Claudia Arellano

Un poco afónico, pero feliz por el éxito de sus proyectos, el productor Alejando Gou habló en entrevista acerca de la reposición del musical de Nacho Cano “Hoy no me puedo levantar”, uno de los más exitosos en la historia del teatro musical en México, además, agregó que con esta temporada cierra definitivamente el ciclo con este bello musical que tanto gusta al respetable.

“Este será el final del musical, mientras otra cosa no pase, ya que para que pudiéramos tener de nuevo los derechos tendrían que reconciliarse los hermanos Cano, y están muy distanciados, ojalá así fuera, pero están por vencer los derechos y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para dar una puesta renovada y llena de talento”, dijo.

Asimismo Gou comentó que el cantante Yahir se suma a la obra sin dejar de lado “Jesucristo Súper Estrella”, pero en breve darán a conocer quién sustituirá a Yahir cuando comiencen con la nueva versión de “Hoy no me puedo levantar” misma que no será tan larga como en su versión original y que el próximo año, 2020, estará de regreso en el Centro Cultural Teatro 2.

“Hoy no me puedo levantar” estará a partir del 31 de enero en el Centro Cultural Teatro 2 y solo contará con 60 funciones para esta temporada que concluirá en abril de 2020, para lo cual Belinda está confirmadísima, pero la verdad es que debemos ser cuidadosos en cada detalle y Belinda ha estado muy pendiente de cada detalle, desde el vestuario hasta todo a nivel actoral. Es muy profesional y creo que si alguien se queja del trabajo de ellos es porque algo no han cumplido”, aseguró.

“Hoy no me puedo levantar” es un musical basado en las canciones del grupo musical español Mecano. El espectáculo que adopta el título de la canción del mismo nombre contenida en Mecano, el primer LP del grupo editado en 1982, trata de ser un reflejo de la movida madrileña, un movimiento contracultural.

Y además de la tan mencionada obra, Gou está feliz por el éxito en todo América Latina de “Paw Patrol” en vivo y próximamente la llegada de “Pica Pica en Navidad”, que también se presentará en tres únicas fechas en México.

