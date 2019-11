“Pasión, amor y trabajo” es la fórmula de éxito de Carlo Meucci

Llegará el 28 de noviembre al Lunario

El cantante lanza su EP “Hasta donde el amor nos lleve”con canciones originales

Arturo Arellano

Carlo Meucci es un joven cantautor que después de muchos años de preparación musical presenta su EP debut titulado “Hasta donde el amor nos lleve”, mismo que cantará en vivo en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 28 de noviembre, donde además deleitará a sus fans con canciones del repertorio popular.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el talentoso cantautor nos narra parte de su quehacer musical: “El primer sencillo del EP ‘Hasta donde el amor nos lleve’ es ‘Una noche contigo’, será lanzado una noche después de la presentación en el Lunario. Será una presentación hecha con mucho cariño, con temas originales, pero también con algunos de grandes autores, de grandes interpretes como José José”.

Del EP refiere: “son seis piezas hechas por el maestro Jorge Avendaño en conjunto conmigo, fue una comunicación increíble, una sinergia muy bonita, nos entendimos, nos leímos el alma, nos interpretamos, nos sentimos y así nacieron las canciones. Los temas inéditos están hechos par mi, son vivencias, prácticamente, estas canciones forman una historia que es parte de mi vida. Para la composición hubo mucha comunicación, yo le externé al maestro lo que sentía, lo que estaba pasando y él lo interpretó de manera increíble, sin planearlo se fue hilando rola tras rola, es lo que he vivido en mi ultima relación, una de las que más me han marcado y ahí está plasmado”.

Describe que su sonido “es impecable, tenemos grandes músicos, algunos que han tocado para grandes artistas a nivel mundial y que creyeron en lo que estábamos haciendo. Es difícil que suceda, si no eres más conocido, pero les gustó mi visión, mi proyecto y la música que estoy defendiendo, que es la música para sentir. Aprecio más la música solo, me ha salvado, me ha llenado”.

Sobre el Lunario adelantó que “voy a cantar evidentemente los temas del EP, pero también cantare ‘Hey’, ‘Bésame mucho’, un popurrí de boleros, temas de José José, como ‘Preso’, ‘Vamos a darnos tiempo’ e incluso ‘El Triste’, que acabo de grabar para uno de los homenajes, porque claro que es uno de los grandes artistas, que admiro por su luz y voz impecable además del talento por lo cual se ganó el cariño del público. Es de esos artistas que te motivan a emprender este camino”. Además interpretará “Come Fly Whit Me”, “Fly Me To The Moon”, “O’ Sole mio”, entre otras, mostrando su talento, para cantar en español, ingles e italiano.

Para darle su propio sello a estos icónicos temas dice “hay que cantarlas con el alma, porque son éxitos que al final requieren de mucha práctica, son muy difíciles, se necesita disciplina, pero más del alma, más allá del tema de voz que sí es muy importante, pero en el escenario hay que entregarse, hay que hacer sentir a la gente. Estas canciones son románticas, profundas, son poesía, hay que lograr que la gente sienta lo que se canta, eso es lo más importante al final y para ello hay que tener mucha pasión, amor por lo que haces y trabajar todos los días”.

Carlo Meucci se presentará acompañado de una orquesta de 15 músicos el próximo 28 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.