Miguel Mateos ondea bandera de libertad

El próximo 17 de noviembre se presentará en el Metropólitan

El cantautor argentino asegura que a sus 65 años la mejor forma que tiene de vivir es rockeando

Claudia Arellano

“Cuando mi independencia y mi libertad se ven amenazadas, siempre digo, no”, dijo Miguel Mateos en conferencia de prensa, tras anunciar su presentación el próximo 17 de noviembre en el Teatro Metropólitan, donde ofrecerá un show que promete grandes sorpresas. Con 65 años de edad uno de los máximos exponentes del rock en español, grita con júbilo su independencia de las disqueras trasnacionales para continuar defendiendo su dignidad y su estilo.

“En primera debo ser sincero, conmigo mismo no me gusta decir sí a lo que no me agradaría, alguien me dijo: ‘¿Por qué no le das vuelta a los acordes y mandas algo que sea parecido a Cuando seas grande? Obviamente, me rebelé y le respondí: ¿Por qué no te haces una canción en reggaetón, pero con Obsesión, boludo?, no que terrible”, expresó Mateos entre risas.

En la charla Miguel Mateos platicó de “Undotrecua”, su más reciente disco, el tercero de la trilogía que inició en 2016 con Electropop y aseguró que la idea era clara y se trataba de hacer un álbum rockero y otro acústico, por lo que éste último es el resumen de las dos producciones mencionadas.

“Se trataba de un disco puramente de rock, más visceral, más guarro, más podrido; también iba a hacer algo más acústico y decidí ponerlo a 16 canciones en este material. Me pareció muy significativo llamarlo Undotrecua, que es la idea del conteo que hacemos todos. Soy muy afortunado porque sigo teniendo ideas, sigo teniendo historias que contar y es alucinante porque hay gente que presenta shows, pero desde hace 20 años no graba un disco”, indicó.

El autor de “es tan fácil romper un corazón”, dijo que en el concierto que ofrecerá este 17 de noviembre en el Teatro Metropólitan interpretará ocho temas inéditos, y aunque se le cuestionó sobre la situación política de la Argentina, luego de que la Asamblea Legislativa de ese país reconoció al presidente electo Alberto Fernández como el próximo mandatario de Argentina, dijo:

“Soslayo en esto porque me parece que no viene al caso, pero la alternancia es saludable, espero que podamos tener una mirada. Yo no hablaría de izquierda, creo es un gobierno peronista y es esperanzador porque han sido años un tanto difíciles. Opino pero siempre a través de mi música”, dijo.