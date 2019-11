“Va arder Troya”, advierten campesinos a los diputados

Casi una semana de bloqueo en San Lázaro

Exigen reasignar recursos por 29 mil 500 millones de pesos

Continuará bloqueo al Palacio de San Lázaro, que ya lleva cuatro días, si no hay reasignación presupuestal de más de 29 mil millones de pesos, advirtió Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

Luego de la reunión que sostuvieron, líderes de organizaciones campesinas con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el líder campesino señaló que continúan sin acuerdos para la resignación presupuestal de 29 mil 500 millones de pesos y en tanto, no se hagan los ajustes, continuará cerrada la Cámara baja.

“Va arder Troya si no nos responden satisfactoriamente, ahí vamos a permanecer, no abrimos ni hoy, ni mañana, mientras no nos volvamos a reunir y nos respondan puntualmente al planteamiento”, advirtió.

Respecto a la reunión que sostuvieron integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación, para analizar la ruta para restablecer el trabajo legislativo, el líder campesino señaló que no tienen miedo de que sean desalojados y advirtió que no se van a dejar.

López llamó “florero” a quien despacha en la secretaría de Gobernación y recordó que están acostumbrados a los actos represivos.

“El florero que atiende en la Secretaría de Gobernación, poco puede hacer y tienen ahí un policía fiscal de subsecretario que quiere impulsar ahí operativos de desalojo, si esa es la medida que el gobierno va a adoptar, vamos a confrontarnos, aquí y en el territorio que nosotros estamos presentes.

“Toda la vida nos hemos enfrentado a actos represivos de los gobiernos anteriores, tampoco nos asusta, no nos intimida que ahora nos echen a las fuerzas federales… puede ser si sí se impone el criterio del subsecretario, este policía fiscal de desalojarnos, no nos vamos a dejar”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los diputados designen en una sede alterna, el dirigente nacional de la UNTA, calificó de penoso que los legisladores recurran a esa opción con tal de no atender sus planteamientos.

Aval a Presupuesto, a contrarreloj

Los integrantes de la Cámara de Diputados tienen menos de 24 horas para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, pero el Palacio de San Lázaro continúa bloqueado por grupos de campesinos y por tercera ocasión en una semana se pospuso la sesión ordinaria.

De ello informó Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Hasta este jueves estaba previsto que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sesionara a las 18:00 horas, sin embargo no se había informado si la reunión se suspende o se llevaría a cabo en una sede alterna.

Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que hasta el momento se están atendiendo a las organizaciones que solicitan más presupuesto, para posteriormente llevar a cabo cambios en el dictamen del Presupuesto 2020.

La Constitución establece que la fecha límite para que los integrantes de la Cámara de Diputados aprueben el PEF es el 15 de noviembre.

Desde el lunes pasado, diversas organizaciones de productores del campo mantienen bloqueados todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro en protesta por los recortes presupuestales de los programas sociales y exigen un incremento para el ejercicio 2020.