La influencia de las redes sociales en los jóvenes es tanta, que desde el punto de vista de suicidólogos, muchos comentarios o publicaciones podrían incitar al suicidio. En México, este acto se ha convertido en la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 24 años y la tercera causa de muerte en hombres en el mismo rango de edad, señaló la docotra Ana María Chávez Hernández, psicóloga clínica fundadora y ex presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología, quien dictó la conferencia magistral: “Comportamiento suicida en niños y adolescentes: el papel de las redes sociales”. Indicó que éstas juegan un papel trascendental en su autoestima, ya que puede afectarlos al grado de no saber confrontar situaciones a las que están expuestos, como el ciberbullying y el sexting; tienen tal influencia que algunos jóvenes desean estar en línea el mayor tiempo posible y satisfacer estándares poco realistas, crean un vínculo afectuoso a través de likes o seguidores y genera frustración y tensión por no obtener lo que esperan”, expresó la doctora. Señaló que, una vez que el joven recibe o envía un mensaje a través de redes virtuales es muy difícil eliminar el impacto que tuvo, sin importar que sea cierto o falso, lo que podría vulnerar a algunas personas. “Generalmente -dice- llegan a consulta cuando tienen una tentativa de suicidio más evidente, pero en el peor de los casos los podría orillar a intentar quitarse la vida en más de una ocasión”. Los adolescentes y jóvenes con tendencia suicida manifiestan no tener objetivos, no tener proyectos.

Tienen dificultad para saber qué van hacer al convertirse en adultos y no le encuentran sentido a la vida”. Restringir o prohibir el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales no evitará este problema, ya que el uso es una corriente social difícil de contravenir. El papel de los padres es demostrar que siempre se les escuchará, para que tengan la confianza de hablar sobre estos pensamientos. Evitar: juzgar. No entrar en una lucha de poder. No anular o negar la amenaza. No minimizar las preocupaciones del joven. No reaccionar de forma ofuscada o alterada. No apresurarse. No dejar sola a la persona después de un intento de suicidio.

La Federación Mexicana de Diabetes A.C. y Merck llevan a cabo la campaña “Es bueno saber”, la “prediabetes se puede revertir”, con el objetivo de promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación de la prediabetes, a través de la detección temprana y tratamientos innovadores para el control de este periodo, el soporte de la familia es crucial para quienes viven con esta condición, afirma Gisela Ayala Téllez, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. “No se deje engañar por el prefijo “pre”: la prediabetes es un periodo en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero no lo suficiente como para diagnosticar diabetes.

Las personas con prediabetes tienen mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2, enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares. Con la prediabetes existen dos caminos a elegir: si se ignora, el riesgo que se desarrolle diabetes tipo 2 aumenta. Si la persona baja de peso lleva una alimentación balanceada, tiene la orientación médica adecuada y realiza ejercicio de forma regular, su riesgo baja”. “Actividad física regular significa caminar rápidamente o realizar una actividad similar durante por lo menos 150 minutos por semana. Eso equivale a 30 minutos por día, cinco días a la semana,” señaló la Dra. Ruty Castañeda Limones, especialista en endocrinología e Investigadora Médica de IMSS. La prediabetes tiende a tener una mayor prevalencia en mujeres y su incidencia aumenta con la edad. La mitad de los adultos con prediabetes son menores de 50 años; casi un tercio (29.8%) tienen entre 20 y 39 años y si se cuida, es probable que pasen muchos años para llegar a la diabetes tipo 2. La prediabetes es reversible por eso es importante diagnosticarla a tiempo a través de pruebas de laboratorio en sangre, la medición de glucosa en ayuno o medición de la hemoglobina glucosilada.

La prediabetes es una señal de estar en riesgo de llegar a tener diabetes tipo 2. Si en una persona se le detecta debe realizar una evaluación completa de factores de riesgo como el peso, la presión arterial, la presencia de colesterol y/o triglicéridos elevados y los niveles de ácido úrico. Además de tabaquismo y sedentarismo.

