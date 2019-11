Belleza, encanto y talento acompañan a Majo Aguilar

¡Una voz digna de su dinastía!

La joven cantante es nieta de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y ya tiene millones de reproducciones en YouTube, con su tema “Mi destino fue quererte”

Claudia Arellano

“Soy” es el EP que “bajo la manga trae” Majo Aguilar, y del cual nos habla en entrevista con DIARIO IMAGEN, ¿pero quién es Majo?, para muchos es solo, quizá la nieta de dos grandes ídolos de la música mexicana, sin embargo, al dialogar con ella puedes percatarte que es dueña de una herencia de mujeres y hombres sencillos, pero ella es por sí misma, dueña de su proyecto musical y de una esencia que la caracteriza y llena de virtudes.

Es así que la dinastía Aguilar está arrasando con fuerza y es que la joven Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., afirma que al igual que sus primos Leonardo y Ángela siente un compromiso de seguir manteniendo aquello que hizo queridos a sus abuelos, que es la humildad ante los seguidores y así es que la joven decide ser auténtica, pues aunque no canta mal las rancheras, eligió un género más bailable como punta de lanza para su estreno, mismo que seguramente será muy bien recibido.

Majo Aguilar, nieta de las leyendas del cine de oro mexicano Antonio Aguilar y Flor Silvestre, no descarto que en algún momento pueda también actuar, ya que en este camino artístico una cosa te lleva a otro según dijo, pero por el momento toda su energía está concentrada en su música que espera pronto sea parte de la lista de reproducción de los jóvenes en el mundo, ya que lo que propone es fresco y con un toque de alegría.

“Ya tenemos millones de reproducciones en YouTube, del tema más emblemático que he tenido que es ‘Mi destino fue quererte’ el cual es toda una sensación, porque lo hemos hecho con amor, no me gustaría siempre ser la nieta o hija de… por ello sé que el camino es difícil pero lo haremos porque estamos haciendo cosas lindas y sobre todo es lo que me gusta pude optar por lo vernáculo que es lo que distingue a mi familia pero quise hacerlo diferente”, comentó.

En redes sociales Majo suma más de 42 mil seguidores, quienes insisten en su parecido físico y en matiz de voz con su abuela. “Para mí es un honor que se den el tiempo de escucharme y hacer comparaciones con mi abuela, es muy lindo porque es una mujer que marco este país, me gusta que me comparen con ella, pero para tener la trayectoria que ella tuvo sé los esfuerzos que implica en todo sentido”, indicó la chica que dice conservarse tan bella debido a que en su dieta no incluye pensamientos negativos ni consume nada de origen animal.

Sin duda Majo se abre paso de manera sorprendente y su calidez es abrazadora al tiempo que su voz es melódica, con o sin acompañamiento, una voz digna de su dinastía y sí en efecto muy parecida a la de la gran Flor Silvestre. Esta bella pelirroja te cautivará.