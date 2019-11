La Octava se va a diferenciar de las demás televisoras por su periodismo y honestidad: Vicente Serrano

En entrevista, este destacado comunicador, Premio Nacional de Periodismo y galardonado con el premio Emmy, gracias a su exitoso programa “Sin censura”, charló sobre su infancia, su proyecto y su entrada a La Octava, el nuevo canal de televisión abierta, cuya frecuencia es 8.1 y que es la nueva apuesta de Juan Aguirre Abdo

El periodista Vicente Serrano nació y se crió en Navojoa, Sinaloa, su franqueza y dirección que da a la verdad, es la que dice, debe permanecer en los periodistas incorruptibles y que desean ser realmente la voz que se alza por justicia, en un país en el que las sombras de corrupción han marcado por años el territorio. Así fue que en entrevista, este destacado comunicador, Premio Nacional de Periodismo y galardonado con el premio Emmy, gracias a su exitoso programa “Sin censura”, charló sobre su infancia, su proyecto y su entrada a La Octava, el nuevo canal de televisión abierta, cuya frecuencia es 8.1 y que es la nueva apuesta de los hermanos Aguirre Gómez.

Vicente narró cómo a los 18 años de edad emprendió la marcha para realizar sus estudios universitarios en California, Estados Unidos, y así después de graduarse en Santa Ana College, se convirtió en 1998 en el reportero de asignaciones más joven en la estación KWHY-22, fue entonces que inició la gran aventura, en la cual Vicente Serrano se convirtió en una voz aguda para algunos que se incomodan con sus cuestionamientos, sin embargo, eso le valió para ser un periodista galardonado con el premio Emmy.

LE AGRADEZCO A MÉXICO EL LOGRAR MI SUEÑO MEXICANO

—Fuiste en busca del sueño americano; lo lograste sin lugar a dudas…

“Me fui porque siempre he sido un rebelde, siempre quise ver qué hay detrás de la montaña, que nadie me cuente, vengo de una familia humilde de Sonora que no me podía pagar la carrera de periodismo, dolió dejar a mi mamá, hermanos, tíos, amigos, pero yo sabía que no era ahí por más que ame Navojoa, no era donde tenía que desarrollar mi carrera. La nana, la mamá de mi papá había vivido en Estados Unidos, me fui a la aventura me fue muy bien, a pesar de todo lo que se pueda sufrir a mí me fue muy bien; fíjate cómo son las cosas, uno se va para conseguir el sueño americano, no sé si lo gané, pero le agradezco a México, el lograr mi sueño mexicano, para mi esta es la capital del mundo, 23 años después regreso, afortunadamente para buscar cumplir esas metas que siempre me he forjado”

—¿Cuánto tiempo dejaste de ver a tu familia?

“Fueron dos o tres años sin ver a mi familia, hasta que decidieron irse mi mamá y mis hermanos. Por seguridad tengo años que no voy a mi natal Sonora. En su momento, hace años me amenazaron en Ciudad Juárez, cuando fue lo de las muertas de Juárez, pero esa investigación especial me generó amenazas, pero también me dio dos de los tres premios Emmy en Estados Unidos. Creo que hay mucha hipocresía en algunos medios de comunicación, se juega a ser imparciales y esa imparcialidad es una utopía, siempre hay una junta editorial antes de salir a un noticiero y en esa junta editorial se determina qué se dice y qué no, lo cual acaba con la imparcialidad, por eso siempre he sido el rebelde y cuando no me aguantan en un lugar me voy a otro y si me aguantan seré el nieto que siempre siguió los pasos de fortaleza de mis abuelos y seré agradecido con las personas que crean en mí”.

LOS PERIODISTAS DEBEN BUSCAR LA LIBERTAD EDITORIAL

—¿Cómo llegas a Grupo Radio Centro?

“Tengo la fortuna de tener pocos, pero muy grandes amigos, uno de ellos es el director del área de televisión de La Octava, pero el primero es Julio Hernández López ‘Julio Astillero’, de hecho su hijo trabajó un tiempo en ‘Sin Censura’, que es el espacio que hemos construido en Estados Unidos. Julio Astillero y yo hicimos un click espectacular y por ello llegué con Juan Aguirre, director de La Octava, me comprometí con el proyecto porque no solo ha sido generoso sino muy valiente a pesar que aún no tengamos las instalaciones y equipo por el momento, en comparación de otras televisoras que se paran el cuello, pero tenemos gente comprometida. Siempre estaré agradecido con Julio Astillero por pensar y creer en mí”.

—¿Consideras que YouTube te ha dado la libertad para trascender en tu carrera periodística?

“Hay que decir que ni en YouTube uno es completamente libre porque hay formas de bloquear. Al primer error que cometas te tumban. Mi compromiso es no estar atado, soy un alma libre y eso le queda claro a la familia Aguirre, le queda claro a Julio Astillero, no hay nada más hermoso que la dignidad humana y en el periodismo muchos han vendido su dignidad. Quiero que cuando mi hijo de cinco años crezca, pueda decir ‘mi papá es o fue un tipo chingón, pero sobre todo mantuvo intacta su dignidad. Los periodistas debemos buscar la libertad editorial. Yo no tengo amigos en la política, el político que diga es mi amigo está mintiendo, les duele a muchos comunicadores ver cómo un ciudadano de pie, un yotuber tiene más impacto hoy en día que sus comentarios”.

LA DISCRIMINACIÓN LO MOTIVO A SER LA VOZ DEL PUEBLO

—¿Qué te motivó en la vida para ejercer un periodismo sin censura?

“Mi tata fue albañil, mi nana trabajó como sirvienta, ninguno sabía leer ni escribir, mis abuelos terminaron su vida con una pensión muy jodida, ver la discriminación con la gente humilde, ver cómo la gente nos trató con la punta del pie, verlos enfermos y ver cómo tenían que esperar meses para una cita en el Seguro Social, me hizo querer tener voz y saber escribir y leer, pero hacerlo de verdad. Voy a contar un anécdota, estaba yo en la secundaria y veía cómo mis compañeros usaban tenis y ropa de marca, mi papá estaba en Estados Unidos y le dije que necesitaba unos tenis y él me dijo que se los pidiera a mi tata y esa tarde mi tata me llegó con unos tenis del mercado municipal, que eran humildes y nada de marca, no sabes cómo me hicieron bromas en la escuela, por eso yo sabía que quería darles voz a quien no tenía voz, mi tata murió y nunca recibió su pensión porque el ingeniero para el que trabajó nunca lo afilió al Seguro Social y lo engañaba porque mi tata no sabía lo que firmaba, lo explotaba, y por otro lado mi nana fue expulsada de su país Estados Unidos por verse mexicana

Yo no era mal hablado, pero una vez en un programa de radio de uno de los locutores con mayor rating recibió una llamada de una señora que le hablaba para decirle que su hijo había muerto y el locutor antes de escucharla le preguntó al aire el color de su tanga y ella le hablaba para decirle que su hijo había muerto por eso mis mentadas de madre al aire surgen de esa impotencia que tiene la gente y no es escuchada. Por qué no darle la voz a esas personas. Hago el gran esfuerzo en ser la voz de la gente, creo en el karma y por eso trato de quitarme la camisa por el amigo, trato de ser cercano a la gente. Cuando transmito afuera de Palacio Nacional la gente me dice ‘tú eres mu voz’. Por ejemplo, cómo no mentarle la madre a un político como Javier Duarte que le daba agua a niños con cáncer.

—Platícanos de tu programa “Éntrale sin miedo” en La Octava

“Quiero contar que el nombre del programa surgió por la frase que dijo una señora, es una anécdota que quiero que se sepa. Un día estaba yo transmitiendo mi programa afuera de Palacio Nacional, y estaba diciendo ‘se la miento o no’ por lo que una señora me gritó ‘miéntasela cabrón, éntrale sin miedo’” y me hizo mucho eco esa frase ‘éntrale sin miedo’. Es una anécdota que quiero que siempre se sepa, para que la gente esté enterada que es tomada en cuenta.

LA OCTAVA SIGNIFICA OPORTUNIDAD, VALENTÍA

—¿Qué significa para ti La Octava?

“La Octava significa oportunidad, valentía y si la gente nos apoya que sea, si tenemos los recursos y nos tienen paciencia, espero que seamos la octava maravilla para muchas personas, nosotros no vamos a competir con los recursos, nosotros competiremos con la honestidad. La Octava se va a diferenciar de las demás televisoras a través de su periodismo, de su honestidad y transparencia, yo no puedo hablar por todos pero por ejemplo Alejandro Páez Varela dijo ‘a mí me pueden poner de cabeza y no se van a oír los centavos en el suelo’, yo puedo decirle en su cara al político lo que pienso, sus cosas, eso no lo pueden hacer las vacas sagradas del periodismo, yo prefiero no tener amigos en los círculos del poder, prefiero que me hable el taquero”.

—Cómo invitarías a nuestros lectores a que sintonicen La Octava?

Si ya están hasta la madre de más de lo mismo, si ya están hasta el copete que les mientan, digan medias verdades, que nos den el beneficio de la duda, vengan a buscarnos, aquí estamos con toda la transparencia y honestidad.

Uno de los lemas de La Octava que a mí me conmovió casi hasta las lágrimas fue que La Octava va a ser en honor al pueblo que siempre ha tenido voz, pero que no siempre ha sido escuchado hasta ahora. Espero que vayamos por el camino de ofrecerle a la gente algo diferente, y ya vamos de gane. Ojalá podamos hacer un informativo desde la calle, desde las colonias populares. Soy un mexicano comprometido con la verdad. Un periodista no puede ser millonario porque va en contra de todo lo que creo y pienso, prefiero que me griten por la calle chairo a que me griten chayotero”, concluyó.

Desde el 31 de octubre a las 22:00 horas inició transmisiones en el 8.1 de televisión abierta de Grupo Radio Centro que presentó La Octava, un nuevo canal de televisión en el cual apostará por presentar un contenido periodístico con rigor y credibilidad, de acuerdo con Juan Aguirre Abdo.

El director general de Grupo Radio Centro (GRC) dijo que esta nueva propuesta televisiva se transmite a través del canal 8.1 de televisión abierta, desde donde todo nació, donde Francisco Aguirre Jiménez empezó su negocio hace más de 70 años, en artículo 123 número 90, colonia Centro.

