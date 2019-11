El sector dental genera alrededor de cuatro mil millones de dólares

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El problema de la ranitidina por comprar materia prima en Asia

El sector dental en México, que genera alrededor de cuatro mil millones de dólares al año, crecerá 4% al final del año, superior a las expectativas de crecimiento económico del país que han estimado organismos financieros nacionales e internacionales, dio a conocer el asesor y expresidente de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental (AMIC), Ayub Safar Boueri. Al concluir la 72 Expo Dental AMIC, que se realizó del 13 al 17 de noviembre en el World Trade Center Ciudad de México, dijo que el evento comercial fue todo un éxito al recibir a cerca de 35 mil compradores profesionales del sector, y con el “Buen Fin” la Expo comercial tuvo un crecimiento de entre 10 y 15%. Reiteró que a pesar de las expectativas que diversas instituciones han informado sobre la actualidad económica del país, el sector dental en México tendrá un crecimiento superior al promedio de la economía nacional y no descartó que el crecimiento pueda ser superior incluso a la inflación con que terminará el 2019 debido a que se cuenta con proyectos y programas de las más de 120 empresas de primer nivel que garantizan el desarrollo positivo de la industria, sobre todo porque se cuenta con los stocks suficientes de materiales y equipos dentales, aunque no se descarta que pudiera ser superior al 4%. En la actualidad hay más de 100 mil odontólogos en activo que atienden a entre 15 millones y 20 millones de mexicanos, hay una mayor cultura en el cuidado bucodental.

****

A finales de octubre de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló a la población evitar la compra de medicamentos que contengan ranitidina, acudir al médico para cambiar su tratamiento y requerir a las farmacias suspender la comercialización de las fórmulas con ese principio activo, las acciones se debieron a la posible presencia de la impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) en el medicamento, considerado un agente cancerígeno. La ranitidina es un medicamento de venta libre usado para controlar todos los padecimientos de hiperacidez gástrica, que provoca ardor, se puede presentar por varias razones: comida irritante consumo de alcohol, estrés y, en algunos casos, derivada de problemas anatómicos cuando el esófago no cierra bien y el ácido del estómago lo alcanza. El medicamento disminuye la secreción de ácido, no esencial debido a que hay otras opciones para controlar el exceso de ácido. El problema inició cuando ciertas empresas farmacéuticas productoras de la ranitidina empezaron a comprar materia prima en algunos países de Asía, donde existen fábricas que no cumplen con todos los controles de calidad internacionales pueden presentar contaminación con agentes como la NDMA. La NDMA se genera durante la manufactura del fármaco y debe ser retirada por un proceso estricto de purificación, pero el proceso puede fallar si no se es lo suficientemente estricto. “Al detectar varios casos de presencia de NDMA por arriba del límite permitido (0.096 microgramos o 0.32 partes por millón), diversas autoridades sanitarias del mundo mandaron alarmas”, explicó Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav. Para producir los medicamentos se compran componentes universales, muchos de ellos derivados de hidrocarburos, luego ser realiza el proceso de síntesis química donde se van generando intermediarios como el NDMA y otras impurezas; para eliminarlas, se hace una purificación con métodos sofisticados como la cromatografía; es entonces que se obtiene la ranitidina pura que cumple con las especificaciones. Hubo una alarma sobre el NDMA porque en estudios in vitro y en modelos animales se ha visto que la sustancia puede causar cáncer. Por lo tanto, es mejor no tomarla, aun en cantidades bajas. Por lo tanto, para prevenir el riesgo, la autoridad sanitaria asumió la actitud correcta al suspender la comercialización de productos de ranitidina con posible contaminación por NDMA.

No existe riesgo de padecer cáncer en las personas que han tomado ranitidina, porque contaminantes como la NDMA para provocar un daño deberían consumirla por tiempos prolongados y se acumule en el cuerpo, seis meses o un año.

elros05.2000@gmail.com