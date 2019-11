En economía, bien; en seguridad, marchas

Ángel Soriano

En paralelo a la presentación de su libro sobre economía moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratifica que en economía vamos bien: hay repunte de la inversión extranjera cuando en otras partes del mundo va a la baja; hay control de la inflación, reducción de las tasas de interés, aumento en la producción petrolera y generación de empleos y apreciación del peso, todo requetebién.

Sin embargo, las organizaciones campesinas que mantienen su bloqueo en San Lázaro, junto con otras organizaciones sociales, se alistan a marchar del Zócalo a la Cámara de Diputados en pleno desfile del 20 de noviembre y los LeBarón se unirán a la marcha que organiza el poeta Javier Cicilia en contra de la inseguridad y de la estrategia de combate al crimen, en tanto otros mormones marchan hacia Washington a pedir apoyo de Trump en el combate a la violencia en México.

Si no hubiera confianza en México, señala el presidente AMLO, no fluyera la inversión; y ratifica su decisión de no cambiar su estrategia de lucha contra la delincuencia organizada –“abrazos no balazos”, a la vez que manifiesta su disposición de recibir a la familia sobreviviente de la emboscada en Bavispe, Sonora, con saldo de nueve muertes, seis niños y seis mujeres, un hecho totalmente repudiable.

La creciente inconformidad social que sólo se detendrá cuando se destinen mayores recursos públicos al sector social vulnerable –demandan 80 mmdp-, no encuentra eco en el presidente AMLO que ratifica su voluntad de no entregar dinero a las organizaciones que desde la época de la Revolución tenían acceso a los recursos públicos, y en cuanto a la inseguridad, Julian LeBaron deberá decidir va a su entrevista con AMLO y deja a Javier Sicilia, el poeta a quien López obrador le da flojera verlo.

No me intimidan las amenazas: Graue

“No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia de los ultrajes sufridos. A ello me comprometo”, afirmó Enrique Graue Wiechers al rendir protesta ante Francisco Xavier Soberón Mainero, presidente de la Junta de Gobierno, como rector de la UNAM para el periodo 2019-2023. Hizo un llamado a la unidad de la comunidad universitaria para que, por encima de su pluralidad y diversidad, rechace la violencia, la sinrazón y las ominosas provocaciones recientes, que ofenden y lastiman a todos; anunció que enviará al Consejo Universitario la propuesta para crear un órgano, independiente de la Administración Central, que fortalezca el respeto a la diversidad y diseñe políticas de equidad de género en toda la institución. “La igualdad debe ser una política transversal en nuestras acciones y la UNAM debe ser ejemplo para toda la sociedad. Los atropellos vandálicos y delincuenciales no quedarán impunes. La rectoría seguirá siendo sensata y prudente pero no será conformista ni indiferente”, aseguró…El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, inauguró la rehabilitación –con un costo de 316,630.00- del Módulo de Policía “Margarita Maza de Juárez”, de San Martín Mexicapam, el cual había estado abandonado durante 15 años, y reiteró que la seguridad pública representa el eje prioritario de su administración municipal. “En campaña realizamos un compromiso de cuáles serían las prioridades en materia municipal, y una de ellas fue no dar tregua a la delincuencia, compartimos la estrategia del Presidente de la República de que debemos mejorar el ambiente de bienestar, sobre todo para las y los jóvenes”, dijo el munícipe acompañado del agente municipal Jacinto Castellanos Valencia…El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció la trayectoria de don Luis Maldonado Venegas, recientemente fallecido, como un auténtico promotor de la cultura en nuestro país. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en el evento organizado por la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANGH) que preside el doctor Ulises Casab, así como organizaciones culturales, científicas y universitarias, se reconoció ampliamente la obra y trayectoria del también político veracruzano…

