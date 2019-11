La culpa es de Cortés

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Insiste nuestro Presidente en culpar a todos nuestros ancestros de los males del país, nuevamente arremetió contra el sanguinario conquistador Hernán Cortés, ahora que se conmemoran 500 años de su llegada a fundar la Villa Rica de la Verdadera Cruz, hoy Veracruz.

El tema no es si Cortés y los españoles trajeron la corrupción o no, en efecto esa existía ya en la desunificada España del siglo XVI y fue una de las exportaciones a México, sin embargo, al Presidente en turno no lo contratamos para que ejecute diagnósticos históricos y políticos de siglos atrás, está empleado para resolver esos problemas históricos que tienen más de quinientos años.

No necesitamos un maestro de historia en Palacio Nacional, de nada sirve un diagnóstico que sea aplaudido por incondicionales en la plaza pública si no se hace nada por revertir ese mal. Repetir todos los días que la corrupción se acabó no es una solución tangible, la corrupción sigue en todos los rincones de la administración pública, estamos de acuerdo que ha emprendido una lucha contra ella, pero que lamentablemente no ha pasado en mucho más del discurso.

La agilidad del Presidente es mover los temas políticas de manera nacional e internacional, ya me imagino a decenas de españoles ofendidos por los dichos de López Obrador, ¿de qué se ofenden?, al que se acusa no perteneció a la España actual y fue parte de una camarilla que vino a masacrar a los nuestros, pero insisto, eso no le quita responsabilidades al Presidente en turno.

Si la culpa es o no de Cortés, eso no le incumbe diagnosticarlo a López Obrador, al Presidente le toca solucionar y no diagnosticar al pasado.

Si culpa y no soluciona, entonces el conservador es él.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977