¿Nuevos impuestos?

Folclor urbano

Salvador Estrada

Son personajes de la ciudad que durante muchos años andan de la seca a la meca por calles del Centro Histórico que lo tienen como fuente de trabajo.

Y nuestros legisladores (oh¡ sabios maestros¡) están en la reflexión de “nuevos impuestos” y de cómo pueden obtener más dinero para el erario y hacen cábalas para joder a los menos favorecidos por la justicia social.

Un bolero de la calle de Independencia me dijo, mientras “le sacaba brillo al calzado”: “jefe, son chingaderas. Resulta que nosotros, que no tenemos seguro social, ni vacaciones ni aguinaldo, que vivimos del trapazo, ¡tenemos que pagar impuestos. No se vale. ¡Que les cobren a los ricos¡ Por qué a nosotros, los no asalariados. ¡Son chingaderas¡, ¿no lo cree?”

Pero no sólo son los aseadores de calzado, a quien los capitalinos llamamos “boleros”, los que truenan contra los diputados, sino también se encuentran los organilleros, los que llevan la música y la alegría a la calle, y que se sostienen con la “coperacha” de los transeúntes, los cuales son muy reacios para cooperar, por tener prisa o por no tener monedas, y ese es su modus vivendi de todos los días aunque ahora ya no usan garrocha para cargar y sostener el órgano, sino que utilizan “su cochecito” para más comodidad, de lo cual ya dimos informes en esta columna

Bueno, y hasta los mariachis ya también los apuntaron para que le “entren con su cuerno”, pero a veces y no siempre tienen clientes “cantadores” y su trabajo no les da un ingreso seguro.

La lista de los no asalariados abarca meseros, vendedores de lotería, músicos callejeros, los vendedores ambulantes, artesanos, y hasta ¡los payasos¡ Y todos ellos están “encabronados”

El diputado Temístocles Villanueva es el creador de esta iniciativa y alega que los trabajadores no asalariados paguen impuestos, que sería “pagar por el espacio público” y que las alcaldías les vendan una licencia para poder trabajar” . ¡Qué no manchen, dirían los “millenials”

Hacienda condonó el pago de millones de pesos a las grandes empresas y ahora el diputado con nombre griego quiere quedar bien con quién sabe quién y quiere que paguen impuestos los no asalariados y ¿dónde queda su papel de representante del pueblo y defensor de la justicia social?

El bolero de la calle de Independencia me preguntó ¿cuántas boleadas tengo que hacer para pagar impuestos? “Que me digan y le chingo, pero eso sí que me metan al Seguro Social para que atiendan a mis hijos y a mi vieja”

Esta iniciativa de ley seguramente no pasará para no dañar a los personajes de la gran ciudad y si quieren más ingresos para Hacienda que estudien la conveniencia de cobrar impuestos a los dueños de los taxis, que tienen flotilla de diez o más taxis a cuyos choferes les cobran por el alquiler más de seis mil pesos mensuales que por sus diez taxis cobran ¡60 mil pesos¡ ¡y no pagan impuestos¡

A los meseros y meseras, sobre todo, deben regularlos y que el dueño, de los bares y restaurantes, les paguen salario digno para no vivir de las propinas, los deje de explotar y los inscriba en el seguro social. De esta explotación ya dimos informe, en esta columna.

Bueno, diputado prepárate a esperar la no aprobación de tu iniciativa.

chavasec@yahoo.com.mx