La política y las iglesias

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“UNIVERSIDADES ADEUDAN 16 MIL MILLONES DE PESOS; UN RECTOR GANABA 183 MIL PESOS MENSUALES”, nota de El Universal. Sin duda, esto está a punto de estallar y a lo mejor muchos funcionarios, sobre todo los propios funcionarios universitarios están involucrados en el desfalco que es mucho mayor, y eso, movilizará a muchos grupos inconformes internos que provocarán paros y conflictos en los centros de estudio y que podrían salirse de los límites universitarios para escalar en las calles. Lo curioso es que todos hablan del tema y no hacen nada, por ejemplo, en la UABJO, todos saben que un grupo de ex rectores son los que controlan el saqueo y el robo y el manejo del actual rector, por medio de un importante grupo de porros, y sobre todo, porque los ex rectores, denominados los “Chapos”, son protegidos por importantes políticos y dicen, tener, el visto bueno, desde hace muchos años, de AMLO y de sus aliados en el Estado, pero no les hacen ni lo que el viento a Juárez, cuando se habla de saqueos y robos dentro de los fondos universitarios, de tal suerte que por ejemplo, existe una fundación, manipulada por el “Chapo” mayor, que en vez de dar fondos a la universidad, le dan recursos por los pagos que hacen estudiantes, y es la forma en que siguen controlando por medio de los puestos y presupuestos y operación de porros y manipulación de funcionarios que salen del porrismo a la administración universitaria, y así llegan, comisiones de investigación y no pasa nada, hasta que pase y estallen los conflictos y problemas, como en otras muchas universidades que tienen similares problemas y conflictos.

Seguramente existen investigadores y analistas que podrán estar atentos a los posibles escenarios políticos que se pueden generar por diferentes causas en el país, y ojala, pues, los tengan, y sobre todo los escuche el que les debe escuchar. Sin duda alguna, la elección de Andrés Manuel López Obrador es producto del encabronamiento y del hartazgo en el saqueo, robo y corrupción de las anteriores administraciones, y esto, esconde, lo más importante, estamos muy encabronados no solo por ello, sino porque seguimos siendo manipulados por el grupo de “neoliberales” que acumularon fortunas enormes, de tal suerte que el uno por ciento de los ricos en el país pose miles de millones de pesos en contra de los pobres, a los que supuestamente, se les debe ayudar, vivimos pues, en un país de alta marginación donde unos pocos siguen siendo “aliados del gobierno” para recibir contratos y protección a cambio de que no la hagan de tos, pero eso no quita la desigualdad que nos mantiene encabronados, a pesar de que viéndolo desde otro punto, AMLO sabe, a lo mejor, cómo jugarles el dedo en la boca, si no es que termina dándonos atole del bueno. Casi nadie quiere hablar de la desigualdad que nos mantiene a todos en tensión, y con grupos que son afectados por las políticas de control del gasto, porque al final de cuentas, a los únicos a los que jode este tipo de actos neoliberales, es a los jodidos de clase media, y es la zona que está con mayores posibilidades de enfrentamiento, como lo vemos en muchos países de América Latina. Por ejemplo, hemos señalado que, Evo Morales, aplicó una política que benefició mucho a los más necesitados, pero no fue lo suficiente, porque al final de cuentas estaban en los márgenes de la pobreza y comenzaban a ver que también tenían ganas de consumir, lo que jamás habían consumido, y estaban deseosos de cambios para mejorar en el nivel y calidad de vida, y se produjo un conflicto de intereses, donde los grupos de la ultraderecha enarbolaron de que el país estaba en crisis y gobernado por un “dictador”, no porque lo fuera, sino por los años en el poder, y convencieron a los policías y a los altos mandos del Ejército para que, con el apoyo de la publicidad masiva a nivel nacional e internacional en contra de Evo, se diera la impresión de ingobernabilidad y de una postura dictatorial, como buscan presentar a AMLO, ahora en México, los mismo grupos de derechistas trasnochados, y así generaron los movimientos de “protesta” controlados por medios y grupos de las iglesias protestantes ligadas a las iglesias norteamericanas que buscan, también, y aprovechan el momento, para golpear y liquidar a la deteriorada Iglesia católica en América, y en las zonas indígenas donde llevan, los protestantes, años haciendo labor de zapa y de control de grupos dogmáticos, disciplinados, que cuentan con apoyos importantes de los EU y así, en Bolivia, con un millón de dólares por general y medio millón por jefe de policía, lograron dar el golpe de estado que sume, a Bolivia, en una guerra étnico-religiosa que lleva por objetivo doblegar a los grupos y comunidades indígenas para robarles sus derechos civiles y despojarlos de sus materias primas que serán saqueadas con el pretexto de que deben entrar a la modernidad y dejar el viejo pensamiento indio… y para allá vamos en México, el que no lo quiera ver, pues es ciego o le hace al Tío Lolo.

AMLO quiere aplicar la política para eliminar la cultura del privilegio que ha sumido a muchos países en la desigualdad y en la corrupción, pero esto, solamente él lo ve, porque al final de cuentas, hay que decirlo aunque nos duela, AMLO tiene como principales aliados, a los grandes capitalistas, incluso a los más reaccionarios, y no entiendo así, cómo podrá terminar con la cultura del privilegio y del gasto y consumismo, porque también alienta el consumo con el Buen Fin, y así lo alentó, a pesar de que lo que debiera anunciar es que convenció a los magnates del comercio a controlar los precios y regular sus ganancias, para beneficiar a los que más lo necesitan.

El maestro y artista Fernando Andriacci ha mostrado en Oaxaca y en otras partes de México y del mundo, su talento y creatividad, pero como siempre, parece ser que en algunos sitios lo único que pueden hacer los mediocres es atacar y destruir a los que van triunfando en vez de observar y copiar lo bueno para avanzar muestran el cobre y la envidia. Ahora, un borrachín, llamado José Jaime Ruiz López, el viernes 15 de noviembre, en una de sus muchas borracheras, embistió y daño seriamente unas letras de maestro Andriacci que estaban en exhibición en Santa María el Tule, y pues al parecer, el borrachín, goza de mucha protección, porque anda en la impunidad… así son las cosas en algunos puntos de Oaxaca, puede más la borrachera que la cultura…

