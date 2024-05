Reunión de presidentes de parlamentos de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Coordinación de estrategias entre miembros de MIKTA para abordar desafíos: Marcela Guerra

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, presidirá la 10ª Conferencia de Presidentes de Parlamentos de MIKTA, reunión de alto nivel en la que participarán legisladores de Indonesia, Australia, Turquía, República de Corea y México, todas, naciones con valores democráticos en común.

MIKTA se estableció como una agrupación interregional de países miembros del G20 en 2013, cuyo compromiso con la democracia y el trabajo colaborativo en el sistema multilateral es significativo. Los miembros de este mecanismo de colaboración, integrados por la rama Ejecutiva y Legislativa, contribuyen activamente en los principales foros internacionales y desempeñan un papel constructivo en el entorno internacional que aumenta el entendimiento mutuo, profundiza los lazos multilaterales y ayuda a encontrar puntos comunes para la cooperación.

Los países que se agrupan en MIKTA tienen como objetivo promover el diálogo y el apoyo a iniciativas compartidas en el ámbito multilateral, para buscar la prosperidad y un buen futuro para nuestros países, al identificar oportunidades comunes.

Para México es relevante este tipo de mecanismos, ya que fortalecen las relaciones bilaterales; proyectan nuestros intereses en otras regiones; diversifican vínculos con socios no convencionales de relevancia internacional; apuntalan intereses compartidos como democracia, derecho internacional, multilateralismo y cooperación internacional y se realizan consultas en foros como la ONU y el G-20 para responder a los desafíos internacionales y promover una mejor gobernanza global.

En esta ocasión, los parlamentarios abordarán cuatro temas fundamentales: a) Fomentar la paz global a través del diálogo: ¿cómo pueden los parlamentos tener un impacto?; b) Igualdad de género: desafíos parlamentarios y estrategias para la inclusión; c) El comercio como medio para aumentar el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida; d) Ante el incremento de los flujos migratorios internacionales, ¿cómo garantizar los derechos humanos?

La presidenta de la Cámara de Diputados señaló concretamente: “El propósito fundamental de esta Conferencia es fomentar el diálogo, facilitar y promover la coordinación de estrategias entre los miembros de MIKTA, para abordar los cambiantes desafíos de nuestros tiempos”.

Además, esta 10ª Conferencia se centrará en el intercambio de experiencias de acciones legislativas implementadas por cada parlamento, en temas nodales de la agenda internacional y de los países MIKTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia), que son economías emergentes muy potentes, con el propósito de obtener directrices e implementar acciones futuras.

Hoy estarán en la Ciudad de México: Puan Maharani, presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia; Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes de Australia; Numan Kurtulmuş, presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y Kim Jin-po, presidente de la Gran Asamblea Nacional de la República de Corea.

Hay que recordar que en noviembre de 2023, la Cámara de Diputados recibió la presidencia de MIKTA en su rama Legislativa y en febrero de este año la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, recibió la coordinación anual del MIKTA en su rama Ministerial.

La Cámara de Diputados ha participado de manera activa en las reuniones de MIKTA y está contemplada en la Agenda de Diplomacia Parlamentaria aprobada por la Junta de Coordinación Política.

Cabe destacar que MIKTA representa el 7.1 por ciento del Producto Interno Bruto, (PIB) a nivel mundial, el 7.3 por ciento de la población a nivel global y cada uno de los países que conforman MIKTA son líderes regionales en términos económicos y de política exterior. De ahí la importancia de este encuentro que encabezará la diputada presidenta, Marcela Guerra.

Municiones

*** Ni con todos los mensajes que recientemente ha subido a las “ex benditas redes sociales”, la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, va a poder remontar que las cifras jueguen en su contra. Además, a Saúl “Canelo” Álvarez le tiene sin cuidado y no le importa en absoluto que la candidata guinda lo haya felicitado por su triunfo sobre Jaime Munguía el sábado pasado. Como hace unas semanas, la actriz Itatí Cantoral declaró que se identificaba plenamente con Brugada Molina, pues la abanderada terminó por creérsela, aparte de que alguien le recomendó que en estas últimas semanas de campaña, se dedique a subir mensajes por “X” hasta porque “la mosca voló”. Eso le ha servido a la ex alcaldesa de Iztapalapa para comprobar el abierto rechazo que tiene entre la ciudadanía de la capital de la República. Para su infortunio, va a la baja porque el pleito entre ella y la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, no tiene para cuando acabar, por mucho que ambas aparezcan sonrientes y juntas.

*** Por última vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Puebla un aniversario más de la Batalla de Puebla, acompañado del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, quien por cierto, “se aventó hasta la cocina” y comparó al de Tepetitán con el general Ignacio Zaragoza, lo que no dejó de provocar que más de uno de los asistentes levantara la ceja. Ya en su ambiente de la alabanza, López Obrador dijo que gracias a él, “México es una nación libre independiente y soberana que no somos ni queremos ser nunca una colonia o un protectorado de ningún gobierno de China, de Francia o de Estados Unidos” y de pasada, se volvió a lanzar en contra de quienes estudian en Universidades de Estados Unidos porque según él, de eso tienen la culpa los gobiernos anteriores al suyo. Por su parte, el gobernador poblano siguió en la tónica de las exageradas alabanzas al tabasqueño y lo defendió de lo que dijo él, son “calumnias”. Está demostrado que López Obrador es un hombre al que se le da la venganza en contra de quienes se atreven a cuestionarlo y también lo suyo, lo suyo, es la vileza.

*** Y por cierto, las campañas por aquellos lares están más que candentes. Resulta que Eduardo Rivera, candidato del PAN-PRI-PRD- PSI a la gubernatura de Puebla, aseguró que vecinas suyas presenciaron cuando sujetos que irrumpieron en el fraccionamiento donde vive, preguntaron en varias ocasiones por su ubicación e, incluso, amenazaron que al verlo le darían un “plomazo”. ¿Será que como Puebla es uno de los estados donde se reporta que las preferencias se están cerrando entre él y el abanderado de Morena, Alejandro Armenta, pasan estas cosas?

