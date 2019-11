“¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo”: Yordi Rosado

Es motivacional y de empoderamiento

El escritor y conductor de televisión lanza un nuevo libro, ya disponible en todas las librerías del país

Aarón Avalos

Yordi Rosado presenta su nuevo libro “¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo”, el cual ya se encuentra disponible, desde el pasado 11 de noviembre en todas las librerías del país. Se trata de un libro motivacional, de empoderamiento, que brinda al lector las herramientas para superarse y lograr sus objetivos, así como para superar cualquier situación de dificultad.

Luego de dos años de investigación con especialistas, terapeutas, psicólogos, el autor de “Quiúbole con…” regresa ahora con este nuevo libro, el cual está dirigido para todo público y no solo para adolescentes, como acostumbraba previamente.

Gente como Adal Ramones, Jessie Cervantes, Martha Debayle, Paola Rojas, Andrea Legarreta, Mariano Osorio, Alejandra Llamas, Sofía Sánchez Navarro, Daniel Habif y el Dr. César Lozano, que son personas cercanas a Yordi, han leído ya su más reciente publicación, previo a su presentación, y todos elogian su trabajo dada las experiencias que comparte, así como su investigación.

Al respecto, pudimos platicar con Yordi para conocer más sobre su libro.

¿Cómo fue que decidiste escribir este libro? Cuéntanos un poco sobre este proceso

Empezó a darse de forma muy natural. Yo llevo mucho tiempo dando conferencias, y daba conferencias para papás de adolescentes y para adolescentes, pero las empresas me empezaron a pedir conferencias de empoderamiento, y entonces empezó una, luego dos, cinco, y de repente ya eran muchísimas las conferencias que eran motivacionales, y a las empresas les gustó mucho, entonces yo empecé a sacar mis temas sobre esas conferencias, y de repente ya era una locura, a pesar de que yo tenía libros para adolescentes, empezaron todas estas conferencias que me pedían las empresas y compañías, entonces dije “de ahí hay que hacer el siguiente libro”, porque además acababa la conferencia y me preguntaban cuál era el libro. Entonces yo decía: “no, es que no hay libro de esta”, entonces cada vez se fue enriqueciendo más y entonces pensé en hacer algo de empoderamiento porque toda la gente está buscando algo así, y así es como lo hice.

Yo me acuerdo cuando se publicó “Quiúbole con…” Salió cuando yo estaba en primaria y recuerdo que teníamos entre 9 y 10 años y todos lo estábamos leyendo, porque se volvió muy famoso y con el tiempo se volvió un éxito. ¿Qué sensación te deja haber podido ayudar a tantos jóvenes, que fueron creciendo con tu libro?

Es algo fantástico, es como un gran regalo de vida. Siento que de repente no nos damos cuenta las personas de las cosas buenas, porque todos tenemos cosas muy buenas, cosas positivas que nos han pasado en la vida. A veces nos clavamos mucho con lo que no nos salió, lo que no funcionó, que si te corrieron de trabajo, entonces no nos damos cuenta de las cosas buenas, y eso es algo de los libros, es como cuando me dicen que crecieron con mi libro. Hace poquito me tocó estar en una reunión de varios líderes, entonces se me acercó uno de los líderes de educación de todas las Anáhuac, y me dijo: “¿qué crees? Todos los años hacemos un estudio cuando entran los universitarios, y les preguntamos que de dónde adquirieron su información de la sexualidad y de varios temas, y el 90% nos sale que todo fue de tus libros”. Entonces qué bonito saber eso, y entonces uno de repente se engancha con el siguiente libro y a veces no volteamos a ver los éxitos o algún logro que pudiste hacer, entonces se siente increíble, me siento muy feliz. Creo que a veces todavía no me cae el veinte de lo que ha ido sucediendo, estoy muy agradecido y ahora que la vida me ha dado momentos para ser más maduro, ahora sí estoy volteando a verlo, yo soy una persona que difícilmente celebra, siempre estoy pensando en el siguiente proyecto, que nunca me doy tiempo para celebrar o disfrutar algo, pero ahora que me acerco a los 50 años, como que siento la mitad de mi vida, en el mejor de los casos y estoy dándole tiempo a celebrar. Entonces sí, cuando alguien me dice “oye, este libro me ayudó”, lo celebro mucho, es la verdadera ganancia de todo ese esfuerzo, no solo mía sino de toda la editorial y toda la gente con la que trabajamos.

Leí un poco de tu libro de ¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo, y mencionabas una experiencia con tu papá, y me imagino que recordar todo ese proceso no debe haber sido fácil. ¿Qué te llevó a contar esa experiencia y qué crees que pueda lograr en quien lo lea?

El libro empieza muy fuerte, como ya lo leíste, y ¿qué me llevó a compartir esta experiencia, algo tan íntimo? Que inclusive había amigos que no lo sabían. Lo que me llevó fue verdaderamente ser sincero, verdaderamente hablar sin tapujos, porque cuando uno se reserva cosas o cuando uno no dice la verdad en todo, no puedes conectar con la gente, entonces yo tenía muchas ganas de que este libro fuera un libro real, 100% que conectara con la gente y la única forma de conectar con otras personas es tú abriéndote y siendo verdadero, y como lo digo en una parte del libro, hablo de un tema muy fuerte, que es mi matrimonio y lo que pasó, yo me casé dos veces con la misma mujer y ahorita estoy separado otra vez, entonces esa parte también viene en el libro, y yo pongo “yo no hice un libro para tener apariencias, hice un libro para que hablemos con la verdad”. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos momentos de inseguridad, todos tenemos momentos felices, pero si yo como autor no me abro realmente, ¿cómo voy a pensar o pretender que tú creas lo que estoy poniendo? Entonces dije “si yo quiero hacer algo que realmente funcione, tengo que abrirme realmente”, y eso fue lo que hice.

¿Qué ha sido para ti trabajar con Gaby Vargas, le has aprendido algo?

Trabajar con Gaby Vargas ha sido algo fantástico. Gaby me enseñó a escribir, yo no sabía escribir, y creo que yo le aporté otras cosas a su carrera interesantes que no manejaba ella. Creo que para los dos fue un ganar/ganar, fue algo fantástico poder trabajar con ella, es una persona muy dedicada, muy perfeccionista, muy bien hecha y le aprendí todo el proceso y muchas de sus cualidades. Tuvimos dos libros en conjunto, que después hemos reeditado y hemos hecho muchas actualizaciones, y la verdad siempre le aprendo, es una mujer muy inteligente, muy dedicada y para mí fue un antes y un después. Si no hubiera sido por Gaby, difícilmente yo estaría aquí platicándote de este libro, porque ella fue a la que se le ocurrió en su momento que hiciéramos un libro juntos, y ella fue la que me enseñó a escribir un libro. Y yo le imprimí lo que yo era a esos libros, algo muy distinto a lo que se había hecho antes. En los “Quiúbole con…” gracias a Dios tuvimos un gran éxito, que cada dos años se reeditan, están muy actualizados, entonces fue un antes y un después de haber conocido a Gaby.

Sobre el tema de las dependencias, o adicciones, que viene un poco de esto al principio de tu libro como parte de la experiencia con tu papá, y que es algo con lo que desafortunadamente vive mucha gente, ¿crees que es más un tema de autocontrol?

No, yo que he estado cerca de gente que tiene adicciones, es una enfermedad que evoluciona, que es para siempre y que también se trae genéticamente. Entonces tú tienes que saber que una persona que está enferma es eso, está enferma, que puede salir adelante pero no depende nada más de “échale ganas” sino que depende de un trabajo integral. Y algo que me gustaría dejar claro es que el libro no es de anécdotas, ni alcoholismo, es un libro de empoderamiento, de motivación, de conseguir que descubras tu verdadero potencial, que creas en ti, que te des cuenta que lo que tienes hoy, es poco para lo que puedes tener. Que cuando tengas problemas, sepas enfrentarlos, pero sobretodo que voltees a ver tus características positivas, que aprendas a usar tu cerebro en pro tuyo, el 90% de lo que pasa en tu vida depende de tu inconsciente. Lo que tú piensas de ti influye en todo lo que haces, en tu relación de pareja, profesional, con tus amigos, contigo mismo. Es un libro que habla mucho de autoestima, de cómo empoderarte, habla mucho de lo que realmente vales. Toda la gente que admiramos, aplaudimos, las queremos y seguimos, son gente que tienen igual de defectos que todos, pero que han creído esa parte positiva y que han trabajado por ella. Por eso el libro se llama “Cambia el pero por el puedo”. Es un libro para la gente que quiere mejorar en su trabajo, mejorar relaciones con sus hijos, que han tenido problemas con sus relaciones de pareja y no sabe porqué, no sabe cómo mejorarlas, no sabe cómo salir adelante. Es un libro muy empoderador en todos los aspectos y que me gustaría que a la gente le quede muy claro. Y en medio tengo anécdotas personales para poderlas utilizar como ejemplos, pero alrededor de mis anécdotas, hablé con psicólogos, terapeutas, líderes espirituales, coaches de vida, con mucha gente para que alrededor de todas esas experiencias, no solo mías, sino también hay de Arnold Schwarzenegger, Beethoven, Madonna, de muchísima gente conocida de cómo han logrado cosas, porqué las han logrado, y hay muchísima información, herramientas, tácticas, estrategias de cómo hacer para que lo logres. Al final pongo la lista de expertos con los que platiqué.

Creo que es muy claro que te gusta mucho escribir libros, pero desde tu perspectiva, ¿te ha gustado esa experiencia?

Hay una parte muy buena de un libro y una muy mala. La muy mala para mí es escribirlo. Es difícil, es pesado, cansado, la única forma de escribir un libro es quitar toda tu agenda, todos tus compromisos, porque no hay manera de escribir un libro si no te sientas. Y para mí, escribir un libro, ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque todas las cosas tienen un horario, como ir a una clase, una fiesta, hoy que tú y yo teníamos un horario para la entrevista, pero escribir un libro no tiene un horario, y además como da mucho miedo ver la hoja en blanco, todo el tiempo le estás rehuyendo. Yo descubrí que la única forma de hacer un libro es poniéndote un horario diario, pase lo que pase y cancelando todo lo demás, y dejando tu teléfono. Entonces, yo para escribir un libro me tardo dos años de investigación y nueve meses de escribir, nueve meses diario. Aunque tú ves solo 300 páginas, llegar a esta síntesis a mí me cuesta mucho trabajo, y soy muy distraído, entonces me tardo en escribir, me tardo en redactar. Leo, no me gusta, reviso y le cambio y le vuelvo a cambiar, tuve que aprender a ya no revisar, porque si después de tres revisiones sigo revisando, sigo cambiando, no importa cuántas veces revise, sigo cambiando, entonces aprendí a ponerme límites de revisión, entonces eso es lo más difícil. Y lo mejor, es cuando ves a alguien leyéndolo, cuando ves a alguien que le ayuda, eso es lo mejor de escribir. Entonces me gusta escribir, me cuesta trabajo escribir, pero lo hago con mucha pasión, pero disfruto enormemente el resultado.

¿Te gustaría incursionar en otro género literario?

Creo que no, me gustan las novelas, pero no es como lo principal que leo. Yo leo muchos libros de información, documentación. Leo más autores que escritores. Los escritores son muy de literatura y los autores son de información y a mí me gustan más esos libros. Entonces no me siento bueno para escribir una novela, por ejemplo. Sí voy a escribir una película, pero una película es un guión, es una historia, escribir una novela me parece algo muy complejo y no creo estar preparado para hacerlo.

¿Tienes proyectos a futuro en el medio artístico?

Sí, ahorita estoy haciendo un proyecto que se llama “Game time”, que sale en Unicable, voy a producir un programa el próximo año que se llama “Vas con todo”, que ya lo había hecho dos veces, vamos por la tercera temporada, es un reality para canal 5. También me están invitando a conducir muchos programas el próximo año, incluso me están llamando de otras televisoras y eso está muy interesante, poder hacer otras cosas en otros lugares. Sigo con mi programa de radio que va afortunadamente muy bien, de 10 de la mañana a 1, en Exa f.m, entonces esos son los planes por lo pronto.

¿Tu libro dónde se puede encontrar?

Se puede encontrar en cualquier librería de toda la República mexicana, en lugares como Sanborns, tiendas departamentales también, desde el 11 de noviembre está en todos lados. Y por supuesto para gente de todo el mundo, lo pueden pedir por Amazon, y también algo que me da mucho gusto es que hay eBook y ahí lo pueden checar. Pero ya también hay audiolibro, ninguno de mis audiolibros los había grabado yo, solamente había grabado el prólogo, pero ahora grabé todo, entonces estoy muy contento porque como ahora es un libro mucho más personal, me gustó mucho que fuera mi voz la que sonara. Me tardé un rato en grabarlo, pero las personas lo van a poder escuchar como en seis horas, y creo que les va a ayudar mucho, porque además le di muchos tonos, las anécdotas se escuchan mejor, entonces está muy padre.