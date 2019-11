López Obrador critica excesos de líderes sindicales

Reconoce labor de Valentín Campa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la honestidad y humildad con qué Valentín Campa se condujó como dirigente sindical y criticó a aquellos que han abandonado la lucha social y se han enriquecido a costa de los trabajadores.

“El no claudicó, no se vendió, actuó siempre con integridad. Muy distante, muy apartado, muy lejano a otros dirigentes obreros con ínfulas con prepotencia pero sobre todo bienes materiales acumulados. Se enriquecían en los cargos, en las representaciones. Poseían lujosas residencias, se trasladaban en carros de lujos siendo dirigentes sindicales. Eso no era Valentín Campa”, enfatizó.

El mandatario federal destacó que la transformación que se consumó con su triunfo en julio de 2018, sólo es la culminación de la lucha de años de diversos dirigentes sociales como Campa Salazar.

“La transformación no se consumo en una campaña política. Esto viene de lejos y ha significado el esfuerzo de muchos dirigentes”, apuntó López Obrador.

“Me da gusto que se celebre este acto y que sus restos estén aquí en la rotonda de las personas ilustres donde merece estar el compañero Valentín”, subrayó.

A dos décadas de su muerte, los restos de Valentín Campa fueron exhumados del Panteón Jardín para ser depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres, como parte de un reconocimiento del gobierno federal a su lucha social y sindical.

Valentín abogaría por indagar crímenes

Por su parte, Santiago Álvarez Campa, nieto de Valentín Campa Salazar, afirmó que la lucha de su padre debe seguir para lograr esclarecer crímenes de Estado como el de los normalistas de Ayotzinapa.

“Valentín estaría por la clarificación y el castigo de crímenes de Estado como lo son Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, la guerra sucia”, dijo Álvarez.

Afirmó que el reconocimiento de estos hechos fortalecerían la democracia y el Estado de derecho de México y para todos sus habitantes.

En su intervención, Olga Sanchez Cordero destacó que la rotonda recibe a un luchador social que convoca a mantear vivo ideales de mujeres y hombres por la democracia.

“Celebro el arribo de quien encarna valores de la 4T. Se condujo con honestidad, no sacrificó lucha. Defendió la libertad y derechos de trabajadores“, sentenció Sánchez Cordero.

La secretaria de Gobernación confió que con el arribo de los restos de Campa a la Rotonda de las Personas Ilustres, sirva de legado a las nuevas generaciones y surjan más liderazgos que luchen por la justicia.