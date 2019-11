Legisladores de Morena protegen su fuero

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se le despojara del fuero y los diputados y senadores de Morena, solícitos y disciplinados, procesaron las reformas constitucionales correspondientes.

El Presidente no dispuso que también se eliminara el fuero de los legisladores federales; entonces, diputados y senadores “morenos” operaron para conservar los privilegios que les conceden las leyes.

El trabajo no fue fácil, las iniciativas fueron y vinieron, pues generaron resistencias y, cuando no, surgieron propuestas adicionales que debieron ser revisadas y discutidas con un bloque opositor que mantiene la resistencia hasta el último momento.

Desde marzo pasado, el Senado anunció “con bombo y platillo” que se aprobaron las reformas a los artículos 108 y 111 constitucionales para eliminar el fuero al Presidente de la República y permitir que sea juzgado en funciones por delitos del fuero común. Anteriormente, la Constitución sólo admitía que el Presidente de la República fuera juzgado en funciones por traición a la patria.

El proceso parecía fácil de concluir, pues a pesar de tratarse de una iniciativa del presidente López Obrador, los partidos de oposición aceptaron el cambio, por considerar que es un adelanto en el proceso de fortalecimiento de la democracia nacional.

Los problemas surgieron porque en un esfuerzo por mejorar la iniciativa presidencial, los senadores hicieron un agregado en el cual establecieron que se retiraba el fuero no sólo al jefe del Ejecutivo, sino también a “los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión”.

Esta modificación se revisó en la Cámara de Diputados en los últimos días del pasado mes de octubre. La mayoría de Morena y sus aliados rechazó el agregado, con el argumento de que en el primer párrafo del artículo 108 a los legisladores ya se les puede juzgar por esos y otros muchos delitos.

En consecuencia, la minuta regresó al Senado, donde nuevamente la mayoría de Morena y asociados impuso su número para aceptar las modificaciones aprobadas por sus correligionarios de la Cámara de Diputados, por lo que en estas reformas sólo quedaron comprendidos el Presidente de la República y los gobernadores de los estados, pero no los legisladores federales.

La iniciativa fue aprobada en comisiones del Senado, pero este paso previo hace suponer que lo mismo sucederá cuando se discutan los cambios impuestos por los diputados, pues la proporción entre las diferentes bancadas es la misma. Todo depende del número de senadores presentes al momento de la votación, pues siempre está latente el riesgo de que se repita otro sainete, como el de la controvertida elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra.

De nueva cuenta, fue inútil la resistencia de los partidos de oposición. El vicecoordinador del PAN, Julen Rementeria criticó que los diputados suprimieran el “piso parejo” para el Presidente y los legisladores.

Sorpresivamente entre los senadores en desacuerdo se incluyó Félix Salgado Macedonio, de Morena, quien expresó: “Me duele mucho tener que reconocer y darles la razón a los compañeros opositores. (…) Dicho en palabras mexicanas se echaron ‘pa’ tras’ los diputados, les dio miedo, esa es la verdad, les dio miedo”.

La ex presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, manifestó su desconcierto por la conducta asumida por los diputados.

“Francamente no entiendo por qué la colegisladora desestima todo lo que nosotros trabajamos, desestima todos nuestros argumentos en los que coincidimos todas las fuerzas políticas. Insiste en una propuesta que desde inicio era insuficiente, era parcial y no eliminaba el fuero y, ahora se pretende que hagamos como que no dijimos, como que no trabajamos, como que no mejoramos, como que no consensuamos, me parece un despropósito”.

“Haiga sido como haiga sido”, el dictamen quedó listo para ser puesto a discusión del pleno a la brevedad.

La revocación de mandato, es ley vigente

En tanto, el pleno de la Cámara de Diputados declaró vigente la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular, luego de que ésta fue avalada por 17 congresos estatales.

El decreto recibió el voto aprobatorio de las legislaturas estatales de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Ciudad de México.

Cabe destacar que hubo un voto en contra y éste provino del Congreso de Guanajuato, donde gobierna Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN, quien ha tenido diferencias con el gobierno federal.

Esa fue otra promesa de campaña del presidente López Obrador, pero también generó fuertes polémicas en las cámaras del Congreso de la Unión, pues los partidos que integran el llamado bloque opositor, PAN, PRI, PRD y MC, se opusieron desde un principio a la posibilidad de que la consulta para la revocación de mandato se realizara junto con las elecciones federales intermedias, cuando se renueva la Cámara de Diputados.

Para superar las diferencias tuvo que intervenir el promotor de estas acciones, el presidente López Obrador, quien aceptó que la consulta para la revocación de mandato se efectúe en el cuarto año de gobierno.

La revocación del mandato aplica para el presidente de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México.

En el caso del Ejecutivo federal, la consulta será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), siempre que sea solicitada por, al menos, el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de por lo menos 17 entidades federativas.

En el sector privado deben entender que México vive una etapa distinta

El presente año, 2019, no habrá crecimiento económico y a poco menos de 40 días que termine el año será difícil revertir el ciclo de la economía, pero el año entrante estará en las manos del sector privado realizar las inversiones necesarias para que la economía “vaya más aprisa y genere mayor crecimiento”, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“La calidad de la cartera está creciendo y está en buenas condiciones. La cartera total al sector privado de la banca ha crecido en los primeros 10 meses del año a 8.5 por ciento, es un crecimiento relevante cuando la economía no crece”, precisó el presidente de la ABM.

Añadió que los consumidores mexicanos cuentan con confianza para seguir realizando compras, aunque con mayor prudencia. “Basado en la solidez de la banca, hay posibilidad de crecer el año que entra colocando mucho más crédito”.

Niño de Rivera también indicó que, pese al entorno de desaceleración y limitado crecimiento para el país, la economía tiene sectores que avanzan, tales como el flujo de remesas de los mexicanos residentes en el extranjero, que este año puede superar un ingreso por 36 mil millones de dólares, entre otras cosas.

“Hay varios factores de la economía que van bien y que le dan al consumidor capacidad de servir su deuda; uno, el crecimiento real del salario; dos, el volumen de remesas que está llegando al país, que este año vamos a rebasar 36 mil millones de dólares; tres, la confianza del consumidor y cuatro, la generación de empleos, por lo tanto esa capacidad económica que tienen mejorada del año pasado a esto tiene la cartera de crédito de la banca en muy buenas condiciones”.

La trayectoria de Niño de Rivera habla por sí sola; su reputación es intachable dentro y fuera de México, además de contar con el respaldo de su sector.

Desde que asumió la presidencia de la ABM, ha encabezado un esfuerzo sin igual, a favor de la inclusión financiera y la modernización de la banca, siempre pensando en mejorar el acceso para todos los mexicanos.

De esta manera, la banca en nuestro país se perfila, cada vez más, como una institución útil, accesible y activa en la promoción del desarrollo de México, ya sea en la dispersión de apoyos de programas sociales, el financiamiento a MIPYMEs, el fortalecimiento del sector bienes raíces y la promoción del crédito para actividades productivas.

No menos importante es la transformación de fondo que representa el Cobro Digital (CoDi) para millones de mexicanos, el cual facilita el acceso y uso de servicios financieros.

