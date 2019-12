“Lo que usted diga, señor Presidente”, ofrecen legisladores

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

No se trata de exigir una oposición permanente y radical, pero sí, los legisladores deben mostrar independencia de criterio respecto del Ejecutivo, pues pertenecen a otro poder y, entre otras responsabilidades que les impone la Constitución, está la de autorizar los ingresos y el gasto del gobierno federal y hasta de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En consecuencia, no puede haber sometimiento de los legisladores respecto del Ejecutivo, como tampoco del Judicial. Cada uno de los tres poderes tiene su propia área de influencia y así se debe mantener y cuando más puede haber acuerdos para el mejor desempeño de sus responsabilidades.

Se debe recordar que una de las razones del desprestigio de los diputados y senadores en México es que se les considera sometidos a los designios del gobierno en turno. Esto fue especialmente criticado cuando el PRI era el partido dominante y las más fuertes censuras surgieron de muchos de los ahora legisladores postulados por la coalición gobernante que encabeza Morena, junto con el PT y el PES, a los cuales últimamente se han integrado los miembros de las bancadas del PVEM, partido siempre ligado al poder, pues lo hizo lo mismo con Vicente Fox del PAN que con Enrique Peña Nieto, del PRI.

Esos diputados y senadores fueron definidos, en términos generales, como “levantadedos” que invariablemente decían “sí” a las propuestas o requerimientos del gobernante en turno, aunque a veces los cambios legales parecieran negativos para la mayor parte de la población.

Toda esta disquisición viene al caso por que legisladores de Morena, PVEM, PES y PT constituyeron la Asociación Nacional de Legisladores en la Ciudad de México, que tiene como propósito central mantener la unión de los grupos parlamentarios para lograr los cambios que requiere el presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al país.

Para lograr ese objetivo, la asamblea destacó la necesidad de crear un bloque que tenga una agenda común para apuntalar la llamada Cuarta Transformación.

En su intervención, el legislador por el PVEM, Arturo Escobar y Vega, destacó la labor del mandatario federal en 12 meses para establecer el cambio de régimen que planteó en campaña.

El antes aliado del PRI, aseguró que su partido respaldará las propuestas del Presidente para instituir como ley la eliminación de la opulencia de los funcionarios y, en ese sentido, destacó el trabajo que se ha hecho desde el Ejecutivo federal para erradicar la corrupción del gobierno.

“Él y sólo él, en los últimos 100 años podría promover una transformación de esta magnitud. Esta nueva forma de gobernar llegó para quedarse”, aseveró Escobar y Vega.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien ya ha dejado constancia de su fidelidad para cumplir las instrucciones del Ejecutivo, “sin cambiar una sola coma”, afirmó que se trata de integrar una agrupación de diputados locales, federales y senadores de Morena, Encuentro Social, del Partido del Trabajo y del Partido Verde para conformar un bloque político a nivel nacional que actúe de manera coordinada.

El legislador “moreno” comentó que esta alianza es posible ahora, porque anteriormente “nunca habíamos ganado tantos espacios”, pero ahora con una amplísima presencia en congresos locales, la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, “surge la necesidad de hacer esta asociación, esta organización que nos mantenga unidos, coordinados y comunicados”.

En general, todos los asistentes a esa asamblea constitutiva, refrendaron su compromiso para que el próximo año, la Cuarta Transformación quede arraigada en la Constitución y que esos cambios no se puedan modificar.

Desacuerdo del PRI con decisiones políticas del gobierno federal

Pero así como hay corrientes que desean cumplir al pié de la letra los mandatos de la llamada Cuarta Transformación, también hay otros sectores que no están de acuerdo con estas medidas.

Por ejemplo, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que durante el primer año del actual gobierno federal se han tomado decisiones políticas que preocupan, además de que no hay resultados en seguridad, ni en economía, ya que el crecimiento económico es nulo y no hay mejora para las familias mexicanas.

“El gobierno de Morena no ha dado resultados, y es el año más violento de México”, expresó, al puntualizar que “no es lo mismo estar en campaña que gobernar”.

Al comentar los resultados expuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje del domingo en el Zócalo capitalino, el dirigente del tricolor advirtió que el gobierno está polarizando, y eso no ayuda a México. “Hoy tenemos dos bloques claros: los partidos oficialistas y la oposición, y no un tripartidismo, como antes”, recalcó.

Indicó que en el PRI “queremos que le vaya bien al gobierno, pero con esta política que vemos, no creemos que le vaya a ir bien al país”.

“Queremos el respeto a las instituciones, que haya pesos y contrapesos”, manifestó Moreno Cárdenas al recordar que, en materia de seguridad, “los números y las cifras oficiales allí están. Es el año más violento del país. Es una responsabilidad compartida en los tres niveles de gobierno, pero la Federación les disminuye recursos a los estados y municipios para combatir la seguridad”.

Además, criticó la imposición del Presupuesto de Egresos para el 2020, y consideró que los recortes al campo, además de que lesionan a los campesinos, pueden llevar a un conflicto social, porque se elevará el costo de la canasta básica. Por eso, destacó, Morena y sus aliados en el Congreso “le dieron un golpe brutal al campo mexicano”.

Además, mencionó que se desapareció el Seguro Popular, en detrimento de miles de familias que, sin seguridad social, dependían de su apoyo para atender su salud, para no incurrir en gastos catastróficos.

El presidente del PRI explicó que su partido no participó en las marchas de protesta de ayer, domingo, porque eran de las organizaciones civiles, de quienes han sido víctimas de la delincuencia, “y dejamos que los ciudadanos se expresen”. Precisó que el PRI no está en contra de los apoyos sociales, pero eso no genera crecimiento ni desarrollo. “Necesitamos un programa de gobierno claro y eficaz”, puntualizó.

Adicionalmente, subrayó que en el Presupuesto aprobado por Morena se dio un recorte brutal a los organismos autónomos, y advirtió que el próximo año vienen nombramientos en esas instituciones, por lo que, dijo, “tenemos que aprender a construir en un gobierno en que hay oposición. El PRI siempre ha promovido el desarrollo de la democracia y de las instituciones”. Finalmente, Moreno expresó el respaldo total del PRI a los medios de comunicación, ya que, advirtió, “no podemos permitir que se agreda a la prensa”.

Llegan refuerzos de la Guardia Nacional a Villa Unión

Cuando ya empezaban a desvanecerse los ecos del grave enfrentamiento de una banda de delincuentes con fuerzas del orden en el poblado de Villa Unión, Coahuila, se anunció que llegaron refuerzos de la Guardia Nacional, aproximadamente un centenar de agentes.

Luego de recorrer la presidencia municipal, los mandos de esta corporación federal explicaron que instalarán una base de operaciones “hasta que sea necesario”.

“A partir de hoy vamos a establecer personal permanente para brindarle más confianza aín de la que se ha brindado a la población de Villa Unión y vamos a coordinarnos con las autoridades del municipio para que ya inicien sus actividades normales”, aseguró Rubén Barraza, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

En la presidencia municipal ya iniciaron las labores de limpieza y reparación por personal del ayuntamiento, donde todavía son visibles cientos de marcas de bala de alto calibre, así como camionetas incendiadas.

Según confirmó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en ese poblado, el pasado sábado, un grupo armado atacó la presidencia municipal y otros puntos y en principio recibieron respuesta de policías municipales que luego recibieron el refuerzo de poblaciones cercanas.

Como resultado, murieron 22 personas, 16 presuntos delincuentes, dos civiles y cuatro policías del estado.

El mandatario coahuilense informó también que fueron detenidas dos personas supuestamente integrantes del comando de delincuentes.

