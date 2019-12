Si quieren ayudar, ya no manden armas: México a EU

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Al comparecer ante senadores, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que si Estados Unidos quiere ayudar a México en la batalla contra la delincuencia, debe reducir el tráfico de armas.

Como ejemplo, el canciller mexicano destacó que una evidencia de la entrada a territorio mexicano de armas producidas en Estados Unidos, es que la mayoría de los casquillos que se recolectaron en el lugar donde fueron asesinados nueve miembros de las familias menonitas LeBarón y Langford son de procedencia estadunidense.

Ese infame ataque y las consecuencias resultantes, como la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de declarar “terroristas” a las bandas mexicanas de narcotranficantes, fue uno de los temas que ocuparon más tiempo en la presentación de Ebrard ante los senadores, que estaba programada desde hace meses para la glosa del primer informe de gobierno del presidente López Obrador.

El funcionario federal informó que el gobierno nacional entregó a Estados Unidos el registro de seis mil armas estadunidenses que entraron de manera ilegal al país.

También expuso ante los legisladores que, en caso de que Trump cumpla su amenaza de declarar “terroristas” a los narcotraficantes mexicanos debilitaría la cooperación con EU en materia de seguridad y otros rubros.

Otro aspecto fundamental fue la firma del Tratado de Libre Comercio -conocido como T-MEC – con los mismos Estados Unidos y Canadá, que actualmente sólo ha sido aprobado por el Congreso mexicano, pero está pendiente en las otras dos naciones.

Ebrard aseguró que en relación con el T-MEC “no hay sorpresas” y nada que los senadores no conozcan, por lo que el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, viaja a Estados Unidos para “terminar la revisión” del tratado comercial.

Sin embargo, admitió que hay intentos de reabrir las negociaciones, en particular en el tema de la legislación laboral, pues en Estados Unidos hay presiones para que México admita inspectores que comprueben que las empresas nacionales cumplen con la legislación laboral establecida en el T-MEC, la cual originó cambios en la legislación nacional, aprobados por el Congreso, que ahora es la más avanzada de América Latina, incluso que la de Estados Unidos.

Aseguró que en esta materia “no hay nada que ocultar” y sostuvo que cualquier acuerdo que se plantee tendrá que ser sometido a la revisión del Senado.

La comparecencia del titular de Relaciones Exteriores también dio para consumo de la picaresca política local, pues Ebrard recibió acusaciones porque supuestamente actúa como vicepresidente.

En particular, la senadora del PAN Alejandra Reynoso, de manera irónica, señaló que el canciller actuaba más allá de sus facultades y realizaba actividades como “vicepresidente o presidente del exterior”.

“Yo no tengo funciones de vicepresidente”, respondió Ebrard, quien añadió que en nuestro país no existe el cargo de vicepresidente. “Soy el secretario de Relaciones Exteriores ¡Tenemos mucho Presidente y no necesitamos vicepresidentes!”, remachó el funcionario que desde ahora es considerado potencial precandidato presidencial para el 2024

Más allá de la anécdota, la senadora del PRI, ex secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, utilizó el viejo refrán popular “luz de la calle, oscuridad de la casa” para calificar la política exterior y en concreto el trabajo de Ebrard.

En respuesta, el canciller defendió la actual política exterior y señaló que México ha mantenido una política firme frente a Estados Unidos en defensa de los intereses nacionales, al tiempo que ha fortalecido la relación con los países de América Latina.

Los LeBarón piden que se esclarezca el ataque contra sus mujeres e hijos

Un grupo de senadores encabezados por el legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza, recibió ayer mismo a Adrián y Julián LeBarón, quienes señalaron la necesidad de que las autoridades trabajen en la investigación de la tragedia que afectó a su familia, la cual no debe ser ignorada y no solo cuiden la seguridad de ellos, sino la de los mexicanos en general.

Al comentar la supuesta captura de presuntos involucrados en la masacre, los LeBarón señalaron que le darán el beneficio de la duda a las autoridades para que lleven la investigación a buen término.

“Es como una lotería de la muerte cada día en la calle, me tocó o no me tocó, te la sacaste o no te la sacaste… Tú eres sobreviviente, somos sobrevivientes”, comentó Adrián LeBarón.

“Tenemos que estar unidos para defender la vida. No puede ser nuestro país un cementerio, donde se nos está asesinando, donde asesinan mujeres y niños”, afirmó a su vez Julián LeBarón…

Por su parte, Álvarez Icaza se comprometió junto con otros de sus compañeros a llevar a los LeBarón a la tribuna del Senado y a trabajar en temas que resulten favorables para las víctimas de violencia.

La “Ley Bonilla” en vías de ser declarada ilegal

Mediante una “opinión técnica”, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron por unanimidad que es inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del actual gobernador, el empresario Jaime Bonilla.

La referida “opinión técnica” fue solicitada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Fernando Franco González Salas, encargado de preparar la ponencia sobre la cual discutirán en su momento los integrantes del máximo tribunal del país si declaran o no anticonstitucional esa reforma que hicieron casi a escondidas los pasados diputados de Baja California unos días antes de terminar sus funciones.

De hecho, el dictamen de los integrantes del Tribunal Electoral federal no resulta novedosa, pues en dos ocasiones ya han decretado, que esa reforma resulta inaceptable por las irregularidades en el proceso legislativo, pero básicamente porque se aprobó luego de que los ciudadanos de Baja California votaron por un gobernador que duraría dos años en el poder.

En este nuevo documento remitido a la Suprema Corte, los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF coincidieron en que la modificación realizada a la Constitución de Baja California, en específico al Decreto 351, se aparta de la “regularidad constitucional”.

Al conocer el documento de los magistrados electorales, el ex candidato del PRD a gobernador de Baja California, Jaime Martínez Veloz, quien se ha empeñado en lograr la descalificación de la reforma constitucional, señaló que ahora la corte debe emitir una resolución basada en esta resolución.

En un comunicado, Martínez Veloz aseveró que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad “y con ello se convalidan los argumentos de quienes hemos demandado persistentemente este atropello a la legalidad”. Consideró que la opinión que genera la Sala Superior del TEPJF es muy precisa, al reconocer que el acuerdo que tomó el Congreso de Baja California “fue en condiciones obscuras con una gran cantidad de acusaciones, de ilegalidades, irregularidades y hechos de corrupción que fueron denunciados en su momento”.

Pide AMLO a sus “superdelegados” no interferir en cuestiones partidistas

En el conflictivo proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, con frecuencia se ha acusado a los llamados “superdelegados” del gobierno federal en los estados de intervenir a favor de alguna de las corrientes internas.

Al parecer esas quejas han llegado al presidente López Obrador, quien hizo un llamado a esos superdelegados, así como a los miembros de su gabinete para advertirles que no pueden involucrarse en cuestiones partidistas.

“Ayer me dirigí con ellos, para decirles que lo más importante es que representemos al gobierno con dignidad, esto es cero corrupción, no permitir ningún acto de corrupción, trátese de quien se trate”, dijo el primer mandatario.

Según nota del diario Crónica, López Obrador explicó que durante su reunión con el gabinete de delegados estatales les recordó que no se favorecerá a partidos con el presupuesto, porque cuando eran oposición lo padecieron y no harán lo mismo.

“Nada de impunidad, trátese de quien se trate, hasta de familiares”, afirmó.

