México, supervisado por EU

Desde el portal

Ángel Soriano

Ya en territorio nacional, agentes de la DEA en las pesquisas sobre la masacre de nueve integrantes de la familia binacional LeBarón, la presencia del Procurador General de los Estados Unidos para revisar lo realizado por México en materia de seguridad, cumplidas las exigencias sobre retención de migrantes centroamericanos, ahora los EU nos pretenden enviar inspectores laborales.

Desde luego que se trata de convenios o acuerdos internacionales establecidos bajo normas estrictas de relación bilateral, pero resulta que en nuestro país, dada la ineficiencia de la burocracia federal y del “charrismo” sindical y la corrupción policiaca, nuestro manejo en esos rubros es deficiente y eso amerita una descalificación.

En materia laboral los salarios y prestaciones sociales para los trabajadores son ineficientes, nulos o desconocidos. Y eso ha provocado que los países firmantes del T-MAC –EU y Canadá- lo consideren desventajoso para los sectores productivos de ambos países que pagan más en salarios y prestaciones. Se trata de corroborar el cumplimiento de la Ley y que haya piso parejo para los tres países.

En materia de seguridad, como caso excepcional en Coahuila, hubo 24 muertos en otro enfrentamiento entre corporaciones policiacas y la delincuencia organizada. Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, tienen también altos índices de delincuencia, lo mismo que en el centro de la República y en el Golfo. La cercanía con EU hace temer a nuestros vecinos por su seguridad. Y si no recomponemos las cosas, pronto vendrán nuevos inspectores.

TURBULENCIAS

Juicio político a Rosario Robles, la citan el 10

Pablo Gómez, presidente de la Comisión Instructora para el juicio política de la ex titular de Sedesol y Sedatu, informó que son 30 días para el periodo de pruebas, luego tenemos, para el conjunto del juicio, 60 días legislativos, es decir, en sesiones ordinarias, eso dice la ley. Entonces, son plazos, son dos cosas distintas que además no se pueden sumar ni restar porque los 30 días de pruebas son 30 días naturales, en cualquier momento. Y lo que alcancemos de enero, el periodo de pruebas se va a cerrar el 11 y ahí vamos a decidir si amplía o no amplía el periodo de pruebas de 30 días, la ley le permite hacerlo discrecionalmente, tanto como sea necesario. En términos de la ley, un fast-track, digamos aplicado a la velocidad completa es marzo. Sí es rápido, para ser un juicio, a ver dónde están los juicios de tres o cuatro meses, no hay en México, este sí. Rosario Robles puede acreditar abogados en el momento que ella quiera, no tiene ningún problema y el único plazo que ella tiene es para comparecer personalmente o por escrito. Son siete días a partir del siguiente al que rindió efectos la notificación, el día 10 termina. El último juicio político se realizó hace 90 años, documentó…La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) a cargo de Rubén Vasconcelos Beltrán rescató a 110 personas que eran maltratadas, permanecían hacinadas y en condiciones insalubres en una casa de culto denominada “Libertadores de Israel, Casa de Oración y Restauración” ubicado en la Sección Casa del Temblor, de San Antonio de la Cal, luego de una denuncia anónima agentes estatales de investigación, agentes del Ministerio Público y peritos- se apersonaron en el centro religioso de rehabilitación, logrando el rescate de las víctimas hacinadas en cinco cuartos

A partir del próximo año, el Programa Sembrando Vida integrará a 10 mil campesinos y 25 mil hectáreas más en el estado de Puebla, para lograr una cobertura de 43 mil hectáreas y 17 mil 200 familias de comunidades rurales de Puebla, informó la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, que acompañada del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, explicó que 172 técnicos, apoyados por más de 2 mil becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que opera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se encargarán de la implementación del programa en el estado. Albores González adelantó que, en 2020, también se sumarán los estados de Tlaxcala y Morelos por lo que el programa estará presente en 20 entidades de la República…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com