Villa Unión, el aviso de violencia

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Y ESO QUE NO LE GUSTAN LOS TOROS, PERO SABE TOREAR. EL PRESIDENTE DICE QUE: “VARGAS LLOSA ES LIBRE DE OPINAR Y DECIR LO QUE PIENSA EN RELACIÓN A LO QUE ÉL SEÑALA ES LA DICTADURA PERFECTA”, y bueno, es un buen pase para que se siga desgañitando y no lo pelen, al final de cuentas, solamente lo leemos los que entendemos esos manejos “intelectualoides” en los que esconde su postura no democrática, sino su postura ideológica que tiene como reaccionario, y bueno, pues cada quién es libre de pensar, decir y hasta de chingar, si de eso se trata…

Por otro lado, el ex presidente de Uruguay, José Mújica, hombre en verdad de experiencia en vida y política, es cuidadoso en hacer declaraciones sobre México, entendiendo que lo que importa no son las declaraciones sino su asistencia con los jesuitas, como una forma de entender lo que viene sucediendo en muchos sitios del continente, donde las iglesias tradicionales se ven rebasadas por las acciones, políticos y religiosos y de apoyos financieros con tendencias de control político por parte de las muchas iglesias y sectas que llegan, financiadas, por Estados Unidos para descontrolar el esquema y equilibrio étnico religioso del continente, sobre todo, en los países donde los grupos indígenas son vitales e importantes por su número, organización y conciencia ideología, con un alto sentido nacionalista y patriota.

En fin, cada quién su tendencia, sus ideas y sus rumbos, claro, siempre y cuando no estén jodiendo mucho la piel sensible de los políticos que, de pronto, respingan, porque solamente les gusta joder pero no ser jodidos.

Así, lo sucedido en Villa Unión en Coahuila nos huele a una acción dirigida en un momento político para generar ruido sobre el tema, recordemos que hace unos años, en plenos gobiernos de Peña y de Calderón se dieron las grandes acciones de los grupos mafiosos en toda la zona fronteriza con Estados Unidos y Coahuila, y es que, además, siempre, por extrañas razones, ni en Estados Unidos se les da mucha importancia a pesar de que por ahí, todos saben, se generan los mayores niveles de contrabando, del tráfico de gentes, armas y drogas, y que los espacios son enormes y con poca vigilancia. Pero, realizar una acción sin sentido aparente, más que el de intimidar a una población, no es lo lógico ni lo que normalmente realizan en plena luz del día, así que, la realidad, pretendían generar escándalo para mostrar que el gobierno federal es muy débil en muchos estados, pero al parecer, algo les falló, porque la respuesta estatal y federal han logrado controlar la situación con un balance tal, que favorece a las fuerzas del estado y es desfavorable a la de los narcos o a los grupos paramilitares que esconden sus acciones, como si fueran narcos, o bien, como hemos visto en muchos sitios, grupos operados y patrocinados por agencias extranjeras, con el fin de obligar, con ello, al gobierno, a permitir que se trasladen, a Estados Unidos, a los dirigentes del narcotráfico que no han podido llevarse, y esto les es vital para que Trump tenga nuevos elementos políticos, porque la política, tenemos que reconocerlo, en mucho, es teatro y espectáculo de pan y circo…

En esto no podremos pensar que son “errores” tácticos de los grupos criminales, no, su experiencia operacional es de muchos años y conocen perfectamente los caminos y los sitios de entrada y salida, y no tienen necesidad de andar secuestrando civiles para que los guíen, eso es de primaria. En Coahuila, existen muchos importantes grupos empresariales que son capaces de arropar los enormes bienes para lavarse en sus empresas, y lo hacen, los mismos políticos han mostrado que son expertos en esos manejos y acciones, y que generan o generaron protección a los grupos mafiosos de la región, y es cuando comienzan a imponer orden, porque es mejor que el desorden para el crecimiento, cuando se dan los actos de provocación y de confrontaciones para obligar a mover a los grupos de seguridad a determinadas zonas, mientras, en otras, les quitan presión para sus actividades, y bueno, no dejemos de pensar que existen muchos intereses políticos que siguen peleando con los viejos políticos del estado que no han podido derrotar, y siguen siendo importantes factores de poder, y así, los ex gobernadores, tienen fuerza, pero también muchos enemigos a nivel mafioso y políticos ,y pues, a saber, quién realmente los quiere joder…

Lo que sucede es que también entran al escenario estatal otros grupos delictivos, y cuando los que estaban son desplazados, ellos, generan acciones violentas para obligar al gobierno a voltear a esas zonas y enviar fuerzas para combatirlas, y así se van ampliando las acciones de violencia en todo el país. Los pasos fronterizos de Coahuila son, racionalmente, utilizados para importar productos ilegales, armas, dinero o gentes y para llevar, por medio de los transportes arreglados en aduanas, drogas, dinero y otros materiales y tradicionalmente, los que controlan la zona, no quieren que se hagan “olas ni escándalos” que hagan voltear a las autoridades a esa región, así que seguramente, también, puede existir una lucha territorial de grupos delictivos para manejar la región, cuando las acciones se violentan en la frontera con Tamaulipas, se aumentan la violencia en Nuevo León y Veracruz en tales niveles, que se vayan obligando a determinar las zonas de manejo y control. En los momentos actuales, es lógico que, el mismo Presidente, ha declarado que lo más importante es garantizar el crecimiento económico y controlar la violencia, y es por ello que no dudamos que muchos grupos, operan en muchos frentes, incluso con operaciones encubiertas que exhiban al Presidente y a las fuerzas federales, por ello, se debe investigar seriamente lo que viene sucediendo en esa región, no decir que es, solamente, un incidente, es un asunto de mucho riesgo y valor estratégico…a menos que nos queramos hacer como el “tío lolo”…

socrates_campos8@yahoo.com.mx