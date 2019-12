Winnie Waltz es música y cultura geek

La banda presenta su nuevo sencillo “Mezcalito”

Arturo Arellano

“Winnie Waltz” es una banda de ciencia ficción, geek rock, pop alternativo y rock electrónico conformada por el vocalista humanoide del mismo nombre (Winnie Waltz), Sir. H, un cyborg del futuro (bajo, teclado), A-R, un robot hilarante (guitarra) y Aregy, un peculiar alienígena azulado (batería, percusiones). Juntos conforman esta peculiar banda, que ahora presenta su primer sencillo denominado “Mezcalito”, en el que dejan ver la frescura de su concepto.

Winnie Waltz, cantante de la agrupación, siendo el único humano en la misma, concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN, en la que de entrada disculpó a sus compañeros por no poder comunicarse con nosotros, dado que, o son de otro planeta o bien son máquinas. “Esta banda la formé a principios de este año, pero anteriormente ya tenía trayectoria dentro de la música con otras agrupaciones y conceptos. Decidí formar este proyecto basado en el concepto del futurismo, de los comics, del mundo geek, me inspire por un cuadro de Star Wars, el cual yo veía cada que entraba al baño de un departamento que me rentaron”.

Describe que “con influencia de bandas que ya me gustaban muchísimo como Gorillaz y Daft Punk, me di cuenta de que ya había una primera piedra y que podía tomar la delantera de un concepto así en México. Que no va solo en lo visual, sino en lo musical, tenemos influencias de la música alternativa, aunque no nos encasillamos en ningún género, queremos tener sonidos de diferentes etnias y cosas. Toda la parte electrónica es muy importante, es un sello de nuestro sonido y de ahí nos vamos paseando por diferentes cosas que enriquecen el sonido de nuestra música”.

Añade en ese sentido que “no está peleado con nuestro concepto el sonido de civilizaciones antiguas por ejemplo, ellos estaban muy adelantados, tenían contacto con las estrellas, con el universo, incluso más que nosotros con tanta tecnología. No estaría mal de pronto mezclar el sonido prehispánico, con elementos electrónicos y darle espacio al tema de lo alienígena”.

Particularmente, de “Mezcalito” dice: “Es nuestro primer sencillo, una canción que habla de la infidelidad, es un sonido alternativo con influencias de covers, pero también con cosas mexicanas. Quisimos explotar la fantasía de nuestro país, es arriesgado, pero divertido que ya han hecho otros artistas extranjeros. Como Quentin Tarantino que ha explorado esa parte fantástica de México”.

Describe que visualmente “nosotros interpretamos a los cuatro personajes, cada uno tiene una historia, por ejemplo, el cyborg viaja al pasado para remediar algo que paso en su época, encuentra a Blue Head, que soy yo. También está con nosotros un alienígena que nace del huevo que le regalaron a un millonario y por último, AR es un robot que está ensamblado por nosotros, por la banda, lo creamos para completar al equipo. Todos estamos en el escenario con vestuarios, de hecho nos llevamos muy buen tiempo en la caracterización, en prepararnos para mostrarle a la gente lo que somos”.

Con el fin de crear distintos universos, pretenden llegar a nuevos formatos, además del musical. “Evidentemente vamos a tener videos, pero no solo eso, además queremos tener un universo diferente en cada disco, levarlo al arte de los mismos, con un comic probablemente, se trata de ir creciendo el proyecto, lograr una mini saga de acuerdo a lo que la banda vaya viviendo”.

El sencillo de Winnie Waltz ya está disponible en plataformas digitales, mientras que sus presentaciones en vivo comenzaran a confirmarse entrando al 2020.

La banda fue creada por Alejandro Fernández (Winnie), a él se le suman Héctor Iturbe, Julio Medina y Aregy Castillo. Con anterioridad se han presentado para el Billboard Latin Music Showcase y en distintos medios de comunicación.