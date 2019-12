Cuauhtémoc Cárdenas KO ideológica y políticamente a López Obrador

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con 2 frases y 4 párrafos de una entrevista realizada por El País en Madrid, Cuauhtémoc Cárdenas puso esta semana fuera de combate ideológica y políticamente a Andrés Manuel López Obrador.

“No veo al gobierno de López Obrador como la izquierda de México”, respondió el ingeniero a pregunta expresa del diario.

Y desechó igualmente que el Presidente pueda considerarse tampoco “cardenista”

Luego consideró que no pocos en este país hablan de que este podría ser para México otro sexenio perdido…

“Eso es lo que pensamos muchos… Espero que no”.

De paso por Madrid para participar en los eventos del “80 aniversario del fin de la Guerra Civil española y del exilio republicano”, organizados por la Fundación Giménez Abad y el Ateneo de Madrid, el ingeniero Cárdenas, normalmente evasivo sobre estos temas, se fue ahora a fondo:

– ¿Es Morena la izquierda de México?

– “No lo veo. No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico”.

– ¿Dónde estaría entonces la izquierda mexicana?

-“Hay muchas izquierdas. Es muy difícil decir quién está en la izquierda y quién no. No veo una izquierda organizada en este momento, ni a ningún político importante ubicado en lo que yo llamaría izquierda.

– ¿Qué piensa sobre que el presidente López Obrador se declare cardenista?

– “Lo que yo llamaría cardenismo sería una lucha permanente por el rescate, ampliación y ejercicio efectivo de la soberanía del país, por la elevación de los niveles de vida de la gente, por una política internacional que buscase la equidad en las relaciones. No lo veo. No veo que nadie esté al mismo nivel que los personajes que aparecen en el emblema de Morena: Hidalgo, Morelos, Juárez y Lázaro Cárdenas”.

En cuanto a la política migratoria del régimen, afirmó:

“Estoy en desacuerdo con que México haga el trabajo sucio para Estados Unidos”.

– ¿Coincide con López Obrador en que España debe pedir perdón por la Conquista?

– “El pasado no se modifica, lo que sucedió, sucedió. La interpretación que hacemos hoy del pasado no es la misma que hace 40 o 50 años y seguramente es muy distinta a cómo se veía hace 150 años. Los españoles y los mexicanos de hoy no son los mismos que los de 1500, ni la manera de ver el mundo es ahora la misma. Pretender con una declaración actual cambiar el pasado, pues ni lo cambia ni sucede nada. De lo ocurrido 500 o 1.000 años atrás no podemos echar la culpa a nadie”.

O sea…

AMLO el más a la izquierda en el mundo: Monreal

Como suele ocurrir, y luego de que López Obrador se negó a comentar en su mañanera lo dicho sobre él por el ingeniero Cárdenas, el zacatecano Ricardo Monreal dijo:

“Para mí, Andrés Manuel es el líder más representativo de la izquierda en el mundo, en el mundo, ya no sólo en México”. Más sereno, el líder de la mayoría de Morena en el dijo que tanto Morena como el gobierno de AMLO no se ubican en la izquierda, sino cerca de la socialdemocracia. Monreal comentó que no coincide con lo dicho por el ingeniero Cárdenas en su entrevista a El País, pero que lo respeta.

“No me voy a pelear con la historia”, indicó. Preguntado sobre entonces dónde ubicaría ideológicamente a Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reconoció que su partido “está en un momento difícil de definición política”, pero que si es izquierda o socialdemócrata, “y si está decidido a convertirse en un partido institucional, orgánico, con disciplina”.

“Está en un proceso de transición… pero decidí no opinar sobre Morena y no involucrarme en asuntos internos de Morena, porque ya bastantes asuntos tengo yo en el Senado de la República”, agregó.

Ríos-Farjat, del SAT a la Suprema Corte

Sin mayores cuestionamientos ni resistencias, el senado eligió ayer por 94 votos a favor, 26 en contra, 1 abstención y 2 votos nulos a Ana Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte.

En el camino se quedaron con 1 votó a favor Diana Alavarez Maury y 25 votos a favor Ana Laura Magaloni. Se supone que esta era la candidata de la bancada del PAN.

En esta ocasión, y luego del sainete de la elección de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, donde por poco todos terminas a golpes, los senadores estrecharon su vigilancia del proceso y se contaron escrupulosamente las boletas repartidas que al final se confrontaron con las emitidas.

No faltó el momento irreverente cuando, al contar los votos, los escrutadores se encontraron en las urnas transparentes con 2 sobres vacíos y 2 papeletas que fueron convertidas en un barco y un avión de papel.

Una vez concluido el recuento abierto, declarado el triunfo de la extitular del SAT, una comisión de senadores invitó a Ana Margarita Ríos-Farjat, a pasar al Pleno para rendir protesta y asumir legalmente su espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

AMLO sin sensibilidad ni resultados: PRI

Anoche, con el auditorio Plutarco Elías Calles lleno a tope y en plena fiesta por la designación de Cristina Ruiz Sandoval como nueva Secretaria General de la CNOP, el líder nacional del PRI, el campechano Alejandro Moreno se le fue a la yugular política y de la ineficiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En medio del desastre económico y de la inseguridad, dijo, el Presidente de la República no ha mostrado ni sensibilidad política, ni resultados.

“Simplemente no le cumple a los ciudadanos”, dijo.

Y consideró que su partido, Morena, pinta para ser apena “un ave de paso; nació ayer, gobierna hoy, y se irá mañana… porque les vamos a ganar”.

Acompañado por la Secretaria General del CEN, la hidalguense Carolina Viggiano, el presidente del PRI dijo a los asistentes al auditorio “Plutarco Elías Calles”, muchos de ellos diputados federales, dirigentes estatales y líderes de organizaciones que integran la CNOP, que “lo más importante que debemos de tener siempre en la mente, es que debemos de cuidar a nuestro país. Debemos impulsar una cultura de respeto, de diálogo, siempre pensando en México”.

“Debemos luchar porque en México haya mejor calidad de vida, más oportunidades; salud, educación… miren, las familias mexicanas están preocupadas porque ven que hay un gobierno federal de ocurrencias, que se compromete y no cumple”.

Y recordó que, en el Presupuesto de 2020, López Obrador redujo todos los programas para las mujeres, e hizo “recortes brutales” en los recursos para el campo.

Indicó que “mientras en otros partidos, especialmente en Morena no hayan cómo ponerse de acuerdo, y están a gritos y sombrerazos, en el PRI construimos consensos, acuerdos; fomentamos la unidad y el trabajo al interior del PRI”.

“Sí queremos exigir como oposición, tenemos que ser mejores como gobierno”, señaló y dijo que el PRI “tiene que alzar la voz y exigir a quienes nos representan cuando somos gobierno, que tienen que gobernar con principios y con valores, porque ese es el mejor ejemplo para cumplirle a la sociedad”.

