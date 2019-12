Se les “queman las habas”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EN EL ARTÍCULO DE LA MINA DE SAN MARTÍN DE SOMBRERETE, COMETÍ UN ERROR GRAVE AL CONFUNDIR AL PILLO DE Germán Larrea, con otro pillo, al que sí le otorgaron por instrucciones del Presidente, la medalla Belisario Domínguez: Alberto Baillères, pido disculpas a mis lectores, no a los pillos mencionados…

Un buen amigo me envía un mensaje que dice: “Cuando sepas por qué se hacen pizzas redondas para meterlas en una caja cuadrada y comértelas en triángulo. Entonces, podrás entender a los políticos…”

La realidad es que nos estamos enfocando en cosas importantes, la economía la inseguridad y la nueva forma de gobernarnos o entender el cambio, no de gobierno sino de régimen, en tales condiciones, no faltan los que buscan poner frente a frente a los que se consideran “suspirantes” en un posible escenario, donde por causas de “fuerza mayor”, se tenga que elegir a un nuevo gobernante, y se dice que, Marcelo Ebrard, tiene el mismo perfil que mantuvo en su tiempo Luis Videgaray, siendo considerado no un hombre fuerte, sino como el verdadero virrey o Vicepresidente, pero las cosas son diferentes, la verdad es que Marcelo, tiene una formación ideológica diferente al pillo de Videgaray que solamente, pensaba en el poder para joder y enriquecer a sus cuates, Marcelo, en cambio, ya tiene dinero y es amante del poder, y esto, sin duda alguna, mantendrá, la obligación a mantener otro perfil con el respeto y la obediencia que le debe a AMLO, quién lo rescatara del exilio. En lo personal, considero, sin tener muchas pruebas, de que Marcelo, entendió, que no es lo mismo estar en el poder que andar corriendo, porque lo persigue a uno el poder, y entendió que, era mejor, el agradecimiento y la lealtad que la soberbia que le llenara el “buche”, muchos años atrás, por su posición en y dentro del poder, antes, jugaba en un equipo, ahora, tiene que jugar solo, solitario, aplicando lo mejor de las lecciones duras de la vida y de la política, y creo que ya las aprendió, pero, por supuesto, no es monedita de oro…

A pesar del canto de las sirenas que le tocan en la oreja para hacerlo creer que es uno de los dos o tres destinados, desde hoy, muy adelantados, en llegar a ser los “abanderados de Morena”, sabe que no son ni los tiempos ni las circunstancias, muchos amarres se tendrán que realizar desde estos tiempos, hasta el tiempo real, y en ese camino , lleno de baches, de intrigas y traiciones, pues pueden suceder muchas cosas.

Doña Claudia Sheinbaum, también tiene un buen promotor y guía que es el presidente, no sé si son tiempos para que una dama nos lleve por el camino del cambio real del sistema prometido por AMLO, pero sin duda, aglutina, desde hoy, a ese famoso grupo de “intelectualoides” que siempre andan a la caza de los puestos con presupuestos, porque no tienen otra forma de vivir, cantan bonito y escriben bien, tienen todo el tiempo del mundo para “reflexionar”, y entre esas reflexiones, también, hacen estrategias para chingar, y así, van enredando las cosas tal como, en su momento, las enredador con Manuel Camacho Solís, porque, no es lo mismo, solamente “pensar” que ejercer el poder y el gobierno.

Y desde el Senado, también, hay tiradores, al igual que entre gobernadores y otros grupos, y sobre todo, el cambio en Morena definirá, sin duda, el perfil del sucesor de AMLO, aunque insistimos, van muy adelantados y con muchas al poder, para gozar de los puestos y presupuestos, no las rígidas reglas impuestas por AMLO, tan amante de la austeridad, que trae, a todos jodidos, y ya no, muy contentos…

Las nuevas condiciones de sucesión se irán entendiendo de acuerdo a los intereses y cambios que imprima el Presidente , y de ahí que, es preciso cumplir, primeramente, con los cambios inmediatos que decrete o considere necesarios, y por los medios que le sean mejores para ello.

Es claro que por los tiempos y circunstancias Marcelo Ebrard, tiene que resistir las presiones de lo que se busca en la llamada “sucesión política a adelantada”, como en aquellos tiempos de Echeverría, y vemos los estragos que se van generando en las condiciones productivas del campo mexicano y la enorme dependencia agroalimentaria que, al parecer, es uno de los canales de los mejores negocios en el extranjero, y por ello, hay las condiciones ideales de dependencia, no de independencia, nacional. Un pueblo controlado por el estómago es un pueblo sometido y sin futuro ni presente inmediato.

Es claro que las condiciones de seguridad jugarán un vital papel en el proceso presente y futuro, por ello, también, se habla de que resolviéndose la sucesión en Sonora, el posible encargado de la seguridad nacional sea Marcelo Ebrard, quién cuenta ya con una experiencia en este ramo, recordemos que, en los tiempos de sucesión de Salinas de Gortari, jugaron un papel brillante dos personalidades: uno, Fernando Gutiérrez Barrios, y la otra, Javier García Paniagua, de tal suerte que sin, ello, hubiera sido casi imposible dar ese golpe de timón que llevó a Salinas de Gortari a fijar y controlar el poder y es que, las cosas políticas, se resuelven con política, en las cuestiones administrativas se resuelven con administración y en las cosas financieras se resuelven con dinero, y todo es cuestión de entender lo que va pasando en la realidad, si no tenemos esa visión, es claro que se pierden los rumbos y los tiempos así, como el buen camino y el hacer camino al andar… la política, como diría un clásico es: cosa de hombres, no cualquier clase de hombres, sino de hombres que manejen la política, la lealtad, sepan de agradecimiento, y de que, ellos, son piezas claves de sucesión no los caminos de la sucesión…

